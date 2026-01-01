L'essentiel : l'autonomie s'étend progressivement, et chaque avancée doit s'appuyer sur des preuves, pas sur des suppositions.

Progressez par stades : l'agent suggère, puis agit après approbation, puis fonctionne de manière autonome dans le cadre de garde-fous, tandis que les personnes gèrent les exceptions.

Définissez un seuil explicite, un taux de précision ou de réussite sur un nombre suffisant de cas, avant d'étendre une étape.

À mesure que l'agent gagne la confiance des équipes, faites passer l'humain d'un rôle « dans la boucle » (in the loop) à un rôle « sur la boucle » (on the loop).

Méfiez-vous d'une supervision de pure forme : un point de contrôle que personne n'exerce réellement est pire que pas de point de contrôle du tout.

La répartition du travail que vous avez établie n'est pas figée. À mesure qu'un agent démontre qu'il peut gérer un type de tâche, la quantité de travail qu'il effectue seul peut augmenter, et le rôle de l'humain passer de la vérification de chaque étape à la supervision globale et à l'intervention ponctuelle. Cette page présente les stades par lesquels passe l'autonomie, explique comment justifier chaque avancée par des preuves et comment éviter le piège d'une supervision qui semble réelle, mais ne l'est pas.

L'autonomie est un spectre, pas un interrupteur

L'autonomie peut rarement être comparée à un interrupteur permettant de passer du mode manuel au mode automatisé. Elle s'étend par stades, une progression parfois associée au concept « Crawl, Walk, Run » (ramper, marcher, courir). Avant qu'un agent ne soit impliqué, une étape est manuelle et une personne exécute la tâche. Au tout premier stade, l'agent fait une suggestion et une personne prend une décision et agit en conséquence. Plus loin dans le processus, l'agent exécute la tâche et une personne la valide et l'approuve. Plus loin encore, l'étape s'exécute de manière autonome : une personne définit l'intention et les contraintes, l'agent agit de façon indépendante dans le cadre défini et les personnes n'interviennent qu'en cas d'exception. Différentes étapes d'un même workflow peuvent se trouver à des stades différents, et toute étape peut évoluer vers un niveau supérieur au fil du temps. L'autonomie est le stade final qu'atteint un agent, mais uniquement si des preuves le justifient.

Étendre l'autonomie sur la base de preuves, et non de suppositions

L'extension de l'autonomie doit être méritée, en fonction de preuves et non de suppositions. Avant qu'une étape ne passe au stade suivant, suivez la fréquence à laquelle les résultats de l'agent sont acceptés ou ses actions réussissent. Vérifiez si les personnes se fiant à cet agent sont à l'aise au stade actuel, puis définissez un seuil explicite pour le taux de précision ou de réussite justifiant le passage au stade suivant, afin que votre décision repose sur des chiffres, plutôt que sur une intuition. Parmi les indicateurs utiles figurent la fréquence à laquelle l'agent doit s'arrêter et rendre la main à une personne, la récurrence d'un même type d'interruption et la part du travail qu'il mène de bout en bout sans aide. Suivis dans la durée, ces indicateurs transforment la question « Sommes-nous prêts pour davantage d'autonomie ? » en courbe de tendance plutôt qu'en simple supposition. 1 Dès qu'une étape franchit ce seuil, la charge de la preuve s'inverse : lors de chaque revue périodique, la question n'est plus de savoir s'il faut étendre l'autonomie, mais pourquoi elle ne l'a pas encore été.

Passer de la revue de chaque étape à la surveillance de l'ensemble du processus

À mesure que l'agent gagne ainsi la confiance, le rôle de l'humain évolue : d'abord « dans la boucle » (in the loop), à examiner chaque étape, il passe « sur la boucle » (on the loop), à surveiller le travail et à intervenir en cas d'exception. Le travail de supervision ne disparaît pas pour autant. Il se transforme, passant de l'approbation d'actions individuelles à la surveillance du comportement global et à la détection d'exceptions. 1

Se méfier d'une supervision de pure forme

L'extension de l'autonomie présente un risque plus subtil qu'un résultat erroné : une supervision qui existe sur le papier, mais pas en pratique. Une personne qui est en théorie « dans la boucle », mais qui approuve tout, donne l'apparence du contrôle sans en avoir la substance. Progressivement, l'habitude et les volumes à gérer transforment la phase de revue en une simple formalité. Un point de contrôle jamais réellement exercé est pire que l'absence de point de contrôle, car il crée une confiance factice précisément là où le système a le plus besoin d'un véritable examen. Si l'agent s'arrête de plus en plus souvent pour demander de l'aide, n'y voyez pas un échec, mais le signe que le système refuse, à juste titre, d'aller plus vite que ses propres preuves. 1

En pratique : déployer progressivement la revue de code agentique

Lorsque les agents autonomes d'une entreprise ont commencé à soumettre davantage de modifications de code 2, la revue humaine ne parvenait plus à suivre le rythme, et examiner une énième modification générée par un agent semblait peu utile et facile à reporter. Générer du code était devenu bon marché ; l'attention humaine, elle, restait une ressource rare. La première tentative de l'entreprise en matière de revue alimentée par l'IA avait généré des résultats imprécis et parfois erronés, si bien que les ingénieurs ont vite cessé de lui faire confiance. Plutôt que d'abandonner l'idée ou de la déployer partout d'un coup, ils ont d'abord testé des workflows de revue disponibles sur le marché auprès d'un petit nombre d'équipes. Ces essais se sont avérés utiles, car ils ont permis de détecter des problèmes que les humains avaient laissé passer. La revue par IA a ainsi fait ses preuves. D'expérience dont on se méfiait, elle est devenue un premier niveau de revue fiable, avant d'être déployée plus largement. Ils l'ont ensuite intégrée à leur pipeline : lorsque le système de revue signalait un problème, un agent tentait alors de le corriger avant toute intervention humaine, et une personne procédait à la validation finale. Chaque extension de l'autonomie n'est intervenue qu'une fois le bon fonctionnement de l'étape précédente démontré.

À essayer : choisissez une étape actuellement gérée par un agent et notez le seuil qui justifierait son fonctionnement avec une supervision réduite : le taux d'acceptation ou de réussite, et sur combien de cas, que vous voudriez constater au préalable. Commencez ensuite à le suivre.

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