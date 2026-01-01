Ce guide explique comment les équipes d'ingénierie logicielle et de recherche et développement repensent leurs pratiques pour concevoir et livrer des logiciels à l'aide de l'IA agentique. Chaque pratique présentée ici s'appuie sur ce que font réellement les responsables en ingénierie chez GitLab et au sein de notre communauté de clients, et non pas sur des effets d'annonce ou des démos qui ne dépassent jamais le cadre d'une seule équipe.

À mesure que les agents prennent en charge une part croissante du codage lui-même, les responsables en ingénierie et leurs équipes doivent repenser les pratiques associées : identifier les points de ralentissement de la livraison, déterminer ce que les personnes et les agents font le mieux dans le reste du cycle de développement logiciel, établir des normes permettant aux agents de travailler en toute sécurité dans le code source, vérifier ce que génèrent les agents avant toute livraison et former les ingénieurs qui les supervisent désormais. Opter pour une ingénierie d'IA native est une pratique que les responsables continuent d'affiner avec leurs équipes au fil de l'évolution des outils et des connaissances.

Ce guide organise cette pratique autour de trois volets :

Repenser le travail afin que les agents s'intègrent au flux de livraison, au lieu de se greffer sur des étapes conçues uniquement pour les personnes

Travailler avec des agents en déterminant où le jugement et la responsabilité des équipes restent indispensables, et comment les ingénieurs continuent de se former à mesure que le codage évolue

Gouverner et mettre à l'échelle d'un seul workflow à plusieurs, grâce au contexte, à la vérification et au suivi des indicateurs qui vous permettent d'avancer plus rapidement sans perdre le contrôle de la qualité ou des risques

Les conseils fournis ici sont conçus pour s'appliquer à tous les types d'équipes et de piles technologiques, tout en restant suffisamment concrets pour être mis en œuvre. Ces pages évolueront au rythme de la pratique : considérez-les comme une référence partagée et actualisée, plutôt que comme un manuel figé.