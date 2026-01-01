L'essentiel : chaque étape peut être confiée à une personne, à un agent ou à une automatisation déterministe, et ce choix délibéré permet de préserver la qualité et de contrôler les coûts.

Utilisez une automatisation déterministe pour les tâches délimitées, répétables et bien définies, telles que les tests et les vérifications de politiques.

Utilisez un agent lorsqu'une tâche nécessite un jugement sur le contexte et que le résultat est vérifiable.

Confiez à une personne les décisions à fort enjeu, difficilement réversibles et qui engagent une responsabilité.

Le coût d'un agent est variable et masqué, utilisez la méthode la moins coûteuse qui atteint le niveau d'exigence requis.

Lorsqu'un workflow a été repensé et qu'il est temps d'utiliser des outils, le réflexe est de recourir à un agent à chaque étape. Or, c'est rarement le bon choix. Certaines étapes sont mieux gérées par une automatisation déterministe qui existe depuis des années, d'autres par un agent et d'autres encore par une personne. La différence est notable, tant au niveau de la qualité que du coût. Cette page explique comment faire ce choix étape par étape.

Une étape peut être confiée à une personne, à un agent ou à l'automatisation

Toutes les étapes d'un workflow peuvent être gérées de trois manières différentes : par une personne, par un agent ou par une automatisation déterministe qui suit des règles fixes. Elles sont adaptées à différents types de tâches. Recourir systématiquement à un agent coûte cher et ajoute un facteur de variabilité là où une option plus simple et plus fiable serait plus efficace. L'objectif est d'associer la méthode à la tâche en question, au lieu d'utiliser par défaut l'outil le plus récent. 1

Quand privilégier l'automatisation déterministe

Les tâches bien délimitées, répétables et clairement spécifiées sont le terrain de prédilection de l'automatisation déterministe : tests, analyse statique, vérification des politiques, formatage du code et autres tâches similaires. Pour ce type de tâches, l'automatisation déterministe est bien plus efficace qu'un agent ou une personne, car elle s'exécute de la même manière à chaque fois, son coût reste identique, qu'elle s'exécute une ou dix mille fois, et elle produit au passage une trace de ce qu'elle fait. Lorsqu'un contrôle est objectif, l'automatiser de façon déterministe permet aux humains comme aux agents de consacrer leur attention aux décisions qui exigent réellement leur discernement. 1 2

Quand privilégier un agent

Le recours à un agent se justifie quand la tâche nécessite un raisonnement fondé sur le contexte ou un jugement, dans un cadre défini, qu'aucune règle fixe ne saurait capturer. C'est le cas pour interpréter une demande ambiguë, produire un premier jet à partir d'éléments disparates ou s'orienter dans un système inconnu. Cette approche est sûre, car le résultat peut être vérifié, et une erreur peut être rattrapée. Par conséquent, la variabilité de l'agent est détectée avant et non pas après la livraison. 1

Quand privilégier une personne

Certaines étapes doivent rester du ressort d'une personne, à savoir des décisions aux enjeux importants, difficilement réversibles ou qui engagent une responsabilité que quelqu'un doit assumer. Il s'agit du même critère d'enjeux et de réversibilité qui détermine la répartition du travail entre les humains et les agents, appliqué cette fois à un choix entre trois options. La page Déterminer où conserver le jugement humain aborde ce sujet plus en détail. 1

Les coûts des agents sont variables et faciles à négliger

Le coût de ces options diffère et peut facilement passer inaperçu. Le coût d'une personne est visible et globalement prévisible. L'automatisation déterministe a un coût faible et fixe. Le coût d'un agent est variable et s'accumule sans que l'on s'en aperçoive : chaque nouvelle tentative, chaque transfert et chaque appel d'outil augmente son coût. De plus, deux requêtes identiques peuvent avoir un coût différent selon le chemin qu'emprunte l'agent. Par conséquent, appliquez la méthode la moins coûteuse qui atteint le niveau d'exigence requis pour une étape et réservez les agents aux tâches qu'ils sont les seuls à pouvoir accomplir. Lorsque les agents sont exécutés en grand nombre, l'envoi de chaque requête vers l'option adaptée la moins coûteuse, plutôt que vers la plus puissante, fait souvent toute la différence entre un coût abordable et un coût prohibitif. 1 3

En pratique : tests automatisés plutôt que tests d'acceptation manuels

Les auditeurs d'une organisation 4 pensaient que les tests d'acceptation exigeaient qu'une personne passe manuellement en revue chaque modification avant sa livraison. L'équipe a conservé les tests manuels uniquement là où elle n'avait pas d'autre choix (sur des systèmes ne pouvant pas être scriptés) et transféré tout le reste vers des tests automatisés qui s'exécutent à chaque modification et enregistrent une trace de ce qui a été vérifié. L'intervention humaine est restée là où le travail l'exigeait vraiment, et l'automatisation déterministe a pris en charge le reste, avec une fréquence et une fiabilité qu'aucune personne cliquant d'écran en écran ne pourrait égaler.

La leçon à retenir ici est que la même tâche (vérifier qu'une modification est acceptable) appelait deux réponses différentes, toutes deux justes, selon l'étape. La clé a été de choisir la plus adaptée plutôt que de suivre ses habitudes.

À essayer : prenez un workflow repensé et consignez la méthode actuellement utilisée pour chaque étape. Pour toute étape confiée à une personne par habitude, demandez-vous si une vérification déterministe ou un agent pourrait s'en charger aussi bien, voire mieux. Pour toute étape que vous confieriez à un agent, demandez-vous si une règle fixe serait moins coûteuse et plus fiable.

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