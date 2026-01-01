L'essentiel : définissez les parties d'un workflow ayant besoin d'une personne et celles qu'un agent peut prendre en charge, puis tracez clairement la limite entre les deux.

Triez chaque étape selon ses enjeux et sa réversibilité : les personnes assument les tâches aux enjeux élevés et difficilement réversibles ; les agents prennent en charge les tâches délimitées, vérifiables et à faible coût.

Désignez une seule personne comme responsable du résultat, et non une équipe ou un rôle.

Une limite visible inspire confiance, et c'est cette confiance qui fait que les personnes continuent réellement d'utiliser un agent.

Revoyez le tri à intervalles réguliers, car les capacités évoluent plus vite que la plupart des cycles de revue.

Une fois le workflow repensé, la principale décision consiste à déterminer les parties du travail ayant besoin d'une personne et celles qu'un agent peut prendre en charge. C'est de cette décision que dépend tout le reste du travail avec les agents : elle vous indique où placer la supervision, où l'autonomie peut se développer et qui est responsable en cas de problème. Cette page explique comment trier les tâches, comment définir clairement les responsabilités et pourquoi le tri n'est pas figé.

Trier en fonction des enjeux et de la réversibilité

La question centrale est de savoir quelles parties du travail exigent une personne et lesquelles un agent peut prendre en charge. Une méthode de tri utile consiste à se baser sur les enjeux et la réversibilité :

Maintenez une personne aux commandes lorsqu'une décision est difficile à annuler, a de réelles conséquences, engage une responsabilité ou repose sur un contexte, des valeurs ou un jugement dont un agent ne dispose pas.

Laissez un agent opérer seul lorsque la tâche est délimitée, que le résultat est vérifiable et qu'une erreur est peu coûteuse et facile à annuler.

Maintenir une personne désignée comme responsable

Un agent peut posséder des capacités, mais il ne peut pas assumer de responsabilité. Une seule personne désignée, pas une équipe ou un rôle, reste responsable du résultat, et ce principe demeure valable, et gagne même en importance, à mesure qu'un agent prend en charge une plus grande partie du travail. 1 Lorsqu'une décision concerne directement des personnes (recrutement, performances ou accès), seule une personne garde le pouvoir de décision, l'agent se contentant d'éclairer la décision ou d'en rédiger une proposition, sans trancher lui-même. 1

Une limite claire suscite la confiance

Tracer une limite claire entre les personnes et les agents, c'est-à-dire documenter les tâches qui restent de la responsabilité d'une personne et celles qu'un agent peut prendre en charge, ne sert pas seulement à attribuer le travail au bon responsable. C'est aussi ce qui donne aux personnes une confiance fondée pour s'appuyer sur un agent. Lorsque l'IA est disponible, mais que son résultat nécessite encore une revue et une correction approfondies avant que quiconque puisse l'utiliser, sa valeur perçue chute rapidement, et les personnes cessent discrètement de l'utiliser, même lorsque son adoption semble élevée sur le papier. Indiquer clairement les domaines où un agent est fiable et ceux où le jugement humain reste nécessaire permet de préserver cette confiance : les personnes savent sur quels résultats elles peuvent s'appuyer et lesquels elles doivent encore vérifier. L'utilisation durable découle de la confiance, qui elle-même découle d'une limite que les personnes peuvent visualiser.

La confiance est un moteur essentiel pour une adoption durable de l'IA. Même lorsque l'IA est facilement accessible, la valeur perçue chute rapidement si les utilisateurs n'ont pas confiance dans la qualité ou la cohérence de ses résultats. Développer cette confiance nécessite d'améliorer la technologie, mais aussi d'aider les utilisateurs à comprendre les domaines où l'IA excelle et ceux où le jugement humain est indispensable.

Revoir le tri à intervalles réguliers, au rythme de l'évolution des capacités

Ce qui, selon vous, nécessite aujourd'hui un jugement humain ne le nécessitera peut-être plus dans six mois. Pensez donc à revoir ce tri à intervalles réguliers (par exemple, chaque trimestre) pour vérifier qu'un jugement humain est toujours requis. Les capacités évoluent plus rapidement que la plupart des cycles de revue. Le tri est donc une décision évolutive, et non un choix ponctuel.

En pratique : définir l'autorité d'un système avant qu'il n'agisse

Lorsqu'un vaisseau spatial se sépare de sa fusée, il reste livré à lui-même pendant un certain temps. Son logiciel de vol perçoit son environnement et y réagit sans aide extérieure, en ajustant sa position et en gérant les pannes, jusqu'à ce qu'il puisse établir le contact avec une station au sol. Cette autonomie est sûre pour une raison précise : bien avant le lancement, les ingénieurs définissent les choix que le vaisseau peut faire de façon autonome et ceux devant attendre une intervention humaine au sol. Ainsi, la limite de l'autorité, y compris le moment où le contrôle passe de la machine à l'humain, est fixée à l'avance, et non sur le moment. 2

Avant de laisser un agent agir seul, cartographiez son autorité de la même manière : les décisions qu'il peut prendre lui-même, les domaines pour lesquels son jugement risque d'être fragile et le moment où le contrôle redevient humain. Ces décisions prises en amont font toute la différence entre une autonomie que vous avez conçue et une autonomie que vous avez découverte après l'apparition d'un problème.

À essayer : prenez un workflow qu'exécute un agent et triez ses étapes par enjeux et réversibilité. Pour chaque étape que vous pourriez confier à l'agent, indiquez le moment où il doit s'arrêter et rendre la main à une personne. Pour l'ensemble du workflow, désignez une seule personne comme responsable du résultat.

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