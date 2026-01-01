GitLab para administración estatal y local

Gitlab ha proporcionado una solución integral y un conjunto de herramientas en torno a DevOps para los equipos de desarrolladores universitarios. La experiencia ha sido transformadora y ha reducido la complejidad y nuestro tiempo para ofrecer soluciones, al tiempo que ha mejorado enormemente la colaboración a todos los niveles.

John Nicpon Ingeniero director de ingeniería de sistemas, Oficina de Tecnología de la Información, Universidad de Nevada