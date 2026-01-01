L'essentiel : repenser un workflow vous en révèle les étapes. Ce thème clé porte sur le rôle que chacun y occupe.

Décidez délibérément de la répartition entre les personnes et les agents, faute de quoi celle-ci dérivera.

Assurez-vous qu'une personne désignée est responsable du résultat, quelle que soit la part du travail prise en charge par un agent.

Augmentez l'autonomie d'un agent uniquement dans les limites de ce que vous pouvez vérifier.

Continuez à faire progresser vos ingénieurs à mesure que les agents prennent en charge les tâches de routine, sans quoi vous perdrez le chemin qui mène au jugement sur lequel tout repose.

Lorsqu'un workflow a été repensé autour des personnes et des agents, il reste à décider comment ceux-ci vont concrètement se le répartir. Les agents sont rapides et appliquent les consignes à la lettre, dans les limites de ce qu'ils perçoivent, et mettent leurs capacités au service du workflow. 1 Les personnes apportent un jugement, une responsabilité et un contexte qui n'a jamais été consigné par écrit. Il est recommandé de déterminer délibérément les actions de chacun et les points de transfert, plutôt que de les laisser se régler d'eux-mêmes. 2

Pourquoi la répartition des tâches est un choix délibéré

Si la répartition des tâches entre les personnes et les agents n'est pas pensée dès la conception, elle finit par dériver. La revue humaine que le workflow n'impose pas a tendance à s'effriter sous la pression des délais : l'endroit où une personne reste impliquée doit donc être choisi et intégré au workflow, plutôt que tenu pour acquis. 2 La responsabilité est le point d'ancrage : un agent peut rédiger, recommander ou agir, mais une personne désignée reste responsable du résultat. Ce principe continue de s'appliquer à mesure que les agents effectuent davantage de tâches. 2 Enfin, l'autonomie n'augmente que dans les limites de votre capacité à vérifier un résultat, car le degré d'autonomie d'un agent dépend de l'assurance avec laquelle vous pouvez détecter une erreur. 2 3

Continuer à faire progresser les ingénieurs à mesure que les agents prennent en charge des tâches de routine

La répartition des tâches implique aussi une autre décision. Le travail de codage désormais confié aux agents correspond en grande partie à celui que les équipes utilisent depuis longtemps pour faire progresser les ingénieurs jusqu'au niveau senior. Si ces occasions de pratique disparaissent purement et simplement, le chemin vers le jugement dont dépend tout ce thème clé disparaît avec elles. Faire progresser les ingénieurs à mesure que les agents prennent en charge les tâches de routine est l'une des clés d'une bonne collaboration, et c'est une dimension que ce guide approfondira par la suite. 4

Ce qu'implique le travail avec des agents

Ce thème clé aborde trois décisions :

Déterminer où conserver le jugement humain : trier les tâches selon leurs enjeux et leur réversibilité, et désigner une personne comme responsable du résultat.

Gagner en autonomie grâce à des preuves : étendre les actions qu'un agent peut exécuter seul à mesure que sa fiabilité est démontrée, faisant passer l'humain d'un rôle « dans la boucle » (in the loop) à un rôle « sur la boucle » (on the loop).

Intégrer des points de contrôle humains dans le workflow : prévoir dès le départ des étapes de revue et d'approbation là où les enjeux le justifient, et les alléger lorsque le travail présente peu de risques.

Le thème Travailler avec des agents fait suite à Repenser le travail : une fois la structure d'un workflow établie, vous déterminez comment les personnes et les agents se le partagent. La répartition du travail et les points de contrôle que vous définissez ici deviennent la matière première du thème clé Gouverner et mettre à l'échelle, où les garde-fous, la mesure et les contrôles vous permettent d'appliquer cette approche à de nombreux workflows à la fois.