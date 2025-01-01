The Economics of Software Innovation—AI’s $750 Billion Opportunity
Get the research report
Inteligencia artificial
Seguridad y cumplimiento
Plataforma e infraestructura
Suscribirse
Suscribirse
Artículos por
Lee Faus
Artículo
Por qué la logística de software es clave para acelerar la innovación
Plataforma e infraestructura
Lee Faus
Artículo
FinOps: el equilibrio entre la responsabilidad financiera y la innovación
Plataforma e infraestructura
Lee Faus
Boletín The Source
Manténgase al día con información sobre el futuro del desarrollo de software.