Artículos por
Lee Faus

Lee Faus

Artículo

Por qué la logística de software es clave para acelerar la innovación

Plataforma e infraestructuraLee Faus
Por qué la logística de software es clave para acelerar la innovación
Artículo

FinOps: el equilibrio entre la responsabilidad financiera y la innovación

Plataforma e infraestructuraLee Faus
FinOps: el equilibrio entre la responsabilidad financiera y la innovación

Boletín The Source

Manténgase al día con información sobre el futuro del desarrollo de software.