L'essentiel : un agent ne peut raisonner qu'à partir des informations qu'il est en mesure de récupérer. Les connaissances dont il a besoin doivent donc être documentées là où il peut les consulter.

Fournissez aux agents le contexte environnant : l'architecture, la propriété du code, les conventions, les incidents passés et les exigences de conformité, et pas seulement les diffs.

Consignez par écrit ce qui n'existe que dans la tête des personnes et dans les fils de discussion, et veillez à ce que le contexte déjà présent dans vos historiques de livraison reste lié au code.

Documentez les décisions et les précédents à l'origine des règles, et pas seulement les règles elles-mêmes.

Maintenez le contexte dans le cycle du développement logiciel, tout comme vous maintenez les tests et la documentation.

L'efficacité d'un agent travaillant dans votre code source dépend du contexte auquel il peut accéder. Un relecteur humain comble les lacunes grâce à la mémoire institutionnelle, à des conversations informelles ou à des années d'intuition sur le comportement d'un système. Un agent ne dispose d'aucun de ces recours. Lorsque les informations dont il a besoin ne sont ni documentées ni accessibles, il fait des suppositions ou reste bloqué. 1 Cette page explique comment préparer le code source pour qu'il soit directement exploitable par les agents : les accès dont ils ont besoin, comment extraire les connaissances des personnes, et pourquoi cette démarche fait partie intégrante du travail, au lieu d'être une contrainte ajoutée après coup.

Les accès dont les agents ont besoin

Une revue ou une modification nécessite bien plus qu'un simple diff. Pour raisonner correctement, un agent a besoin du contexte environnant : la structure et les dépendances du dépôt, les contraintes architecturales et les limites des services, les contrats d'API et les conditions de rétrocompatibilité, les normes et conventions de codage, l'historique des incidents et des analyses post-incident, les commentaires des revues précédentes, les compromis déjà acceptés par l'équipe, les exigences de sécurité et de conformité, ainsi que la documentation expliquant pourquoi un système fonctionne de telle ou telle manière. Une personne dispose implicitement de la majeure partie de ces éléments, tandis qu'un agent a besoin qu'ils soient clairement expliqués et récupérables. 1

Extraire les connaissances de la tête des personnes

La plupart des informations dont les agents ont besoin existent déjà, mais se trouvent aux mauvais endroits : dans la tête des personnes, dans les fils de discussion, dans les habitudes des relecteurs expérimentés. Pour un agent, ces connaissances n'existent tout simplement pas. Pour qu'un code source soit prêt à être utilisé par des agents, ces connaissances doivent être consignées par écrit de façon structurée, à proximité du code et du travail qu'elles expliquent, afin que l'environnement détienne les informations opérationnelles et les intentions associées au code lui-même. 1 C'est le même principe que celui qui consiste à rendre le travail lui-même lisible : une fois les connaissances documentées, l'automatisation peut s'en servir, et le goulot d'étranglement ne dépend plus du nombre de personnes qui détiennent ces connaissances, mais de la clarté de ce que vous avez consigné. 2

Les connaissances dont les agents ont besoin se divisent en deux catégories. La première regroupe les connaissances n'ayant jamais été consignées par écrit : le raisonnement à l'origine d'une conception, la règle non écrite qu'applique un relecteur expérimenté ou la raison expliquant l'existence d'une solution de contournement. Ces connaissances doivent être documentées. La seconde existe déjà dans les traces mêmes du travail. Elle concerne les tickets qui définissent les exigences, les merge requests et les fils de discussion des revues qui ont façonné le code, l'historique des pipelines et des déploiements, les incidents et leurs analyses post-incident, ainsi que les résultats des analyses de sécurité. Pour ce contexte, l'enjeu consiste à le maintenir lié au code qu'il décrit, afin qu'un agent puisse remonter le fil d'une ligne de code jusqu'à l'exigence, la revue ou l'incident qui en est à l'origine. La copie de ces enregistrements dans un référentiel distinct rompt ces liens, et elle diverge de la source dès que le travail progresse.

