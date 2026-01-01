Rapport 2026 sur la responsabilité en matière d'IA
Les entreprises génèrent du code alimenté par l'IA plus vite qu'elles ne l'examinent. Découvrez comment les experts DevSecOps reprennent le contrôle de la situation.
Ne laissez pas les agents d'IA prendre des décisions à votre place
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Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour parcourir les cartes. Faites glisser sur les appareils tactiles.
Sécurité
L'IA vous permet d'accélérer vos livraisons, ainsi que votre sécurité.
Gardez le contrôle grâce à GitLab, afin que l'IA livre vos applications selon vos propres conditions.En savoir plus
Ericsson réduit ses délais de déploiement grâce à GitLab afin d'offrir plus rapidement de la valeur ajoutée à ses clients.Lire l'article
Plateforme
Chaque agent a une mission. GitLab veille à ce qu'elle soit correctement accomplie.
GitLab offre le contexte, les garde-fous et la plateforme nécessaires pour travailler efficacement à chaque étape, pas seulement à celle à laquelle vous vous trouvez.En savoir plus
Orchestration de l'IA dans tout le cycle de développement logiciel.Découvrez GitLab Duo Agent Platform
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