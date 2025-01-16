Durante más de una década, el programa de investigación DORA ha examinado lo que distingue a los equipos y organizaciones de tecnología de alto rendimiento. Sus cuatro métricas clave (el plazo de realización de los cambios, la frecuencia de implementación, la tasa de fallos de cambios y el tiempo de recuperación de implementaciones fallidas) se han convertido en el estándar de la industria para evaluar el rendimiento de la entrega de software. El Informe Accelerate State of DevOps 2024 destaca la importancia continua de la experiencia del desarrollador, el aumento de la ingeniería de plataformas y cómo la adopción de la inteligencia artificial (IA) afecta el desarrollo de software en varios niveles.

Los desarrolladores de software de todas las industrias dependen cada vez más de las herramientas de desarrollo con tecnología de IA emergentes para minimizar una amplia gama de tareas repetitivas e impulsar el rendimiento del equipo, la seguridad y la calidad del código, y más de un tercio de los desarrolladores informan que observan un aumento de la productividad entre «moderado» y «enorme» al usar la IA. Sin embargo, la gestión eficaz del cambio y una estrategia integral de IA son esenciales para abordar los desafíos de la adopción temprana, como la brecha de capacitación en IA, la «proliferación de la IA», la búsqueda del nivel óptimo de confianza y la necesidad de una visión clara del éxito que se capture mediante un conjunto sólido de métricas.

La creación de un entorno de trabajo donde los equipos se sientan apoyados, valorados y motivados es fundamental para lograr un alto rendimiento y minimizar el agotamiento. ¿Cómo pueden las organizaciones preparar a sus equipos, procesos y culturas para aprovechar todo el potencial de una estrategia de IA para impulsar la innovación?

En este seminario web, Derek DeBellis, investigador principal del equipo DORA de Google, Stephen Walters, director de Tecnología de Campo de GitLab, y Haim Snir, gerente sénior de Producto, Desarrollo y Análisis de GitLab, revelan las principales conclusiones del Informe Accelerate State of DevOps 2024 de DORA.

Únase y explore con nosotros lo siguiente: