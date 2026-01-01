L'essentiel : une fois que vous avez identifié le workflow à modifier, remaniez-le avant d'y ajouter un agent.

Commencez par le mode de fonctionnement réel des tâches, pas par l'outil que vous souhaitez utiliser.

Supprimez les étapes qui servent uniquement à coordonner les personnes ou à contourner un effort manuel trop long.

Ajoutez les étapes que les agents rendent nécessaires, principalement la vérification du résultat, et décidez à quel endroit une personne reste impliquée.

Consignez par écrit l'intention, les contraintes et la définition d'une tâche terminée que les personnes gardaient en mémoire.

Concevez la boucle que l'agent doit exécuter, notamment le contrôle qui lui indique à quel moment s'arrêter.

L'identification d'un goulot d'étranglement vous indique quel workflow vaut la peine d'être modifié. L'étape suivante consiste à résister à la tentation d'intégrer un agent dans ce workflow tel quel. Les plus grands gains proviennent du remaniement du workflow, plutôt que de l'accélération d'une étape à l'intérieur de l'ancien workflow.

Cette page explique comment examiner un workflow dans son ensemble plutôt qu'étape par étape, quelles étapes supprimer, lesquelles ajouter, et pourquoi il est encore plus important d'expliciter l'intention lorsqu'un agent exécute une tâche.

Commencer par le workflow, pas par l'outil

Un workflow qui était efficace pour une équipe humaine ne convient pas automatiquement une fois que des agents sont impliqués. Les outils sont importants, mais l'enjeu principal consiste à remanier l'organisation du travail, plutôt qu'à insérer des agents dans des étapes pensées pour les humains uniquement. Avant d'ajouter un agent, examinez le workflow dans son ensemble et demandez-vous à quoi il devrait ressembler maintenant qu'une partie de celui-ci peut être réalisée autrement.

Les responsables en ingénierie ayant réussi à intégrer l'IA de manière durable décrivent un point de départ commun : comprendre comment les équipes de développement créent, testent, examinent et déploient leur code avant de choisir où intégrer l'IA, plutôt que de sélectionner un outil et d'essayer d'adapter le travail en fonction de celui-ci. Le remaniement du workflow ne signifie pas arracher un membre de l'équipe de développement à son environnement de travail. L'adoption augmente lorsque l'IA est intégrée dans les langages de programmation, les dépôts et les pipelines qu'une équipe utilise déjà, si bien qu'elle apparaît comme une extension de l'environnement dans lequel les équipes de développement travaillent déjà. Il est plus rapide d'intégrer l'IA aux pratiques actuelles d'une équipe, puis de laisser le workflow évoluer progressivement, que de transformer d'un seul coup toute sa façon de travailler.

L'adoption augmente considérablement lorsque l'IA est perçue comme une extension naturelle de l'expérience développeur, et non comme une autre plateforme à maîtriser.

Supprimer les étapes qui coordonnent uniquement les personnes

Les étapes qui servaient à coordonner les personnes ou à compenser la lenteur d'une tâche manuelle ne sont peut-être plus nécessaires. Un transfert de statut, une réunion de revue planifiée, une file d'attente qui regroupe des tâches pour qu'une personne très sollicitée n'ait à les examiner qu'une seule fois : nombre de ces étapes servent à gérer les disponibilités des personnes, et non à faire avancer une tâche. Dès qu'une partie du travail change de rythme, ces étapes risquent de se transformer discrètement en charge inutile.

Soyez particulièrement attentif aux étapes regroupant des tâches en lots volumineux. Lorsqu'une étape est lente ou coûteuse à franchir, les équipes réagissent en augmentant la taille de chaque modification, afin de payer ce coût moins souvent. Ce comportement est logique, mais joue en votre défaveur : des modifications plus importantes sont plus difficiles à examiner et à retracer, mais aussi plus risquées à déployer. Si une étape encourage le regroupement, elle mérite souvent d'être supprimée ou remaniée, plutôt que d'être conservée. 1

Pour prendre cette décision, passez en revue chaque étape et interrogez-vous sur son utilité. Si, en toute honnêteté, cette étape sert à coordonner les personnes ou à compenser la lenteur d'une tâche manuelle, elle peut être supprimée. En revanche, si elle fait progresser le travail vers un résultat dont quelqu'un a besoin, elle est conservée.

Ajouter les étapes que les agents rendent nécessaires

Remanier un workflow ne consiste pas seulement à enlever des éléments. Il faudra peut-être ajouter de nouvelles étapes, telles que la vérification du résultat qu'un agent a généré. Deux ajouts essentiels sont abordés en détail sur d'autres pages du présent guide : déterminer à quelles étapes une personne doit intervenir et vérifier le résultat avant de considérer le travail comme terminé. Intégrez-les au workflow dès sa conception, au lieu de les ajouter après l'apparition d'un problème. Pour savoir où conserver le jugement humain et où placer sciemment des points de contrôle, consultez la page Travailler avec des agents. Pour vérifier les résultats produits par un agent, reportez-vous à la page Vérifier ce que génèrent les agents.

Expliciter l'intention que les humains reconstituaient

Les humains savent travailler à partir d'instructions vagues. Ils peuvent poser des questions pour obtenir des clarifications, remarquer quand quelque chose ne va pas et utiliser leur propre jugement pour combler le manque d'informations. Les agents ne le font pas d'eux-mêmes. Ils agissent sur la base de ce qu'on leur fournit, à grande vitesse. Ainsi, une instruction qu'une personne aurait discrètement corrigée peut se transformer en un résultat assuré, plausible et faux entre les mains d'un agent. Dans les situations où les personnes absorbent l'ambiguïté, les agents l'amplifient. 2

C'est tout un art que de formuler les choses de façon qu'un LLM puisse les comprendre et agir correctement en conséquence.

La solution consiste à expliciter l'intention en l'intégrant pleinement au workflow, plutôt que de la laisser à l'état de savoir tacite. Les exigences, les contraintes et la définition de ce qui est terminé doivent être formulées de manière suffisamment claire pour donner à l'agent un objectif concret et, lorsque les enjeux le justifient, exprimées sous une forme que le système peut vérifier lui-même. Une grande partie de ce qu'une personne savait jusqu'ici de manière implicite doit désormais être explicité dans le workflow. 3

Configurer le chemin sur lequel s'exécutent les agents : l'ingénierie de boucle

L'intention et la définition d'un travail considéré comme terminé fournissent à un agent bien plus qu'un objectif pour une seule exécution. Elles configurent la boucle que l'agent répète : planifier, effectuer une modification, vérifier le résultat au regard de cette définition, corriger et continuer, jusqu'à ce que la tâche soit terminée ou que l'agent la remette à une personne. Concevoir une boucle définie qu'un agent doit suivre, au lieu d'écrire un nouveau prompt pour chaque exécution, est une pratique appelée ingénierie de boucle . 4 Définissez ce qui démarre la boucle, ce à quoi un agent peut accéder pendant son exécution et surtout le contrôle qui lui indique qu'il a terminé la tâche. Une définition de ce que signifie une tâche terminée que le système peut tester devient la condition d'arrêt de la boucle. Sans point d'arrêt clair, une boucle continue de tourner bien après avoir cessé d'être utile. Une boucle plus rapide produit également des erreurs plus rapidement. Intégrez dès maintenant au workflow les critères de vérification sur lesquels elle s'appuie au lieu d'attendre l'apparition d'un problème. La durée d'exécution autonome d'une boucle et le moment où une intervention humaine est requise sont traités sur la page Travailler avec des agents.

En pratique : remplacer un comité consultatif sur les changements

Dans une organisation 1, chaque modification en production devait passer par un comité consultatif sur les changements qui se réunissait deux fois par semaine. Six à huit personnes examinaient une liste, y compris les corrections de bogues mineures, et si quelqu'un avait une question et n'était pas dans la pièce, la modification devait attendre la prochaine réunion, et parfois celle d'après. Il fallait prévoir en moyenne plusieurs mois pour effectuer une modification. Le comité a aussi provoqué précisément le problème de traitement par lots décrit plus haut : pour rentabiliser chaque revue, les équipes effectuaient des modifications plus importantes, ce qui accroissait le risque de chaque modification.

Plutôt que d'accélérer la réunion ou d'y ajouter un agent, l'équipe s'est interrogée sur l'objectif réel de cette étape. La véritable exigence n'était pas un comité, mais qu'une personne autre que l'auteur de la modification l'approuve. La réunion a donc été supprimée, et cette exigence a été réintégrée au workflow. Chaque modification comportait des champs structurés indiquant la personne qui l'avait demandée, la personne qui l'avait examinée et celle qui l'avait approuvée. La personne à l'origine d'une modification ne pouvait pas l'approuver elle-même et devait faire appel à un groupe de relecteurs. La revue a été limitée à quelques questions précises, avec un niveau de contrôle proportionné au risque. Les modifications plus importantes exigeaient deux relecteurs humains, tandis qu'un correctif à faible risque pouvait être validé par une revue automatisée. Le délai d'approbation est passé d'environ quatre semaines à moins d'une heure, et le workflow remanié a résisté aux audits ultérieurs, avec des modifications plus petites et moins de bogues que n'en avait produit le comité.

Le workflow a été remanié en fonction des besoins réels du travail, l'étape qui ne servait qu'à coordonner les personnes a été supprimée, l'intention a été explicitée dans les champs et les questions, et un agent a été intégré uniquement là où il était pertinent. C'est précisément l'ordre que préconise cette page.

À essayer : prenez le workflow que vous avez identifié comme goulot d'étranglement et énumérez chaque étape. À côté de chacune d'entre elles, inscrivez son utilité. Repérez les étapes qui font progresser le travail vers un résultat dont quelqu'un a besoin, et celles qui servent surtout à coordonner les personnes ou à compenser la lenteur d'une tâche manuelle. Avant d'intégrer un agent, déterminez lesquelles de ces étapes de coordination vous pouvez supprimer ou remanier. Consignez ensuite par écrit l'intention, les contraintes et la définition de ce que signifie une tâche terminée qu'une personne fournissait jusqu'ici de mémoire.

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