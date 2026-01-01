GitLab ya cuenta con la certificación FedRAMP y TX-RAMP.

GitLab para administración estatal y local

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GitLab aumenta la eficiencia y la modernización
en el desarrollo de software

400%

de aumento en la productividad de los desarrolladores

13 veces

más velocidad en el análisis de seguridad integral

78 horas

de ahorro anual por miembro del equipo de seguridad

Impulsar la eficiencia del gobierno

Adaptarse e innovar en una plataforma unificada.

Acelera el desarrollo con una plataforma unificada que elimina la sobrecarga de mantenimiento de herramientas y acelera la entrega.

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GitLab reconocido
como líder

GitLab fue nombrado líder en el Gartner® Magic Quadrant™ para plataformas de DevOps de 2025
GitLab fue nombrado líder en el Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® para asistentes de código de IA

Modernizar los servicios al ciudadano

Prestar servicios a los ciudadanos con mayor eficacia.

Une a tus equipos para ofrecer software más seguro, más rápido y cuantificar su impacto.

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Gitlab ha proporcionado una solución integral y un conjunto de herramientas en torno a DevOps para los equipos de desarrolladores universitarios. La experiencia ha sido transformadora y ha reducido la complejidad y nuestro tiempo para ofrecer soluciones, al tiempo que ha mejorado enormemente la colaboración a todos los niveles.

John Nicpon

Ingeniero director de ingeniería de sistemas, Oficina de Tecnología de la Información, Universidad de Nevada

Reforzar la seguridad

Una plataforma para todas las exploraciones de seguridad y el cumplimiento automatizado de la normativa.

Aplica controles de acceso granulares e integración MFA/SSO para proteger los datos confidenciales de los ciudadanos y los sistemas gubernamentales.

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Autorización FedRAMP® conseguida y certificación TX-RAMP

GitLab Dedicated for Government ha obtenido oficialmente el nivel de autorización moderada FedRAMP® y la certificación TX-RAMP. Esto marca un hito importante en el compromiso de GitLab para ofrecer soluciones modernas y escalables basadas en la nube a las organizaciones del sector público.

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TX-RAMP

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