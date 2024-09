Pair programming : coder en binôme pour progresser et améliorer sa productivité

Découvrez dans cet article le fonctionnement du pair programming, comment coder en binôme et les meilleures astuces pour tirer parti de cette méthode Agile.

Qu’est-ce que le pair programming ?

Le pair programming (ou programmation en binôme) est une approche Agile du développement logiciel qui implique deux développeurs et/ou développeuses travaillant sur le même poste de travail. L'un, appelé le conducteur (driver), rédige le code pendant que l'autre, appelé le navigateur (navigator) le commente et le révise en temps réel. Les sessions de pair programming peuvent accélérer les projets agiles, car les binômes travaillent ensemble pour trouver les meilleures solutions aux différentes problématiques rencontrées. Plutôt que de travailler en silos, les membres de l'équipe s'associent pour partager leurs connaissances et avancer plus rapidement.

La clé d'une session de pair programming réussie repose sur une communication fluide et la création d'un planning afin d'éviter de rencontrer des problèmes lors de la réalisation du projet.

Voici quatre éléments à considérer avant de vous lancer dans une session de programmation en binôme :

Ayez une compréhension commune sur la notion du « prêt à être lancé » pour le projet en question. Concertez-vous ainsi que toute partie prenante impliquée, comme le Product Owner, afin de déterminer clairement à quel moment donner le feu vert au projet.

Planifiez le projet étape par étape. Définissez comment vous allez coder, effectuer la revue de code et tester le projet. Pensez aussi aux potentielles aides extérieures dont vous pourriez avoir besoin pour mener le projet à bien.

Faites une liste de tous les obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer lors de l'accomplissement du projet et essayez de trouver des solutions potentielles. Vous pouvez le faire ensemble, à l’écrit ou oralement, ou séparément avant de partager vos idées. Quelle que soit la manière, cette étape est importante.

Trouvez un accord sur la technologie à utiliser pour le projet. De l’ordinateur idéal en passant par une connexion Wi-Fi fiable, il faut vous doter de tous les outils nécessaires à la réussite du projet.

5 astuces pour réussir sa session de pair programming

Pour tirer pleinement parti de vos sessions de programmation en binôme, voici cinq bonnes pratiques à suivre :

Communiquer sans interruption. Dans une session de pair programming, la communication est primordiale, que vous ayez déjà collaboré ou non avec votre binôme. Il est normal que deux personnes aient des idées et des opinions différentes lors d’un projet. Pour éviter que le projet et le binôme n'en pâtissent, gardez une communication ouverte et fréquente.

Alterner les rôles. Aucun des deux ne doit être le seul conducteur ou navigateur. Pensez à échanger les rôles régulièrement afin de garder un œil frais et de continuer à produire un travail de qualité.

Prendre des pauses. Rome ne s'est pas construite en un jour, le codage non plus. Veillez donc à faire des pauses régulières pour ne pas vous épuiser.

Utiliser les bons outils. Souvent, le pair programming se fait à distance. Même si le dialogue reste virtuel, pensez à échanger par visioconférence pour mieux collaborer tout au long du projet.

Demander de l'aide. Vous ne comprenez pas une partie du projet ? N'hésitez pas à demander de l'aide. Il vaut mieux en demander au cours de la session de programmation qu'au moment de la validation finale.

Quels sont les avantages du pair programming ?

Collaborer directement avec un développeur ou une développeuse booste le moral et diversifie la journée de travail de chacun. En travaillant en binôme, il est possible d’apprendre de nouvelles pratiques de codage, de nouveaux workflows ou encore de nouvelles façons d'aborder un problème pour favoriser l’innovation, améliorer l’efficacité et réduire la rétention d'information.

Les développeurs juniors profitent de l’expérience de leurs collègues seniors pour acquérir de solides connaissances. De leur côté, les développeurs expérimentés apprennent à enseigner leurs méthodes et à utiliser leur pensée critique pour trouver des solutions.

Quel que soit le niveau d'expérience, tout le monde peut bénéficier des sessions de pair programming, puisqu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise façon de programmer. Le développement de logiciels est un effort à multiples facettes dans lequel l'imagination et la créativité jouent un rôle fondamental. Les connaissances, l'expérience et les styles d'apprentissage de chacun déterminent la manière d'appréhender les liens entre des éléments de code et un système en place. En binôme, il est possible de discuter de ces perspectives et de déterminer la meilleure approche.

Quels sont les inconvénients du pair programming ?

Coder en binôme peut sembler être la solution à tous les problèmes, mais ce n’est pas toujours le cas.

Lorsqu’il comprend à quel point le pair programming peut les aider, un binôme peut être tenté d’unir ses forces un peu trop souvent. Pour des tâches simples, des changements mineurs et précis, coder en binôme s'avère inutile.

De plus, si deux développeurs ou développeuses commencent tout juste à coder ensemble, ils doivent faire preuve de patience et persévérer pour former un excellent binôme. Ce qui n'est pas toujours facile, même pour les développeurs expérimentés. Pensez à débriefer après vos sessions de pair programming afin de comprendre ce qui a bien ou moins bien fonctionné et comment vous pouvez vous améliorer lors des prochaines sessions.

Le pair programming chez GitLab

Chez GitLab, nous aimons coder en binôme. La plupart du temps, les sessions de pair programming s'effectuent sur le même poste de travail, mais en tant qu'entreprise en 100 % télétravail, nous avons trouvé des moyens pour faire en sorte que cela fonctionne.

Au sein de l'équipe d'ingénierie, l'équipe Frontend, a par exemple expérimenté la programmation en binôme. L'équipe a utilisé VSCode Live Share à plusieurs reprises, mais privilégie l'envoi de correctifs et les conversations en groupe.

« Le meilleur format jusqu'à présent reste le suivant : quelqu'un envoie une demande de binôme dans le canal Slack #frontend_pairs, des personnes manifestent leur intérêt, nous bloquons une plage horaire dans le calendrier, puis nous organisons une session pour programmer en groupe. » Paul Slaughter, Staff Fullstack Engineer.

Toutes les équipes de développement entendent parler de l'importance de l'accélération. Cela peut devenir décourageant, particulièrement lorsque l'équipe est confrontée à des problèmes complexes. La prochaine fois que vous rencontrez des difficultés à rédiger du code, envisagez une session de pair programming pour résoudre les problèmes à deux.

« Coder en binôme est ressenti différemment par chaque personne. Privilégiez toujours la communication, le partage des informations et la collaboration entre les équipes. » Paul Slaughter.

Maintenant que vous en savez plus sur le pair programming, il est temps de vous lancer !