Documenter les précédents et les décisions, pas seulement les règles

Les règles seules ne suffisent pas, car les relecteurs humains ne jugent pas uniquement à l'aune des règles. Ils s'appuient aussi sur les décisions que l'équipe a déjà prises : pourquoi une approche similaire a été rejetée six mois plus tôt, pourquoi un sous-système déroge délibérément à une convention habituelle, pourquoi, sur un chemin d'exécution donné, les performances priment sur la lisibilité. Ce raisonnement doit être consigné à côté du code ou de la décision qu'il explique, à un endroit accessible à un agent. Sinon, cette lacune persistera sans qu'aucune capacité de modèle ne puisse la combler. 1

Les enregistrements des décisions architecturales, ou ADR, constituent l'unité de revue et de communication… Il y a eu tout un va-et-vient autour des ADR avant même que nous écrivions la moindre ligne de code… C'est donc désormais l'unité de produit ou de résultat.

Considérer le contexte comme une infrastructure intégrée au cycle de développement

La mise à disposition du contexte n'est pas une opération de rangement ponctuelle ni une charge de travail supplémentaire ajoutée suite à l'adoption d'agents. Elle fait partie intégrante du cycle de développement logiciel et est maintenue à mesure de l'évolution du code, tout comme les tests et la documentation. À l'ère des agents, le contexte que vous consignez par écrit devient une infrastructure : les éléments que vous enregistrez pour diagnostiquer un problème sont ceux que vous publiez pour éviter qu'il ne se reproduise, et le contexte sur lequel s'appuie un agent est tout aussi structurant que le code sur lequel il raisonne. 3 4

En pratique : transformer une expérience difficile en politique récupérable

Une entreprise de sécurité 1 a conçu son produit avec l'IA dès le départ et soumettait chaque modification à sa propre revue agentique. Le code écrit par des agents ne pouvait être fusionné qu'après avoir été examiné et approuvé. En phase bêta, l'entreprise s'est heurtée au genre de problème qui donne toute sa réalité à la sécurité multilocataire : des données clients étaient accessibles d'un locataire à l'autre. Dans un produit multilocataire, l'isolation des locataires et les autorisations ne sont pas des détails de mise en œuvre, mais font partie du contrat de sécurité. Une revue générique qui se contente de demander « Ce diff semble-t-il sécurisé ? » ne détecterait jamais de manière fiable une violation de ce contrat.

La leçon tirée de cet incident ne pouvait pas rester dans la tête des ingénieurs, dans les fils de discussion Slack ou dans les habitudes de ceux qui avaient l'occasion d'examiner une modification. Elle devait devenir le contexte auquel le système de revue pouvait accéder : comment une authentification doit fonctionner, où les vérifications d'autorisation doivent s'effectuer, comment le contexte du locataire est appliqué et comment les données clients restent séparées, le tout encodé sous forme de politique que le système vérifie à chaque modification du code. Ce qui a rendu la revue utile n'était pas un modèle plus intelligent, mais la transformation de ce que l'organisation avait déjà appris en composante du processus de vérification, sous une forme qui reste stable même lorsque les modèles et les agents sous-jacents évoluent. 1

À essayer : donnez à un agent une tâche concrète, modeste mais réelle, à réaliser dans votre code source et surveillez l'endroit où il cherche le contexte qui n'est pas écrit : une limite de propriété, une convention, une décision antérieure, une règle de compatibilité. Chaque lacune à laquelle il est confronté constitue un élément à formaliser sous une forme récupérable. Pour chaque lacune, notez si les connaissances n'ont jamais été consignées par écrit ou si elles existent déjà dans un ticket, un fil de discussion de revue ou un rapport d'incident auquel l'agent n'a pu accéder. Dans le premier cas, il faut documenter ces connaissances par écrit ; dans le second, il faut les relier au code.

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