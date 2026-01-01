L'essentiel : placez des points de contrôle humains là où les enjeux le justifient, intégrés dès le départ et souvent plus tôt que vous ne le pensez.

Le point de contrôle à plus fort effet de levier est généralement placé avant que l'agent n'intervienne, sur le plan, plutôt qu'après, sur le code.

Les points de contrôle permettent à une personne d'établir et de maintenir des limites : accès, portée et résultat acceptable.

Faites en sorte que les points de contrôle soient légers pour une tâche réversible et présentant un risque faible, afin que la supervision ne devienne pas une source de friction que les équipes finissent par contourner.

Définissez à l'avance la marche à suivre lorsqu'une limite n'est pas respectée : qui est alerté, comment l'accès est suspendu et comment la limite est resserrée.

Un point de contrôle marque une intervention humaine pour façonner ou approuver une tâche. Cette page explique le placement intentionnel de ces points de contrôle : là où les enjeux le justifient, souvent plus tôt que les équipes ne le pensent, et intégrés au workflow dès le début plutôt qu'ajoutés après coup. Vous découvrirez où les placer, ce qu'ils encadrent et comment éviter qu'ils ne deviennent des points de friction partout.

Placer des points de contrôle en fonction des enjeux, dès le début

Les points de contrôle sont des points où une personne définit une tâche, examine un résultat ou approuve une décision. Intégrez-les au workflow dès le début au lieu de les ajouter après l'apparition d'un problème. Placez-les là où les enjeux le justifient, aux étapes que vous avez identifiées comme nécessitant un jugement humain et faites en sorte qu'ils soient légers là où la tâche présente un risque faible.

Déplacer le point de contrôle le plus important en amont

Le point de contrôle le plus utile n'est souvent pas une revue du résultat généré par l'agent. Une fois que l'agent a écrit le code, les décisions les plus importantes (approche, portée, hypothèses) y sont déjà intégrées, et l'examen du résultat peut détecter des erreurs de mise en œuvre, mais rattrape rarement un mauvais plan. Alors, déplacez le point de contrôle principal en amont : précisez et consolidez l'intention avant que l'agent n'intervienne, et laissez la revue ultérieure confirmer que l'agent a fidèlement suivi un plan qu'une personne avait déjà validé. 1 C'est là que le jugement d'une personne a le plus de poids, en décidant si ce qui doit être créé est correct et si le plan est assez clair pour être exécuté, pendant que l'agent gère la mécanique de sa création. 1

C'est aux points de contrôle que les humains maintiennent les limites

Un point de contrôle est également l'endroit où les humains définissent et maintiennent les limites dans lesquelles opère un agent : ce à quoi il peut accéder, sur quoi il peut agir et à quoi ressemble un résultat acceptable. C'est lors de l'examen de l'intention en amont que se joue une grande partie de ce travail : les critères d'acceptation, les cas limites et les modes d'échec qu'une tâche doit gérer sont définis par une personne avant que l'agent n'intervienne, afin que ce dernier dispose d'un objectif concret et que la vérification ultérieure dispose d'une référence concrète. 1

Garder des points de contrôle légers là où le risque est faible

Toutes les étapes ne justifient pas un point de contrôle strict. Une modification mineure et réversible n'exige pas la même revue d'intention qu'une modification lourde de conséquences, et la supervision appliquée partout de façon uniforme devient une friction que les équipes apprennent à contourner. Adaptez le niveau d'exigence du point de contrôle au risque de l'étape. Lorsque les agents exécutent une boucle de bout en bout dans le cadre de garde-fous définis, il est possible que l'humain ne surveille pas chaque itération et effectue plutôt une revue après la convergence des agents, en examinant les constats résiduels que les agents ont signalés, mais n'ont pu résoudre en toute confiance. Placer le point de contrôle en fonction du niveau de confiance, plutôt qu'à chaque action, est ce qui garantit la pertinence de la supervision sans qu'elle devienne un goulot d'étranglement. 1

Définir la marche à suivre lorsqu'une limite n'est pas respectée

Définissez à l'avance la marche à suivre lorsqu'une limite n'est pas respectée, au lieu de prendre une décision sur le moment. Répondez à trois questions avant d'avoir à le faire :

Qui est alerté ?

Comment l'accès de l'agent est-il suspendu ?

Comment la limite elle-même est-elle resserrée avant la reprise de la tâche ?

En pratique : examiner l'intention avant la création

Au lieu de demander à une personne d'examiner le résultat brut d'un agent, certaines équipes 1 déplacent le point de contrôle humain principal au niveau du plan : une personne examine l'approche, les critères de réussite et les cas limites avant que l'agent ne génère quoi que ce soit, et la revue de code ultérieure se limite à brièvement confirmer que l'agent a correctement exécuté un plan ayant déjà fait l'objet d'une validation humaine. Lorsque les agents exécutent le workflow de bout en bout dans le cadre des garde-fous définis, il est possible que la personne ne surveille pas du tout le travail des agents et ne consulte le résultat qu'après leur convergence, en se concentrant ensuite sur les constats qu'ils ont fait remonter sans pouvoir les résoudre seuls. L'intention et les garde-fous définis avant l'intervention des agents permettent au jugement d'une personne de continuer à façonner le résultat. Dans les deux cas, le point de contrôle est placé délibérément, en fonction des enjeux et du niveau de confiance, au lieu d'être placé par défaut à la fin.

À essayer : prenez un workflow qu'un agent exécute et déplacez la revue humaine du résultat sur le plan. Rédigez les critères d'acceptation et les cas limites qu'une personne doit approuver avant que l'agent n'intervienne et définissez ce qui, le cas échéant, nécessite encore une vérification humaine une fois le travail terminé.

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