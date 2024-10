Git en ligne de commande sous Windows avec Git Bash

Les commandes Git permettent aux développeurs de gérer différentes versions du code et de collaborer en équipe. Si vous évoluez dans un environnement Windows, vous avez peut-être déjà entendu parler de Git Bash, un émulateur de terminal Bash comprenant une version de Git, adaptée à Windows. Découvrez dans notre article tout ce que vous devez savoir sur l'installation de Git Bash.

Git Bash est une application que vous pouvez installer sur les systèmes d'exploitation Windows à l’aide de Git for Windows. Cette application agit comme un émulateur pour utiliser l'outil de contrôle de version Git sur un terminal de commandes Bash.

Bash est l'acronyme de Bourne Again Shell. Shell désigne l'application de terminal de commande d'un système d'exploitation (OS). Bourne Again Shell est en réalité une version améliorée de Bourne Shell (aussi désignée comme shell sh), l'interface en ligne de commandes pour UNIX développée par Stephen Bourne en 1977.

Bash est le shell par défaut pour les systèmes d'exploitation Linux et MacOS. Grâce à Git Bash, les utilisateurs de Windows peuvent installer Bash, exécuter des commandes Bash et utiliser des commandes Git.

Pour télécharger Git Bash, il est nécessaire d’installer Git for Windows. Pour ce faire, rendez-vous sur le site officiel de Git for Windows et cliquez sur « Download » pour installer le package Git complet. Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez le fichier en .exe et commencez l'installation.

Pour installer Git Bash sur Windows, veuillez suivre ces instructions pas à pas :

Ouvrez le fichier .exe puis cliquez sur « Next ». Sélectionnez le dossier adéquat pour l'installation. Acceptez les conditions d'utilisation, puis cliquez sur « Next » pour lancer l'installation. À cette étape, sélectionnez les composants à installer. Les réglages présélectionnés sont pertinents, mais vous pouvez les modifier selon vos préférences. Cliquez à nouveau sur « Next ». Ensuite, choisissez l'éditeur que vous préférez utiliser avec Git. L'outil reconnaît les éditeurs déjà installés sur votre ordinateur. Une fenêtre s'affiche avec trois paramétrages de l'environnement PATH. En fonction de vos besoins, choisissez si Git ne doit être utilisé que par Git Bash ou si vous souhaitez l'utiliser depuis d'autres logiciels tiers. Enfin, conservez les réglages par défaut en cliquant sur « Next » et installez Git Bash en cliquant sur « Install ».

Quelles sont les commandes Bash ?

Tout d'abord, la commande pwd (Print Working Directory) permet de visualiser le chemin absolu. Cela signifie qu'elle affiche le chemin d'accès du dossier dans lequel nous nous trouvons au moment de taper la commande.

À retenir : lorsque vous ouvrez le terminal Git Bash, vous vous situez dans un dossier de votre ordinateur. Généralement, il s'agit du dossier portant votre nom d'utilisateur.

La commande ls donne accès à la liste de fichiers présents dans le dossier actuel. Vous pouvez également ajouter des options à la commande ls grâce à un tiret - . Par exemple, l'option -l après ls liste le contenu d'un dossier avec plus d'informations sur chaque fichier.

Bash dispose aussi d'une commande cd (Change Directory) pour se déplacer dans votre ordinateur. Pour indiquer le répertoire dans lequel vous souhaitez vous rendre, veuillez préciser le chemin relatif ou absolu après cd . Le chemin relatif correspond à l'emplacement par rapport au répertoire courant tandis que le chemin absolu correspond à son emplacement par rapport au dossier racine.

Utiliser Git Bash avec GitLab revient à utiliser l'émulateur de terminal avec une autre plateforme de gestion de code source. Afin de pousser et de récupérer vos modifications depuis GitLab, ajoutez l'URL de votre dépôt distant GitLab grâce à la commande : git remote add origin <repository_url> .

Si votre projet est privé, Git Bash vous demande de vous authentifier. Entrez vos identifiants lorsque le terminal demande votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous rencontrez des problèmes d'identification, vérifiez vos paramètres d'autorisation directement dans GitLab.

Utilisez ensuite les commandes de base Git comme git clone , git commit , git push , git branch ainsi que git checkout , pour n'en citer que quelques-unes. Pour en savoir plus, consultez notre Git Cheat Sheet.

FAQ sur Git Bash

Git Bash et GitLab sont-ils compatibles ?

Oui. L'utilisation de Git Bash avec GitLab est similaire au fonctionnement avec une autre plateforme de gestion de code source. Veillez à configurer GitLab comme dépôt distant et à vous authentifier lors du paramétrage initial.

Pourquoi utiliser Git Bash ?

Git Bash agit comme un émulateur de terminal pour utiliser les commandes Git et Bash dans un environnement Windows.

Quel est l’intérêt d’un shell ?

L’utilisation d’un shell permet d’automatiser des tâches grâce à des scripts, de contrôler efficacement son ordinateur et de bénéficier d’un accès direct aux fonctions du système.