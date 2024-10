Qu'est-ce que Git ? Guide complet sur son rôle et son fonctionnement

Git est un outil incontournable dans le monde du développement logiciel moderne. Dans ce guide complet nous vous expliquons en détail ce qu'est l'outil Git, son rôle dans la gestion des versions d’un code source, et son fonctionnement. Que vous soyez débutant ou expérimenté, ce guide vous fournira une compréhension approfondie de Git et de ses nombreuses fonctionnalités.

Qu'est-ce que Git ?

Git est un outil de contrôle de version qui est rapidement devenu incontournable dans l'écosystème du développement logiciel. Grâce à sa capacité à conserver un historique minutieux des modifications apportées sur un projet, Git représente un allié précieux pour tout développeur soucieux de gérer efficacement ses projets. Maîtriser Git est, de ce fait, maintenant une compétence essentielle à connaître pour quiconque souhaite exceller dans le domaine du développement logiciel.

Qu’est-ce que le contrôle de version ?

Le contrôle de version permet de suivre les modifications apportées au code source d'un logiciel. Ainsi, la version livrée d’un logiciel, est composée d'un ensemble de versions spécifiques de chacun de ses composants et fichiers de code source. Par exemple, une icône pourrait n’avoir été changée que deux fois, tandis qu’un fichier de code aurait pu subir plusieurs dizaines de modifications au fil du temps.

Quelles sont les fonctionnalités de Git ?

Dans le développement, il est important de maintenir une gestion rigoureuse des modifications apportées au code source d'un logiciel. Sans cela, il est impossible de garantir la cohérence et la fiabilité du travail réalisé par les équipes de développement. Une gestion fine des évolutions peut également permettre d’identifier plus facilement la source d’un problème. De même, elle réduit les risques de conflits et d’écrasement de fichiers. Or, faciliter et fluidifier la gestion des versions d'un logiciel est précisément ce à quoi Git sert.

Afin de mieux comprendre Git et son fonctionnement, nous avons réuni ci-dessous quelques-unes des fonctionnalités clés qui facilitent l'optimisation de la gestion du code source ainsi que la collaboration entre les équipes.

Une visualisation de l'historique de vos projets

Dans l'écosystème de développement logiciel, l'historique de commits représente un pilier fondamental pour le suivi de l'évolution d'un projet sur Git. C'est pourquoi Git offre aux développeurs et développeuses un historique détaillé de tous les changements apportés au code source.

À chaque nouveau commit sont enregistrés :

les modifications spécifiques effectuées sur les fichiers du projet,

un message explicatif de la part du développeur ou de la développeuse à l'origine de la modification,

Ces éléments contribuent à améliorer la communication et la mission de l'équipe de développement, qui peut alors comprendre plus rapidement les tenants et les aboutissants de chaque modification apportée au code.

En plus de suivre les évolutions du projet, cet historique permet de revenir en arrière si nécessaire, d’annuler une partie des modifications ou au contraire de récupérer seulement une partie des modifications d’une branche vers une autre. Cette fonction joue donc un rôle essentiel pour maintenir la transparence, la cohérence et la qualité du code source d'un projet dans Git, mais également la collaboration au sein de l’équipe de développement et l’efficacité opérationnelle pour résoudre des problèmes.



Une meilleure autonomie des équipes

Autre fonctionnalité essentielle de l'outil Git : le développement distribué (ou Distributed development en anglais). Grâce à sa structure décentralisée, Git permet aux équipes de développement de travailler simultanément sur un même projet. Chaque membre d’une équipe dispose de sa propre copie du projet, où chacune de ses modifications peuvent être versionnées. Ce qui leur permet de travailler de manière autonome sur des fonctionnalités spécifiques, tout en réduisant les risques de conflit ou d'écrasement. Cette approche offre une grande flexibilité aux développeurs et développeuses qui peuvent alors explorer différentes idées ou expérimenter de nouvelles fonctionnalités sans interférer avec le travail de leurs collègues.

Le développement distribué permet aussi d'être plus résilient face aux pannes de serveur. Ainsi, même en cas de défaillance, chaque personne dispose d'une copie sur laquelle il peut continuer de travailler hors ligne. Les modifications pourront ensuite être synchronisées une fois le serveur de nouveau disponible, réduisant de fait les risques d’interruption de travail pour les équipes de développement et les contraintes de mise à jour pour les équipes opérationnelles.

Une optimisation des workflows de développement

Les fonctionnalités de gestion des branches et de leurs fusions (branching et merging) sont parmi les caractéristiques les plus puissantes de Git. Elles permettent aux équipes de travailler en parallèle de manière collaborative et organisée. Chaque nouvel ajout de code ou correction de bug peut être développé et testé indépendamment pour s'assurer de leur fiabilité. Les développeurs et développeuses n'ont ensuite qu'à fusionner les modifications apportées dans la branche principale du projet.

En adoptant cette approche, les équipes peuvent suivre l'évolution du code, collaborer facilement et efficacement, réduire les conflits entre les différentes versions et assurer une intégration continue des fonctionnalités développées.

En utilisant ces deux fonctionnalités, les équipes sont en mesure de développer des projets en continu et de manière agile, tout en déployant régulièrement de nouvelles versions de code. Cette pratique facilite grandement la gestion des modifications tout en réduisant les risques d'erreurs.

Quels sont les avantages de Git ?

Pour bien comprendre Git, il est important de saisir pleinement les avantages que son utilisation apporte à vos équipes de développement :

Une gestion décentralisée des versions : avec Git, chaque développeur dispose d'une copie complète de l'historique du projet, ce qui permet de travailler en parfaite autonomie.

