Jira vers GitLab : migrer facilement à grande échelle avec Jira2Lab

Atlassian Server n'est plus disponible depuis février, ce qui a incité de nombreux clients à explorer des alternatives telles qu'Atlassian Cloud ou Data Center. Cependant, les entreprises qui utilisaient Atlassian Server recherchent de plus en plus des solutions de planification Agile offrant une flexibilité améliorée, une rentabilité plus élevée et une intégration DevSecOps robuste. Elles doivent également relever des défis liés au volume de données, à la personnalisation, au mappage utilisateur, aux performances et à l'intégrité des données pendant la migration. C'est là qu'intervient Jira2Lab de GitLab. Jira2Lab apporte une solution qui permet des migrations à grande échelle de Jira vers GitLab, tout en offrant une intégration CI/CD complète.

Quels sont les principaux défis des migrations Jira à grande échelle ?

La migration de Jira vers GitLab peut représenter un obstacle majeur, en particulier lorsque les entreprises ont des workflows complexes et doivent déplacer des milliers de tickets.

Voici les défis les plus courants rencontrés lors de ces migrations :

Migration massive de données : la complexité de la migration qui doit être effectuée sans problèmes de performance ni perte de données augmente proportionnellement avec le nombre de tickets, de pièces jointes, de commentaires et de projets qu'elle inclut.

Champs et workflows personnalisés : les instances Jira contiennent souvent des workflows, des champs et des types de tickets personnalisés qui n'ont pas de mappage individuel dans GitLab. Cet écart crée des frictions lors de la migration, car les outils existants nécessitent souvent une intervention manuelle pour déplacer ces éléments.

Absence d'intégration DevSecOps complète : bien que de nombreux outils de migration gèrent les données de gestion des projets, ils n'intègrent pas toutes les fonctionnalités DevSecOps de GitLab. En conséquence, les équipes doivent configurer manuellement leurs pipelines CI/CD et leurs systèmes de contrôle de version après la migration.

Présentation de Jira2Lab

Jira2Lab a été entièrement conçu pour résoudre les défis spécifiques à la migration de Jira vers GitLab à grande échelle. Il ne s'agit pas seulement de déplacer des données, mais aussi de permettre aux équipes de passer sans accroc au puissant environnement DevSecOps de GitLab sans temps d’arrêt ni perte de données.

Quelles sont les principales fonctionnalités de Jira2Lab ?

Traitement efficace des données à grande échelle : Jira2Lab est optimisé pour gérer des milliers de tickets, de pièces jointes, de commentaires et de champs personnalisés sur plusieurs projets sans sacrifier les performances. Il s'adapte à tous les besoins, même pour les plus grandes migrations d'entreprise. Workflow personnalisé et mappage des champs : l'une des fonctionnalités de Jira2Lab est sa capacité à associer automatiquement des workflows et des champs personnalisés entre Jira et GitLab. L'outil fournit une configuration de mappage flexible qui élimine les interventions manuelles pendant le processus de migration, en veillant à ce que toutes les données passent sans accroc de Jira vers GitLab. Intégration du pipeline CI/CD : Jira2Lab ne se contente pas de migrer vos tickets et vos projets. L'outil intègre le pipeline CI/CD complet de GitLab dans le processus de migration. Les équipes de développement peuvent ainsi commencer à utiliser les fonctionnalités DevSecOps de GitLab, telles que les tests automatisés et les pipelines de déploiement, immédiatement après la migration. Migrations pilotes : notre outil prend en charge les migrations pilotes pour permettre aux équipes de tester leurs configurations et leurs workflows avant de migrer l'ensemble des données. Tous les problèmes sont détectés rapidement, ce qui évite les interruptions pendant la migration complète. Surveillance en temps réel : l'outil fournit une surveillance et des journaux en temps réel pendant la migration. Cette transparence totale assure que chaque étape est effectuée correctement et sans erreurs. Personnalisation et flexibilité : même si votre instance Jira dispose de configurations ou de workflows uniques, Jira2Lab vous permet de personnaliser la migration en fonction de vos besoins spécifiques, en veillant à ce que rien ne soit perdu au cours de la transition.

