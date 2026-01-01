L'essentiel : l'IA a réduit le coût de la rédaction de code. La contrainte s'est déplacée vers tout ce qui l'entoure : revues, approbations, transferts et attente.

Les principaux avantages proviennent de la refonte du workflow, et non de l'accélération d'une étape.

Trouvez le véritable goulot d'étranglement, qui est généralement la coordination, pas la vitesse de codage.

Repensez le workflow avant d'ajouter un agent.

Associez chaque étape à une personne, à un agent ou à une automatisation déterministe.

L'IA a révolutionné l'économie entourant la rédaction de logiciels. Le code, les tests et les modifications courantes, qui nécessitaient auparavant plusieurs jours, peuvent désormais être générés en quelques minutes. Cependant, le temps qui s'écoule entre une idée et un logiciel opérationnel en production dépend de bien d'autres facteurs que la vitesse de rédaction du code. Il dépend de l'attente : d'une clarification, d'un environnement, d'une revue, d'une autre équipe, et des transferts au cours desquels le travail reste en suspens. Lorsque la création s'accélère et que le travail environnant reste le même, la contrainte se déplace simplement vers tout ce qui entoure le code. 1

Une méthode utile pour déterminer par où commencer consiste à demander ce que l'IA met à mal. Si vous utilisez l'IA pour rédiger du code, sans toucher au reste du parcours, la pression se déplace alors en aval. Les responsables en ingénierie font le même constat : la rédaction de code n'est plus le goulot d'étranglement, et la charge se reporte sur toutes les étapes suivantes, des pipelines et des tests à la revue de sécurité, en passant par le déploiement et l'exploitation des modifications. Les budgets et la capacité de build sont utilisés plus rapidement que prévu. La revue devient la tâche dont personne ne voulait, car les ingénieurs passent leurs journées à vérifier des résultats, plutôt qu'à concevoir des systèmes. Et là où un processus était déjà fragile, l'accélération en amplifie les faiblesses au lieu de les corriger.

Si le travail est mis à rude épreuve ou arrive à un point de rupture, il doit être repensé.

Pourquoi il vaut mieux repenser le travail que l'accélérer

Lorsque la livraison semble lente, le premier réflexe est d'accélérer la partie qui paraît la plus lente, ce qui revient en général à confier la rédaction du code à l'IA. Étant donné que la rédaction de code est une étape infime du parcours de l'idée à la production, son accélération n'a aucune incidence sur une grande partie de ce parcours. L'ajout d'un agent à un workflow créé pour les personnes n'accélère qu'une seule étape, qui n'est peut-être pas celle qui ralentissait l'ensemble du parcours. 1

La véritable opportunité consiste à considérer le workflow lui-même comme l'élément à repenser. Les étapes qui servaient à coordonner les personnes, ou à contourner la lenteur d'une tâche manuelle, ne sont peut-être plus nécessaires. De nouvelles étapes, telles que la vérification du résultat qu'un agent a généré, devront peut-être être ajoutées. Un workflow repensé de cette manière améliore les performances du système dans son ensemble, et non d'une seule de ses étapes.

Cette approche est plus difficile que la simple adoption de l'outil, ce qui explique en partie l'inégalité des résultats observés dans le secteur. Les systèmes techniques peuvent être reconfigurés rapidement, mais l'organisation des équipes, les modes de prise de décision et l'attribution des responsabilités évoluent, eux, lentement. Lorsque l'IA a été intégrée sans que le travail soit repensé autour d'elle, les résultats auxquels tenaient les équipes n'ont souvent pas progressé. 2

Repenser le travail : les étapes

Ce thème clé couvre trois approches, chacune présentée sur sa page :

Trouver le véritable goulot d'étranglement : localisez l'endroit où la livraison ralentit réellement, généralement la coordination entre les personnes et les équipes, plutôt que la vitesse de rédaction du code.

Remanier le workflow autour des agents : repensez le workflow avant d'ajouter un agent. Supprimez les étapes qui servaient uniquement à coordonner les personnes, ajoutez les vérifications nécessaires au travail des agents et explicitez l'intention afin qu'ils disposent d'une base claire pour agir.

Associer la méthode à la tâche : déterminez, pour chaque étape, ce qui convient le mieux (un agent, une automatisation déterministe ou une personne).

La refonte du travail constitue la première étape. Une fois qu'un workflow a été repensé, les questions qui en découlent portent sur la manière dont les personnes et les agents le partagent (voir le volet Travailler avec des agents), mais aussi sur la manière de le gouverner et de le mettre à l'échelle pour passer d'un seul à plusieurs workflows (voir le volet Gouverner et mettre à l'échelle). Ces trois volets s'appuient les uns sur les autres : les décisions que vous prenez ici déterminent la suite de votre parcours.