Un outil conçu autour de la sécurité : contrairement à d’autres outils de contrôle de version, Git a été conçu dès sa création pour garantir l’intégrité de tous les éléments du dépôt avec un algorithme de hachage de sécurité cryptographique (SHA1 et SHA-256 à ce jour). Cet algorithme a pour objectif de protéger le code et l’historique d’un projet contre toute modification, qu’elle soit malveillante ou non. En complément, chaque commit (création d’une nouvelle version) peut être signé automatiquement (GPG) pour garantir la traçabilité des modifications. Cela fait de Git un outil particulièrement sécurisé et sécurisant, qui garantit l’intégrité et l’authenticité de votre code source et de son historique.

Un outil rapide et efficace : l'outil Git a été conçu pour maximiser l'efficacité au cours du développement. Sa rapidité permet aux développeurs et développeuses d'exécuter des opérations complexes, telles que les commits, le branching et le merging, en un temps minimal, même sur des bases de code volumineuses. Il assure également une empreinte minimale sur le disque dur et lors des échanges réseaux. Cette efficacité se traduit alors par un temps de réponse rapide lors des sauvegardes, des consultations et des modifications de l'historique du projet.

Une plus grande flexibilité de travail : Git prend en charge une grande variété de workflows de développement. Que vous préfériez des modèles de développement centralisés ou des approches plus linéaires, Git s'adapte facilement. Cette capacité à gérer différents workflows laisse aux équipes un large choix quant à la méthode de travail à adopter.

Facilité d'intégration : Git se distingue par sa capacité à s'intégrer avec une multitude d'outils et de plateformes de développement existants. L'étendue de cette compatibilité permet aux équipes de gérer plus efficacement leurs projets en tirant parti des meilleurs outils et pratiques DevSecOps.

Un projet open source très suivi : autre avantage non négligeable de Git, c'est un projet open source qui bénéficie d'une communauté dynamique et engagée veillant à son évolution constante. Cette participation active des personnes, mais également des entreprises membres de la communauté Git garantit l'ajout régulier de nouvelles fonctionnalités et améliorations grâce à des mises à jour régulières.

Quelles sont les principales commandes de Git ?

Le projet open source Git propose une grande variété de commandes pour faciliter le travail des équipes.

Voici quelques-unes des commandes les plus couramment utilisées.

git init : initialiser un nouveau dépôt Git.

: initialiser un nouveau dépôt Git. git clone [url] : cloner un dépôt existant.

: cloner un dépôt existant. git add [fichier] : ajouter un fichier à l'index.

: ajouter un fichier à l'index. git commit : valider les modifications apportées.

: valider les modifications apportées. git commit -m "message" : valider les changements avec un message.

: valider les changements avec un message. git status : afficher l'état des fichiers dans le répertoire de travail.

: afficher l'état des fichiers dans le répertoire de travail. git push : envoyer les modifications vers le dépôt distant.

: envoyer les modifications vers le dépôt distant. git pull : récupérer les modifications du dépôt distant et les fusionner avec le dépôt local.

Bien que ces commandes soient essentielles pour démarrer avec Git, il est important de noter qu'il existe beaucoup d'autres commandes. Consultez la liste des commandes Git.

Git et GitLab

GitLab est une plateforme collaborative de développement open source qui couvre toutes les étapes du cycle de vie DevSecOps et offre un serveur Git permettant aux équipes de collaborer ensemble et efficacement.

Au delà de la gestion du code source, GitLab offre une suite complète, permettant d’exécuter l’intégration et la distribution en continue, la gestion des livrables, la gestion de la sécurité et des incidents, ainsi que toute la traçabilité associée, la planification et le suivi des tâches en temps réel, le monitoring des déploiements, la gestion des versions logicielles et l’espace documentaire associé.

Vous souhaitez vous lancer sur Git avec GitLab ?

FAQ sur Git

Pourquoi utiliser Git ?

Git est entièrement axé sur l'efficacité. Grâce au système décentralisé de Git, reposant sur des fonctionnalités de branching et de merging, les équipes de développement travaillent sur un même projet sans interférer avec le travail des autres, et surtout sans créer de conflits de versions.

Est-ce que Git est un logiciel ?

Git est un projet open source. À ce titre, son accès est gratuit et ouvert à tous. Il convient cependant d'installer Git au préalable sur votre machine pour pouvoir commencer à travailler.

Qu'est ce qu'une branche dans Git ?

Dans Git, une branche représente un pointeur vers un historique de modifications. Ainsi, chaque branche principale pointe vers le dernier commit effectué sur celle-ci. Il est donc possible d’avoir une multitude de branches en parallèle, chacune ayant son propre historique, mais toutes ayant la même racine.

Qu'est-ce qu'un commit ?

Dans Git, un commit correspond à un enregistrement des modifications apportées au code source d'un logiciel. Chaque commit est accompagné d'un message explicatif qui trace l'historique de toutes les modifications. Le suivi d'évolution d'un projet devient plus facile, et il existe toujours la possibilité de revenir à des versions antérieures fonctionnelles en cas de problème.

Quel est l'intérêt des branches dans Git ?

Le développement de fonctionnalités dans des branches autorise les développeurs et développeuses à travailler simultanément sur plusieurs fonctionnalités distinctes. De plus, cela évite de compromettre la branche principale (main) avec du code instable. L'implémentation des branches dans Git est, par ailleurs, nettement plus légère que dans d'autres systèmes de contrôle de version.