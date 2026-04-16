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Novedades de GitLab

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Versiones mensuales

Última versión
  • 16 de abril de 2026

GitLab 18.11: extiende la IA agente a lo largo del SDLC con confianza y control.

Corrección autónoma impulsada por la necesidad de reducir el riesgo en el desarrollo de software, dos nuevos agentes fundamentales para CI y analítica, medidas de protección presupuestarias y topes de uso para los créditos de GitLab, y más.

Leer el comunicado de prensa
Blog

Automatiza la reparación con correcciones de código de IA listas para fusionar.

Con GitLab 18.11, la resolución de vulnerabilidades SAST con IA agente pasa a disponibilidad general, lo que alivia los cuellos de botella de seguridad.

Blog

Los agentes de IA experto en CI y de análisis de datos abordan las brechas en el desarrollo

Configura CI y consulta los datos del ciclo del desarrollo de software con dos nuevos agentes fundamentales de Agent Platform de GitLab Duo disponibles en GitLab 18.11.

Blog

Medidas de protección de presupuesto para los créditos GitLab

Descubre cómo los nuevos límites de gasto y de crédito por usuario proporcionan a las organizaciones las medidas de protección presupuestarias necesarias para ampliar Agent Platform de GitLab Duo.

Blog

Claude Opus 4.7 ya está disponible en Agent Platform de GitLab Duo

El último modelo de Anthropic, disponible ahora, para un trabajo con agentes más potente.

El contribuidor destacado de este mes: Rinku C

Nos complace reconocer a Rinku C, un contribuidor de nivel 4 con más de 80 mejoras fusionadas en GitLab desde que se unió en septiembre de 2025.

Leer las notas de lanzamiento

Lo que viene

Funcionalidades previstas para las próximas versiones. Planes sujetos a cambios.

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