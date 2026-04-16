Secure AI Resolución de vulnerabilidades SAST con IA agente (disponibilidad general) La resolución de vulnerabilidades con IA agente utiliza razonamiento iterativo para analizar el contexto de las vulnerabilidades en todo el código base, generar y validar correcciones de alta calidad, y proporcionar una puntuación de confianza para las soluciones propuestas.

AI Manage Claude Opus 4.7 ya está disponible en la Agent Platform de GitLab Duo El último modelo de Anthropic ya está disponible en Agentic Chat de GitLab Duo mediante la selección de modelos en el Agentic Chat y en flujos de trabajo impulsados por agentes.

AI Analyze Agente de análisis de datos (disponibilidad general) El agente de análisis de datos cubre solicitudes de fusión, tickets, proyectos, pipelines y trabajos al consultar los datos ya disponibles en GitLab mediante lenguaje natural, sin necesidad de conocimientos de GLQL ni de solicitar un panel.

AI Manage Medidas de protección de presupuesto y límites de uso para los créditos de GitLab Las organizaciones que escalan el uso de IA agente a lo largo del ciclo de vida del software necesitan previsibilidad de costos a medida que expanden su adopción. Los límites de gasto para los créditos de GitLab ponen a los responsables tecnológicos en control directo.

AI Verify Agente experto en CI (beta) El agente experto en CI analiza tu repositorio, detecta tu lenguaje y tu entorno de trabajo, y propone un pipeline de compilación y pruebas funcional con explicaciones en lenguaje claro para cada decisión.

AI Manage Mistral AI se incorporó como modelo autoalojado en Agent Platform de GitLab Duo Agent Platform de GitLab Duo ahora es compatible con Mistral AI como plataforma de LLM para implementaciones de modelos autoalojados. Los clientes de GitLab autogestionado pueden configurar modelos de Mistral AI a través de la puerta de enlace de IA para su uso con agentes y flujos.

Secure Priorización e implementación de seguridad basada en riesgos Cuando las puntuaciones de gravedad no reflejan la explotabilidad real, los desarrolladores dejan de confiar en la señal y empiezan a ignorarla. Esta capacidad reduce el trabajo de clasificación y garantiza que los desarrolladores se centren en los hallazgos que importan.

Manage Permisos precisos para los tokens de acceso personales (Beta) Limita cada token de acceso personal (PAT) a recursos y acciones específicos, reduciendo el posible impacto de un token filtrado o comprometido. Los PAT de precisión están disponibles en todos los niveles, incluida la versión gratis.

Manage Cuentas de servicio: ahora gratuitas y disponibles en subgrupos y proyectos Las cuentas de servicio ya están disponibles en GitLab.com en todos los niveles, incluido el gratuito (hasta 100 por grupo principal). Los equipos también pueden crear cuentas de servicio directamente en subgrupos y proyectos con acceso acotado.

Analyze Manage Integración de ClickHouse generalmente disponible para implantaciones autogestionadas Ahora, las instancias autogestionadas pueden utilizar ClickHouse como back-end analítico listo para producción, ya que alimentan paneles y puntos de conexión de API que requieren consultas de datos de alto rendimiento a escala.