L'essentiel : c'est à vous de concevoir les contrôles dont votre équipe est responsable. Remontez chaque exigence jusqu'à sa source et laissez les systèmes générer des preuves au fur et à mesure de leur fonctionnement.

Pour chaque exigence, demandez-vous ce qui l'impose réellement. Vous distinguerez ainsi les obligations impératives des simples conventions héritées et des engagements pris envers les clients.

Privilégiez un contrôle que vous pouvez appliquer efficacement. Si l'objectif de contrôle est fondé, les modalités de mise en œuvre peuvent se négocier.

Configurez vos systèmes pour qu'ils produisent des preuves horodatées pendant leur fonctionnement. La preuve découle de l'activité elle-même, au lieu d'être reconstituée après coup.

Méfiez-vous de la conformité de façade : un volume de documents ne constitue pas un contrôle si rien ne renvoie à un travail réel.

La gestion des modifications, l'accès et les preuves d'audit relèvent de vos équipes d'ingénierie, et lorsque des agents augmentent le volume de logiciels créés et livrés, ces contrôles font l'objet d'une pression accrue. Il est tentant de considérer la conception des contrôles comme le travail de quelqu'un d'autre (consultant ou auditeur), mais déléguer cette tâche revient à gérer un environnement que vous ne pouvez ni expliquer ni améliorer sans tout recommencer. 1 Cette page aborde l'appropriation de cette conception : remettre en question ce qui est réellement requis, concevoir des contrôles que vous pouvez appliquer efficacement et laisser vos systèmes générer des preuves comme sous-produit du travail.

Cette page s'adresse avant tout aux équipes travaillant dans des environnements hautement réglementés ou audités. Mais même si cela ne vous concerne pas, l'habitude sous-jacente de remonter une exigence jusqu'à sa source avant de l'accepter reste utile.

Se demander ce qui impose réellement chaque exigence

Quand quelqu'un affirme qu'un contrôle est requis, demandez-vous ce qui l'impose réellement. De nombreuses exigences en apparence figées, comme un protocole d'approbation spécifique, une cadence de revue fixe ou un document particulier, s'avèrent être des conventions d'audit héritées ou des modèles de fournisseurs, plutôt que quelque chose que le framework impose réellement. Certaines exigences sont véritablement figées et ne sont pas négociables. D'autres sont des conventions qui ont fini par être perçues comme des règles et se dissipent une fois que vous êtes remonté à leur source. Et certaines proviennent d'un contrat client, plutôt que d'un framework, ce qui est contraignant pour cette relation, même lorsque aucun régulateur ne l'exige. Identifier le type d'exigence auquel vous êtes confronté vous indique s'il faut réduire la friction, contester ou remonter jusqu'au contrat. 1

Concevoir délibérément des contrôles

Une fois que vous savez ce qu'un contrôle doit réellement accomplir, concevez une version que vous pouvez appliquer efficacement, plutôt que celle fournie avec le programme d'audit. Le même objectif (une approbation par une personne autre que l'auteur, une modification testée avant sa livraison) peut être atteint par un mécanisme adapté au mode de travail actuel de votre équipe, et ce mécanisme est négociable lorsque l'objectif est fondé. Prendre délibérément cette décision avant la création d'un contrôle revient bien moins cher que d'en hériter et d'en payer le prix à chaque cycle. 1

Laisser les systèmes générer les preuves pendant leur exécution

Un contrôle qui génère ses preuves pendant son fonctionnement est un actif ; un contrôle qui exige de reconstituer les preuves après coup est une taxe récurrente. Un pipeline de déploiement qui émet une trace complète et horodatée de chaque modification transforme des preuves d'audit obtenues à la hâte en un sous-produit du travail. C'est le même changement d'approche que les agents rendent peu coûteux ailleurs : enregistrer en continu, car on ne peut pas reconstituer ce qui n'a jamais été enregistré, et laisser le système générer les preuves au lieu de demander à des personnes de les rassembler dans l'urgence. 1

Se méfier de la conformité de façade

Les outils qui permettent de produire des preuves à moindre coût permettent tout autant de produire des preuves sans valeur. La génération de documents, de revues et d'artefacts en grande quantité, sans vérifier que tout cela renvoie bien à un travail réel, n'est qu'un simulacre à plus grand débit, et non un contrôle. Appropriez-vous l'objectif et générez des preuves correspondant à un travail réel, qu'elles aient été rédigées par une personne ou un modèle. 1

En pratique : décider que les contrôles relèvent de l'équipe

Une dirigeante technique 1 a hérité de plus d'une centaine de conclusions d'audit ouvertes et d'une relation devenue conflictuelle avec les auditeurs. Au lieu de traiter les contrôles comme une conception d'autrui à respecter, elle a décidé qu'ils relevaient de son équipe : les conclusions, la remédiation et la relation. Ce changement de posture, qui a consisté à rattacher chaque conclusion au risque qu'elle couvrait, à repenser les contrôles qui causaient le plus de friction et à contester les exigences qui ne correspondaient pas au risque réel, a permis de réduire le backlog à une poignée d'éléments signalés à faible risque, sans changer de framework ni de cabinet d'audit.

Rien n'a changé sur le plan externe. Le framework et l'auditeur étaient identiques. Seule la personne responsable de la conception avait changé, et c'est ce qui a fait évoluer le résultat. 1

À essayer : prenez un contrôle qui semble n'être qu'une source de friction et demandez-vous ce qui l'impose. Remontez au-delà du programme d'audit et du modèle fournisseur jusqu'au texte du framework ou au risque que ce contrôle couvre réellement. S'il ne mène à aucun des deux, vous avez trouvé un contrôle qui mérite d'être repensé avant le prochain cycle d'audit.

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