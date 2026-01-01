L'essentiel : déployer un même workflow efficace dans de nombreuses équipes repose sur des fondations qui garantissent la qualité et maîtrisent les risques à mesure que vous passez à l'échelle.

Intégrez les contrôles directement dans le workflow, plutôt qu'en fin de parcours, afin qu'ils restent efficaces quand la charge s'intensifie.

Rendez le contexte accessible pour que les agents ne restent pas bloqués et n'aient pas à deviner.

Vérifiez ce que produisent les agents afin de repérer tout résultat erroné avant qu'il ne soit validé.

Configurez les contrôles pour qu'ils génèrent leurs propres preuves à chaque exécution, de sorte qu'elles s'accumulent au fil du travail, sans effort supplémentaire.

Un workflow qui fonctionne une fois n'est pas encore une pratique que vous pouvez déployer dans de nombreuses équipes. La mise à l'échelle multiplie non seulement le travail utile, mais aussi les erreurs, si bien que passer d'un workflow unique à plusieurs soulève de nouvelles questions. Au début, la question porte sur ce que les agents sont capables de faire. À mesure que vous passez à l'échelle, une question plus difficile et plus utile se pose, à savoir comment les personnes et les agents travaillent ensemble et simultanément dans plusieurs workflows. Pour garder la maîtrise de la qualité et des risques à cette échelle, un ensemble de fondations doit être en place avant toute mise à l'échelle.

Pourquoi les fondations sont plus importantes à mesure que vous passez à l'échelle

Ces fondations reposent sur une même logique : intégrer les contrôles au parcours même du travail, plutôt qu'à une étape de validation a posteriori. 1 2 Un contexte accessible aux agents leur évite de rester bloqués ou de devoir deviner. La vérification permet de repérer un résultat erroné avant qu'il ne soit validé. Lorsque les contrôles génèrent leurs propres preuves à chaque exécution, la démonstration de conformité découle directement du travail, au lieu de devenir une course contre la montre en période d'audit. Intégrez ces fondations au système au lieu de vous en remettre à des instructions dans un prompt. Une limite appliquée automatiquement par le workflow résiste à la montée en charge, alors qu'une limite qui repose sur le respect des instructions par un agent ne tient pas toujours face à une situation nouvelle.

C'est également ce qui permet d'étendre la gouvernance à des équipes qui ne travaillent pas toutes de la même manière. Lorsqu'une organisation opère sur de nombreux marchés, chacun avec ses propres clients, ses propres exigences de conformité et ses propres contraintes pour les équipes de développement, vouloir imposer les mêmes outils de développement à toutes les équipes se heurte souvent à des blocages, car les premières étapes du travail varient réellement d'une équipe à l'autre. Une gouvernance, un contexte et une conformité homogènes au niveau de la couche de livraison sous-jacente, associés au libre choix des outils de développement par chaque équipe, permettent d'intégrer les contrôles au parcours du travail tout en laissant varier les premières étapes. Pour que ce modèle tienne, cette couche doit être partagée. Lorsque chaque outil apporte ses propres politiques et son propre historique de l'activité des agents, la gouvernance se fragmente de la même manière que les outils. Proposée comme base réutilisable, afin que les équipes ne résolvent pas chacune de leur côté les mêmes problèmes d'intégration et de gouvernance, cette disposition permet de généraliser l'adoption de la configuration d'une équipe.

Au départ, l'adoption de l'IA était localisée et difficile à mesurer jusqu'à ce que nous fournissions une solution clé en main pour les programmes grâce au grand modèle de langage en tant que service (LLMaaS) de CACI. Ce service permettait de choisir les outils frontend dans les workflows de l'équipe de développement, mais fournissait également une gouvernance et une documentation claires expliquant comment en tirer parti. Nous avons dû renoncer à tout unifier autour d'un seul ensemble d'outils pour favoriser le libre choix des outils frontend, avec une conformité homogène côté backend. À partir de là, nous pouvons mettre à l'échelle le service en améliorant les outils d'IA, en développant des règles de routage des modèles afin d'optimiser les coûts et en ajoutant une formation pour toute l'entreprise pour accompagner l'équipe de développement.

À mesure que le rythme s'accélère, la gouvernance ne peut pas se contenter d'être un point de contrôle périodique. Elle est déplacée plus en amont, au niveau de la conception des systèmes. Les portes qui bloquent le travail sont délaissées au profit de garde-fous qui le façonnent. Les contrôles conçus de cette façon maîtrisent la qualité et les risques, et permettent également au travail d'avancer plus rapidement, car les vérifications l'accompagnent au lieu d'intervenir à la fin. 3

Gouverner et mettre à l'échelle : les étapes

Ce sujet couvre trois principes de base :

Préparer le code source et son contexte pour les agents : donnez aux agents un accès direct aux connaissances, aux décisions et aux contraintes dont ils ont besoin.

Vérifier ce que génèrent les agents : utilisez une vérification multicouche composée de tests déterministes, de revues par des agents et d'un jugement humain ciblé afin de détecter tout mauvais résultat.

Maîtriser vos contrôles et vos preuves : concentrez vos efforts sur la conception des contrôles qui relèvent de votre équipe, et laissez les systèmes documenter eux-mêmes leur exécution.

À grande échelle, la gouvernance passe aussi par des garde-fous qui encadrent les accès et les actions des agents, et par des indicateurs qui montrent s'ils sont vraiment utiles ou s'ils tournent simplement à vide. Ces deux aspects continueront d'être développés dans ce guide.

Le thème clé Gouverner et mettre à l'échelle intervient après Repenser le travail et Travailler avec des agents. Les fondations décrites ici s'appuient sur deux acquis des étapes précédentes : le modèle réutilisable issu de la refonte d'un workflow et les points de contrôle mis en place avec les agents. C'est là qu'un succès isolé se transforme en pratique reproductible à grande échelle.