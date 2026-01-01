Une organisation d'IA native repense en continu sa façon de travailler autour de la collaboration entre les personnes et les agents.

L'expression « IA native » peut avoir plusieurs significations, comme disposer de quelques fonctionnalités d'IA ou utiliser des agents pour gérer une entreprise entière. Cette expression recouvrant des réalités très diverses, il est utile de préciser ce que nous entendons par là et pourquoi cette distinction est importante pour votre façon de travailler. Chez GitLab, nous utilisons le terme « organisation d'IA native » pour désigner une organisation qui repense sa façon de travailler autour de la collaboration entre les personnes et les agents et qui considère cette refonte comme une pratique continue et non comme un déploiement ponctuel .

Utiliser l'IA ou adopter une approche d'IA native ?

La plupart des organisations commencent par ajouter l'IA à leur méthode de travail actuelle, en donnant aux personnes des assistants d'IA ou des agents individuels qui accélèrent les étapes existantes. C'est un point de départ tout à fait raisonnable qui offre de réels avantages au niveau des tâches individuelles. Mais ces avantages ne se traduisent pas automatiquement par une organisation plus rapide ou plus performante, car le workflow qui entoure la tâche reste conçu pour des personnes travaillant sans agents.

Adopter une approche d'IA native signifie prendre du recul et repenser le travail lui-même : chacun, personne ou agent, prend en charge ce qu'il fait le mieux, grâce aux transferts, à la supervision et aux connaissances adaptés à ce nouveau fonctionnement.

Un choix de pratique autant que de plateforme

Il est tentant de penser que devenir une organisation d'IA native est une question qui repose sur un achat et sur le choix d'outils adaptés. La technologie utilisée a son importance : les agents ont besoin d'un contexte partagé, d'une politique appliquée pendant qu'ils travaillent et d'une trace de leurs actions. De plus, une chaîne d'outils fragmentée complique la mise à disposition de chacun de ces éléments. Le choix de la technologie ne répond cependant qu'à une partie de la problématique. La véritable difficulté réside dans la pratique : répartir le travail entre les personnes et les agents, déterminer où le jugement humain doit continuer de s'exercer, consigner les connaissances de manière à ce que les agents puissent s'en servir et évaluer si l'ensemble porte ses fruits.

Un moyen simple de prendre du recul et d'avoir une vue d'ensemble est d'y réfléchir en termes de personnes , de pratique et de technologie . La technologie correspond aux outils et aux plateformes qui fournissent aux agents le contexte, les contrôles et la chaîne de livraison dans lesquels ils travaillent. Les personnes sont les humains qui définissent la direction à suivre, exercent leur jugement et restent responsables. La pratique est la façon dont les deux fonctionnent ensemble au quotidien. Ce guide s'intéresse à la pratique. Nous utilisons délibérément le terme « pratique », et non « processus », car le travail n'est jamais terminé.

Pour devenir une organisation d'IA native, nul besoin d'ajouter à votre chaîne d'outils actuelle une seconde chaîne dédiée aux agents. Les pratiques mentionnées dans ce guide s'appliquent à votre système de livraison existant, là où se trouvent déjà le contexte, les contrôles et les preuves sur lesquels s'appuient les agents.

À quoi ressemble une organisation d'IA native ?

Une organisation d'IA native se reconnaît moins à une fonctionnalité en particulier qu'à un ensemble d'habitudes dans la façon de concevoir et d'exécuter le travail :

Le travail part de problèmes concrets et de workflows de bout en bout, et non d'expérimentations isolées

Les tâches sont réparties de façon délibérée entre les personnes et les agents, les humains conservant le jugement et la responsabilité, et définissant le cadre dans lequel opèrent les agents

Les connaissances sont consignées là où les agents peuvent les utiliser, afin que le contexte soit disponible, au lieu de reposer uniquement sur la mémoire des personnes

Les garde-fous et la mesure des résultats permettent à l'organisation de passer d'un seul workflow à plusieurs et de s'améliorer progressivement

Ces thèmes sont abordés dans les pages de ce guide. Chacune est rédigée de manière suffisamment générale pour que toute organisation puisse en appliquer le contenu, et sera mise à jour et enrichie à mesure que notre propre pratique évoluera.

Une démarche documentée en toute transparence : pourquoi ?

GitLab documente depuis longtemps son fonctionnement en toute transparence, afin que chacun puisse le consulter, en tirer des enseignements et l'adapter à ses besoins. Nous l'avons fait pour le télétravail, et ces pages font de même pour le travail avec des agents d'IA. La documentation de la pratique en toute transparence nous oblige à rester honnêtes, fournit une référence commune à nos propres équipes et permet à d'autres organisations de s'appuyer sur nos enseignements plutôt que de partir de zéro. Comme le reste de ce guide, ces pages peuvent faire l'objet de modifications. Nous les mettrons à jour à mesure qu'évolueront notre pratique et nos connaissances.