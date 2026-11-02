La souveraineté passe du statut de formule à la mode à celui de critère d'achat. Le Cloud and AI Development Act (CADA) proposé par la Commission européenne, établirait des niveaux de garantie pour les services cloud et d'IA achetés par les pouvoirs publics, en définissant où les données doivent être stockées et qui peut y accéder. Certaines de ses dispositions pourraient aussi s'appliquer aux entités privées.

GitLab a soumis sa propre contribution sur le CADA, car nous partageons l'objectif de renforcer la souveraineté numérique et la sécurité de l'Europe. Nous estimons que ce travail important doit donner la priorité au contrôle par les clients, à la portabilité, à l'interopérabilité, à la diversité des fournisseurs et aux mesures de protection fondées sur les risques. Vous pouvez également consulter la contribution de GitLab sur le portail « Donnez votre avis » de la Commission européenne.

Mais la réglementation n'est qu'un levier parmi d'autres. Dans bien des échanges avec les éditeurs de logiciels, la souveraineté n'est toujours pas abordée avec suffisamment de profondeur. Si ce sujet est une priorité pour votre organisation, voici dix questions que je poserais à n'importe quel éditeur, y compris GitLab. Utilisez-les comme un outil d'évaluation simple pour vérifier si un éditeur prend réellement la souveraineté au sérieux :

10 questions à poser à vos éditeurs de logiciels

1. Quelles couches de la pile gérez-vous vous-même ?

Cette question porte sur la propriété et la responsabilité. Un fournisseur de services cloud et un éditeur de logiciels gèrent des risques différents. Un bon éditeur aide ses clients à faire la distinction entre les contrôles qu'il exploite lui-même et ceux qu'il hérite de l'infrastructure sous-jacente.

Privilégiez un éditeur qui offre une certaine flexibilité quant à la gestion de vos données et à votre architecture. Le niveau de souveraineté doit varier en fonction de la charge de travail, et l'architecture doit pouvoir répondre à vos exigences. Les déploiements auto-gérés, par exemple, vous permettent d'exécuter le logiciel sur votre propre infrastructure, que ce soit sur site, dans un cloud privé ou dans un environnement hybride, afin que vos données restent dans les limites que vous avez définies.

3. Puis-je choisir les modèles d'IA que j'utilise et en changer par la suite ?

Les modèles de pointe évoluent rapidement, et votre éditeur de logiciels ne doit pas vous enfermer dans un seul d'entre eux. Privilégiez les plateformes indépendantes des modèles, qui s'appuient sur un ensemble varié de modèles et d'hébergeurs. Votre entreprise peut ainsi utiliser le meilleur modèle pour chaque cas d'usage à mesure que de nouveaux modèles sont mis sur le marché. Les modèles open weight peuvent souvent s'exécuter dans votre propre environnement tout en offrant un excellent rapport coût-performance.

4. Mes données servent-elles à entraîner le modèle de quelqu'un d'autre ?

Les données sont précieuses pour l'entraînement des modèles d'IA. Demandez donc une politique officielle écrite sur l'entraînement des modèles, et exigez qu'elle inclue également les sous-traitants. Considérez cela comme un bon signe si l'éditeur peut citer en toute confiance des ressources attestant qu'il n'entraîne pas de modèles d'IA générative sur vos données et qu'il interdit aux sous-traitants de modèles d'IA d'utiliser, à des fins d'entraînement, les entrées comme les sorties des modèles.

5. Quelles données quittent ma région, et pourquoi ?

Les données personnelles des utilisateurs identifiables restent soumises aux réglementations régionales, comme le RGPD, quelle que soit leur origine. Cependant, certaines données et certains signaux opérationnels doivent franchir les frontières pour garantir la sécurité et la disponibilité du service. Un bon éditeur propose un hébergement local et est en mesure d'expliquer quels types de données franchissent les frontières et d'en justifier la raison.

6. Qui peut accéder à mes données, et depuis quel endroit ?

Demandez quels rôles peuvent accéder à votre infrastructure et aux données de vos clients, depuis quelles régions et avec quelles garanties. Un éditeur qui propose des options de déploiement avec des clés de chiffrement gérées par le client et une connectivité via un réseau privé offre un contrôle accru sur cet accès.

Demandez à l'éditeur comment il classe les différentes catégories de données, et quels mécanismes de gouvernance et mesures de réponse aux incidents sont en place pour traiter les violations des politiques et les incidents de sécurité. Une approche de classification claire alimente également les analyses d'impact relatives à la protection des données.

8. Quels audits indépendants couvrent le service que j'achète ?

Des certifications telles que SOC 2 Type II et ISO/IEC 27001 permettent à un éditeur de prouver la conformité de sa propre couche, indépendamment de l'évaluation du fournisseur d'infrastructure. Vérifiez que le périmètre du rapport couvre bien l'application que vous utiliserez réellement.

9. Pouvez-vous adapter les contrôles au niveau de la sensibilité de chaque charge de travail ?

Les secteurs réglementés exigent des contrôles de politique plus fins. Demandez si l'éditeur vous permet de définir le niveau d'assurance charge de travail par charge de travail. Cette approche aide vos équipes à ajuster les contrôles à la sensibilité de leur fonction et de leurs données, pour allier rapidité et contrôle.

10. À quoi ressemble une sortie de votre écosystème ?

La portabilité et l'interopérabilité font partie de la souveraineté. Demandez comment la plateforme se connecte aux autres outils et modèles que vous utilisez, et comment vous pourriez exporter vos projets et votre historique. Le format des exports de données est important : ils génèrent souvent des jeux de données complexes, mal structurés, voire volontairement obscurcis, ce qui les rend difficiles à traiter sans restructuration technique. Un éditeur confiant dans son produit favorise les exports faciles et les intégrations ouvertes.

La souveraineté aide les organisations à gagner en flexibilité

Aucun éditeur ne répondra parfaitement à ces dix questions, et les exigences continueront d'évoluer. L'architecture que vous choisirez devra néanmoins être en mesure de s'adapter aux changements avec résilience.

Les équipes tirent le meilleur parti de l'IA lorsqu'elles peuvent décider de ce que leur organisation contrôle et de la manière dont elle le fait. C'est pourquoi GitLab estime que les clients doivent pouvoir choisir les modèles qu'ils utilisent et l'endroit où ils les exécutent. Reprenez ces dix questions lors de votre prochain échange avec un éditeur et voyez lesquels prennent la souveraineté aussi au sérieux que vous.