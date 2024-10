Git fetch vs git pull : quelle est la différence entre ces deux commandes Git ?

Git est un outil de contrôle de version très populaire et utilisé lorsque la synchronisation avec un dépôt distant est nécessaire. Les équipes de développement doivent ainsi choisir les commandes appropriées en fonction des besoins de leurs projets.

Découvrez dans cet article les caractéristiques et les différences entre les commandes git fetch et git pull, ainsi qu’une explication détaillée de leurs cas d'utilisation respectifs.

Qu’est-ce que git fetch et git pull ?

Git fetch et git pull sont deux commandes Git utilisées pour récupérer des informations de mise à jour à partir d'un dépôt distant. Alors, en quoi diffèrent-elles ?

La commande git fetch télécharge les modifications du dépôt distant vers le dépôt local, mais n'apporte aucune modification au répertoire de travail en cours. Étant donné que les modifications ne sont pas fusionnées dans la branche locale, vous pouvez les vérifier à partir du dépôt distant sans interrompre votre travail.

La commande git pull, quant à elle, récupère les modifications les plus récentes du dépôt distant comme git fetch, mais elle fusionne également automatiquement ces modifications dans la branche actuelle. Contrairement à git fetch, git pull applique directement les modifications du dépôt distant au répertoire de travail local.

Pour en savoir plus sur Git, consultez notre documentation.

Git fetch

La commande git fetch récupère l'historique des validations les plus récentes du dépôt distant, mais elle n'affecte pas le répertoire de travail local. Même après avoir récupéré les modifications à distance, celles-ci ne sont pas reflétées dans la branche locale. Cette commande est principalement utilisée lorsque vous souhaitez récupérer le dernier statut du dépôt distant et examiner les modifications avant qu'elles ne soient reflétées dans le dépôt local. Pour appliquer les modifications récupérées à la branche locale, vous devez exécuter manuellement git merge ou git rebase.

Quand utiliser git fetch ?

La commande git fetch permet de récupérer les informations les plus récentes d'un dépôt distant. Les informations récupérées ne sont pas directement reflétées dans la branche locale. Tandis que l'utilisation de git pull reflète toutes les branches distantes, y compris les branches incorrectes ou problématiques, dans la branche locale.

Lorsque des modifications sont apportées simultanément sur des branches distantes et locales, ou lorsque de nouveaux utilisateurs intègrent l'équipe, il est plus sûr d'utiliser git fetch pour récupérer dans un premier temps le contenu de la branche distante, puis d'effectuer un merge ou un rebasage.

Git pull

La commande git pull combine git fetch et git merge (ou git rebase ) en une seule commande. Cela vous permet de récupérer les modifications depuis le dépôt distant et de les intégrer automatiquement dans la branche locale actuelle.

Alors que git fetch récupère les modifications du dépôt distant sans les appliquer à la branche locale, l'exécution de git pull intègre automatiquement les modifications du dépôt distant dans la branche locale.

La commande git pull convient pour refléter rapidement les modifications à distance dans la branche locale, mais elle peut conduire à des conflits. Il est donc recommandé de faire très attention, en particulier lorsque vous travaillez avec plusieurs personnes.

Quand utiliser git pull ?

La commande git pull exécute plus de processus que git fetch. Git pull peut exécuter à la fois git fetch en plus de git merge ou git rebase. Pour cette raison, la commande git pull est recommandée lorsque vous souhaitez refléter rapidement les modifications du dépôt distant dans la branche locale.

FAQ sur git fetch vs git pull

Quelle est la différence entre git pull et git fetch ?

La commande git pull exécute la commande git fetch suivie de git merge ou git rebase. Alors que git fetch n'affecte pas le dépôt local, git pull synchronise automatiquement les modifications du dépôt distant avec le dépôt local.

Quelles sont les précautions à prendre lors de l'utilisation de git pull ?

Lors de l'exécution de git pull, il peut y avoir des conflits entre les modifications distantes et locales. Des conflits de merge sont particulièrement susceptibles de se produire. Par conséquent, si des conflits surviennent, ils doivent être résolus manuellement. De plus, l'utilisation de git pull --rebase vous permet d'intégrer les dernières modifications lors de l'exécution du rebasage.

À quoi sert git fetch ?

Git fetch permet de vérifier et de récupérer le statut le plus récent du dépôt distant. Cependant, les modifications récupérées ne sont pas automatiquement reflétées dans la branche locale ; git fetch est utilisé pour synchroniser les dépôts locaux et distants.