Liens et sources
Articles du forum d'IT Revolution
- Raising Seniors, par Kent Beck, Jondavid Black, Cornelia Davis, Shawn Minto, Dan Neff, Ezra Savard et Adam Zimman
- When Coding Is Free, Where Is the Bottleneck?, par Scott Prugh et Bryan Finster d'ACI Worldwide avec Amy Willard, Tim Ottersburg et Timothy Cochran
- Agentic AI and Code Reviews, par Zach Davis de LaunchDarkly, Michelle Gill d'Engineered by AI, Elisabeth Hendrickson du Curious Duck Digital Laboratory, Angie Jones de l'Agentic AI Foundation, Sha Ma de Topogy, Randy Shoup de CircleCI et James Wickett de DryRun Security
- When Agents Decide, par Joseph Enochs d'Enterprise Vision Technologies, Adrian Cockcroft d'OrionX, Jeremy Eder de Red Hat, Brian Wald et Jenn Spykerman de DefenseLogic AI
- The Sociotechnical Architecture of AI-Enabled Enterprises, par Ian Eslick, Collin Fox, Amanda Graham, Dr Suzette Johnson, Charles Lafferty, Tom Kilcommons, Rosalind Radcliffe, Cat Swetel, Annie Vella, Sam Yeats et Dr Robin Yeman
- Deliberate Compliance, par Ben Grinnell de Newton, Clare Hawthorne d'OxerLine Advisory, James Nugent de General Motors et Dustin Warner de NRC Health