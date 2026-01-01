El Informe sobre Responsabilidad en IA 2026 analiza cómo las organizaciones La adopción ya es mayoritaria, el ROI supera las expectativas y los equipos de desarrollo entregan más rápido que nunca. Con la creación de código acelerada, el trabajo se ha desplazado hacia las fases posteriores: revisión, seguridad, cumplimiento e implementación. Descubre lo que aprendimos al encuestar a 1.528 profesionales de DevSecOps en seis países sobre el contexto, la trazabilidad y las prácticas de gobernanza que están definiendo la próxima fase de la ingeniería de software agéntica.