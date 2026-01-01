Ne laissez pas les agents d'IA prendre des décisions à votre place

Vos agents travaillent pour vous. GitLab vous donne le contexte et la visibilité pour livrer rapidement et garder le contrôle.

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Le contexte pour les agents d'IA

Plus d'outils = plus de bruit. GitLab Orbit connecte le code, les pipelines, les déploiements et les signaux de sécurité dans un seul et même graphe, afin que chaque agent dispose du contexte adéquat.

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Une plateforme unique pour les équipes de toutes tailles

13x
plus rapide d'effectuer des scans de sécurité
Logo de l'entreprise CACI
20x
plus rapide d'exécuter des pipelines avec GitLab
Logo de l'entreprise Intuitive Machines
100
heures de temps d'arrêt économisées par mois
Logo de l'entreprise Ally Financial
6x
plus rapide en matière de délai de mise sur le marché
Logo de l'entreprise Deutsche Telekom
17%
d'augmentation de la satisfaction développeurs
Logo de l'entreprise Agoda
97%
de réduction du temps de correction des bogues
Logo de l'entreprise Sigma Defense
80x
plus rapide pour les builds de pipelines CI
Logo de l'entreprise Lockheed Martin
30%
des vulnérabilités détectées plus tôt dans le SDLC
Logo de l'entreprise CARFAX
4 h
heures économisées par ingénieur et par semaine
Logo de l'entreprise HackerOne
82%
de réduction de la durée de cycle
Logo de l'entreprise Radio France
50%
d'augmentation de la vitesse de détection des vulnérabilités
Logo de l'entreprise Cube

Sécurité

L'IA vous permet d'accélérer vos livraisons, ainsi que votre sécurité.

Gardez le contrôle grâce à GitLab, afin que l'IA livre vos applications selon vos propres conditions.

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Des déploiements 50 % plus rapides

Ericsson réduit ses délais de déploiement grâce à GitLab afin d'offrir plus rapidement de la valeur ajoutée à ses clients.

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Plateforme

Chaque agent a une mission. GitLab veille à ce qu'elle soit correctement accomplie.

GitLab offre le contexte, les garde-fous et la plateforme nécessaires pour travailler efficacement à chaque étape, pas seulement à celle à laquelle vous vous trouvez.

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Définissez la manière dont collaborent les équipes et agents d’IA

Orchestration de l'IA dans tout le cycle de développement logiciel.

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Agents sur une grille

Rapport 2026 sur la responsabilité en matière d'IA

Les entreprises génèrent du code alimenté par l'IA plus vite qu'elles ne l'examinent. Découvrez comment les experts DevSecOps reprennent le contrôle de la situation.

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