Comparaison des fonctionnalités : Jira et GitLab

La migration de Jira vers GitLab permet de consolider les workflows et d'accéder aux fonctionnalités avancées natives de GitLab. Voici une comparaison rapide des principales fonctionnalités des deux plateformes :

Fonctionnalité Jira GitLab Suivi des tickets Oui (Hautement personnalisable) Oui (Intégré au DevSecOps) Tableaux Agile Oui (tableau Kanban, Scrum) Oui (Tableaux des tickets, jalons) CI/CD Non (Requiert des outils externes) Oui (CI/CD intégré) Contrôle de version Non (Requiert GitHub/Bitbucket) Oui (Prise en charge native de Git) Outils DevSecOps Intégrations limitées Cycle de vie DevSecOps complet

Avec Jira2Lab, nous veillons à ce que tous les aspects critiques, de la gestion des tickets aux pipelines CI/CD, soient transférés sans heurts. Pour ce faire, nous tirons parti de l'approche intégrée de GitLab en matière de développement et d’opérations.

La méthodologie de migration

Jira2Lab suit une méthodologie de migration structurée en cinq étapes. Cette approche garantit une transition fluide avec un minimum de perturbations :

1. Découverte et planification

Nous commençons par bien comprendre la configuration Jira du client en identifiant tous les workflows, champs et projets personnalisés qui doivent être migrés. Cette étape implique également une analyse des lacunes pour comparer les fonctionnalités de Jira et de GitLab et planifier le processus de migration.

2. Configuration

Au cours de cette étape, nous configurons l'outil de migration et mettons en place les environnements nécessaires pour Jira et GitLab. Nous vérifions toutes les autorisations et configurons la sauvegarde des données Jira avant le début de la migration.

3. Migrations pilotes

Avant de migrer l'ensemble des données, nous exécutons des migrations pilotes sur des projets sélectionnés afin de tester le processus de migration, les workflows et l'intégrité des données. Nous avons ainsi l'opportunité d'identifier et de résoudre tout problème dès le début du processus.

4. Migrations à l'échelle

Après avoir validé la migration pilote, nous effectuons la migration de tous les projets, en garantissant des temps d'arrêt minimaux et des transitions en douceur pour les équipes de développement.

5. Finalisation et assistance post-migration

Une fois la migration terminée, nous fournissons une assistance continue afin de garantir que toutes les équipes sont pleinement opérationnelles dans GitLab. Cette étape comprend également la formation des utilisateurs et la désactivation de l'instance Jira, si nécessaire.

Étude de cas : migration à grande échelle avec Jira2Lab

Lors d'une migration récente, une grande entreprise a dû relever le défi de migrer plus de 20 000 tickets sur 50 projets de Jira vers GitLab. Le projet comportait des workflows hautement personnalisés et des milliers de commentaires et de pièces jointes à transférer.

Avec Jira2Lab, nous avons pu :

Migrer toutes les données, y compris les champs personnalisés, sans aucune perte de données.

Configurer des pipelines CI/CD dans GitLab afin que les équipes puissent immédiatement poursuivre leur travail après la migration.

Effectuer une migration pilote de deux projets, ce qui nous a permis d'identifier et de corriger des écarts mineurs dans les workflows avant d'effectuer la migration pour l'ensemble de l'entreprise.

En conséquence, la transition vers GitLab s'est déroulée en toute fluidité. L'ensemble du processus s'est effectué dans les délais prévus et sans temps d'arrêt significatif.

Commencez dès aujourd'hui avec Jira2Lab

L'outil Jira2Lab apporte une solution aux limitations que d'autres outils de migration ne peuvent pas gérer. Il est conçu spécifiquement pour les migrations à grande échelle et peut s'intégrer au cycle de vie DevSecOps complet de GitLab, contrairement à la plupart des outils qui ne gèrent que les données de gestion de projet. La capacité de l'outil à cartographier des workflows personnalisés et à intégrer des pipelines CI/CD en fait la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent améliorer leurs workflows de développement tout en migrant vers GitLab.