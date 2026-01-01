Gitlab ha proporcionado una solución integral y un conjunto de herramientas en torno a DevOps para los equipos de desarrolladores universitarios. La experiencia ha sido transformadora y ha reducido la complejidad y nuestro tiempo para ofrecer soluciones, al tiempo que ha mejorado enormemente la colaboración a todos los niveles.
GitLab ya cuenta con la certificación FedRAMP y TX-RAMP.
GitLab para administración estatal y local
Presta servicios públicos eficientes con GitLab.
GitLab aumenta la eficiencia y la modernización
en el desarrollo de software
400%
de aumento en la productividad de los desarrolladores
13 veces
más velocidad en el análisis de seguridad integral
78 horas
de ahorro anual por miembro del equipo de seguridad
Impulsar la eficiencia del gobierno
Adaptarse e innovar en una plataforma unificada.
Acelera el desarrollo con una plataforma unificada que elimina la sobrecarga de mantenimiento de herramientas y acelera la entrega.
Modernizar los servicios al ciudadano
Prestar servicios a los ciudadanos con mayor eficacia.
Une a tus equipos para ofrecer software más seguro, más rápido y cuantificar su impacto.
Reforzar la seguridad
Una plataforma para todas las exploraciones de seguridad y el cumplimiento automatizado de la normativa.
Aplica controles de acceso granulares e integración MFA/SSO para proteger los datos confidenciales de los ciudadanos y los sistemas gubernamentales.
Autorización FedRAMP® conseguida y certificación TX-RAMP
GitLab Dedicated for Government ha obtenido oficialmente el nivel de autorización moderada FedRAMP® y la certificación TX-RAMP. Esto marca un hito importante en el compromiso de GitLab para ofrecer soluciones modernas y escalables basadas en la nube a las organizaciones del sector público.Más información
Realiza entregas de software mejor y más rápido
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