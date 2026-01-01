Plus une équipe repense en profondeur sa façon de créer et de livrer des logiciels, plus elle progresse vers l'IA native. Cette échelle vous aide à déterminer où se situent vos équipes et à identifier vos priorités.

Toute équipe évoluant vers l'ingénierie d'IA native traverse un certain nombre de stades, qui n'ont quasiment rien à voir avec les capacités de vos modèles. Ils mesurent le chemin parcouru dans la refonte de votre façon de créer et de livrer des logiciels. C'est entre deux stades que les transformations s'enlisent : en nommer les pièges revient déjà à faire la moitié du travail. L'échelle ci-dessous s'inspire de modèles de maturité de l'IA existants, adaptés ici aux organisations d'ingénierie établies. À l'heure actuelle, de nombreuses équipes disent se situer autour du stade 1 ou au début du stade 2.

Stade 0, usage informel : aucune utilisation autorisée ou utilisation individuelle sporadique, sans accompagnement ni politique, souvent avec un shadow AI fonctionnant déjà sans encadrement. Le piège, ici, réside dans la peur et l'interdiction, qui n'empêchent pas l'utilisation mais la rendent seulement clandestine. Pour passer au stade suivant, fournissez un accès sécurisé et encadré à vos équipes, et indiquez clairement ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas.

Stade 1, assistance : des outils sont disponibles, et les ingénieurs les utilisent pour améliorer leur productivité personnelle : autocomplétion, chat, génération de code. Les tableaux de bord d'adoption sont au vert. Les livraisons aux clients stagnent. Le piège, ici, est de confondre adoption et progression. La décision type est de déployer un seul assistant auprès de toutes les équipes et de considérer que le travail est terminé. Pour passer au stade suivant, cessez de considérer l'utilisation comme indicateur de réussite et incitez les équipes à déléguer aux agents des tâches réelles et délimitées, au lieu de simplement discuter avec eux.

Stade 2, délégation : les équipes préparent leurs dépôts pour les agents, et les ingénieurs confient des tâches délimitées aux agents avant d'en examiner le résultat. Un réseau d'ambassadeurs est en place. Le volume des modifications augmente rapidement. Le piège est le goulot d'étranglement de la vérification : le code est généré plus vite qu'il ne peut être revu, et les ingénieurs seniors deviennent le point de blocage. C'est ce qu'on appelle le « coût de vérification » : le temps gagné à écrire du code est aussitôt réinvesti dans son audit, ce qui peut se traduire par une réelle baisse de productivité avant que la situation ne s'améliore. Le test est simple : le temps que vous consacrez à la revue d'une merge request augmente-t-il alors que le temps consacré à la création diminue ? Pour passer au stade suivant, préparez le code source pour les agents et reconstruisez le système de livraison afin qu'il puisse absorber ce nouveau volume en toute sécurité. C'est l'objet des rubriques « Préparer le code source et son contexte pour les agents » et « Vérifier ce que génèrent les agents ».

Stade 3, refonte : le système de livraison lui-même est reconstruit pour suivre le rythme des agents : livraison continue, petites modifications, codes source modulaires, vérifications automatisées déterministes et revue à plusieurs niveaux, adaptée au risque. Votre premier cas d'utilisation difficile et à forte valeur ajoutée est en production de bout en bout. Deux pièges guettent ici : le plateau de productivité et le piège de l'autonomie. Les gains locaux sont absorbés par les frictions en aval avant de générer des résultats métier, et les équipes consacrent leurs efforts à des pipelines autonomes élaborés au lieu d'effectuer des livraisons. Pour passer au stade suivant, démontrez qu'un workflow peut fonctionner avec une autonomie acquise et limitée, encadrée par une ligne de revue humaine conçue délibérément. C'est l'objet des volets « Repenser le travail » et « Travailler avec des agents ».

Stade 4, orchestration : les workflows s'exécutent de manière autonome dans les étapes où cette autonomie a été acquise, avec une gouvernance et un audit intégrés au workflow, au lieu d'être ajoutés à la fin, mais aussi avec plusieurs agents coordonnés dans des domaines limités. La ligne de revue humaine a été volontairement conçue et n'est pas le fruit du hasard. Le piège consiste en une gouvernance qui sert de rétroviseur, enregistrant au lieu d'orienter, et en une autonomie qui dépasse votre capacité à détecter et à corriger une erreur avant qu'elle ne se propage. Pour passer au stade suivant, associez le modèle opérationnel aux résultats métier et repensez les rôles et le développement des compétences en conséquence. C'est l'objet du volet « Gouverner et mettre à l'échelle ».

Stade 5, IA native : les résultats métier progressent. Les rôles sont repensés, le développement du jugement est délibéré et institutionnel, et l'organisation gère et gouverne les agents à grande échelle, associés aux objectifs métier, avec des humains supervisant ce que génèrent les machines. Il s'agit d'un cap, et non d'une ligne d'arrivée. La frontière ne cesse de se déplacer.

Cette échelle ne mesure pas l'autonomie

Cette échelle mesure le niveau de refonte de l'ensemble de votre modèle opérationnel. Elle n'évalue pas le niveau d'autonomie pour l'exécution de chaque étape, qui s'étend petit à petit à mesure que se renforce la confiance envers un agent. Une équipe située à un niveau élevé sur cette échelle peut encore soumettre certaines étapes à une revue humaine approfondie, alors qu'une équipe située en bas de cette échelle peut réaliser une étape restreinte sans aucune surveillance. La rubrique Gagner en autonomie grâce à des preuves décrit comment cette autonomie progresse pour chaque étape.

Déterminez où se situe votre organisation

Votre organisation n'a pas un niveau de maturité unique. Une équipe plateforme peut se trouver au stade 4 et une équipe métier au stade 1. De plus, une région peut se situer à un niveau bien plus avancé qu'une autre. Évaluez par équipe et par workflow, et non à l'échelle de l'entreprise. Commencez à mesurer dès le départ, au lieu de considérer la mesure comme une récompense réservée aux équipes déjà matures.

Auto-évaluation rapide :

Stade 0 si l'utilisation de l'IA est principalement non autorisée ou découragée.

Stade 1 si l'adoption semble élevée, alors que la livraison stagne, et que l'usage se limite pour l'essentiel à l'autocomplétion et au chat.

Stade 2 si les ingénieurs délèguent et examinent une tâche réelle et que la revue est devenue votre goulot d'étranglement visible.

Stade 3 si vous avez repensé la livraison et livré un premier cas d'utilisation difficile de bout en bout.

Stade 4 si les workflows s'exécutent avec une autonomie acquise et limitée par une ligne de revue conçue à cet effet.

Stade 5 si les résultats métier évoluent de manière mesurable et que les rôles ont été repensés autour du modèle.

Pour aller plus loin

Le guide s'articule ensuite autour des trois volets de la pratique qu'une équipe repense à mesure qu'elle gravit l'échelle de maturité. Repenser le travail consiste à trouver la véritable contrainte et à repenser la livraison autour des personnes et des agents. Travailler avec des agents consiste à définir les actions de chacun, à gagner en autonomie grâce à des preuves et à veiller au développement des capacités des ingénieurs à mesure que le codage évolue. Gouverner et mettre à l'échelle est le volet où le contexte, la vérification et les contrôles vous permettent d'exécuter ces actions dans de nombreux workflows, sans perdre la maîtrise de la qualité ou du risque pour autant. Quel que soit le niveau auquel vous pensiez vous trouver, ces volets vous aideront à gravir les échelons de maturité de l'IA.