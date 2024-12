Guide d'introduction aux serveurs Linux : définition, avantages, usage et installation

Lancé en 1991 comme alternative à Minix, il adopte la licence GNU GPL en février 1992. Linux est aujourd’hui le système d'exploitation le plus utilisé pour la gestion des serveurs d'entreprise. Les serveurs Linux répondent aux besoins d'entreprises de toutes tailles, leur fournissant une plateforme performante et économique pour piloter de nombreuses applications informatiques. Qu'est-ce qu'un serveur Linux ? Quels en sont les avantages et les usages ? Comment installer un serveur Linux ? Voici l'essentiel à savoir pour lancer votre projet sous Linux.

Qu'est-ce qu'un serveur Linux ?

Un serveur Linux est un serveur informatique opéré avec le système d'exploitation Linux. Linux fut créé en 1991 par le Finlandais Linus Torvalds, sous forme de noyau de système d'exploitation de type Unix. Trois décennies plus tard, il se conçoit aujourd'hui comme une suite cohérente de logiciels formant un système d'exploitation entièrement opérationnel, appelée une distribution Linux.

Les distributions GNU/Linux s'utilisent principalement pour gérer des fonctions informatiques côté serveur (backend). Nous pouvons citer l'hébergement Web, la gestion de réseau et le stockage de données. Linux est open source, ainsi les équipes opérationnelles peuvent télécharger gratuitement une distribution Linux et l'adapter à leurs besoins. Le système d'exploitation Linux est disponible sous différentes distributions GNU/Linux, telles que Debian, Ubuntu ou openSUSE offrant aux équipes de développement un surcroît de flexibilité et de personnalisation.

Quels sont les avantages d’un serveur Linux ?

Le succès des serveurs Linux s'explique en grande partie par leur accessibilité et leur flexibilité. Mais le système d'exploitation Linux est aussi reconnu pour sa stabilité et sa sécurité, des critères cruciaux pour les infrastructures de serveurs d'entreprise. Certifié par la Free Software Fondation, Linux est un logiciel libre dont le code source est ouvert, ce qui facilite la correction des bogues et des failles de sécurité.

Son écosystème open source cimente aussi la popularité de Linux auprès des développeurs et des ingénieurs informatiques. Une communauté très active promeut GNU/Linux et favorise sa sécurisation et son développement. En résumé, gérer un serveur sous Linux comporte de nombreux avantages :

Réduction des coûts. Vous pouvez télécharger, utiliser et modifier Linux sans frais de licence, ce qui permet de réaliser d'importantes économies sur les dépenses informatiques. De nombreuses applications compatibles avec Linux sont aussi disponibles gratuitement.

Sécurité. Linux offre un niveau de protection avancé, avec un logiciel libre, des mises à jour régulières, des correctifs de sécurité rapidement publiés, et un soutien de la communauté des développeurs et développeuses.

Scalabilité. Les serveurs Linux peuvent facilement évoluer en fonction des charges de travail et du nombre d'utilisateurs. Cette souplesse est appréciée par les entreprises en croissance, et idéale pour les projets DevOps des PME.

Flexibilité. Linux offre un degré de personnalisation poussé, les équipes de développement pouvant adapter le logiciel aux spécificités de leur architecture et de leurs applications. Ils disposent aussi d'un large choix parmi les nombreuses distributions GNU/Linux disponibles.

Par leur versatilité, les serveurs Linux se révèlent précieux pour un grand nombre d'usages informatiques. Ils excellent dans les applications d'entreprise les plus sensibles et les plus complexes. Voici quelques exemples d'utilisations fréquentes d'un serveur sous Linux :

Hébergement Web , qui nécessite de gérer de fortes charges de trafic. Des outils très performants dans ce domaine comme Apache et Nginx fonctionnent de façon optimale sous Linux.

Administration système et réseau. Avec des commandes en ligne puissantes, des fonctionnalités avancées de routage et de contrôle du trafic intégrées dans le noyau, une maintenance simple et un fonctionnement stable et sobre en ressources, Linux est le système d'exploitation de choix des administrateurs réseau.

Gestion de bases de données. Linux procure une robustesse et une scalabilité incomparables pour utiliser les solutions de gestion des données les plus performantes, comme PostgreSQL, MongoDB ou MariaDB.

Linux procure une robustesse et une scalabilité incomparables pour utiliser les solutions de gestion des données les plus performantes, comme PostgreSQL, MongoDB ou MariaDB. Cloud et virtualisation. Les serveurs Linux permettent de maximiser les performances des logiciels et des serveurs virtuels. Ils sont naturellement plébiscités pour les applications cloud-native des entreprises.

Le champ d'utilisation des serveurs sous Linux ne se limite pas à ces exemples. Analyse de données, jeux en ligne, transferts de fichier, business intelligence, messagerie… Les équipes choisissent souvent GNU/Linux pour des projets informatiques qui nécessitent un haut degré de contrôle et de sécurisation, et font appel à des applications avancées et exigeantes en ressources.

Conseils pour administrer un serveur Linux

Si vous souhaitez tirer pleinement parti des capacités offertes par Linux, nous vous conseillons de suivre certaines bonnes pratiques dans l'administration d'un serveur Linux en entreprise. Pour assurer un démarrage réussi, il est essentiel de former votre équipe IT aux commandes en ligne, aux configurations de sécurité et aux techniques de dépannage. Utilisez des outils de surveillance compatibles avec Linux, tels que Prometheus, Nagios ou Zabbix, pour maintenir la fiabilité de votre infrastructure à long terme.

La planification des sauvegardes est un autre point crucial pour assurer la viabilité de votre projet. Vous pouvez utiliser la règle du 3-2-1. Sauvegardez trois copies des données, stockez deux copies sur des supports différents, dont une sera placée hors site. Enfin, une bonne gestion de serveur Linux requiert une attention particulière aux mesures de sécurité. Nous recommandons la mise en place de clés SSH pour les mots de passe, de logiciels pare-feu et de détection des intrusions comme Fail2ban, et d'une authentification à deux facteurs.

Prolongeons ce guide d'introduction sur une note plus pratique. Voici un tutoriel sur le serveur Linux qui vous accompagnera dans l'installation de ce logiciel en entreprise. Suivez les principales étapes pour installer un serveur Linux :

Choisissez une distribution Linux adaptée. Optez par exemple pour Ubuntu Server, connu pour sa facilité d'utilisation, ou Debian, réputé pour sa robustesse. Créez une ISO bootable de la distribution Linux. Téléchargez-la sur le site officiel et placez-la sur une clé USB pour lancer l'installation sur le serveur. Installez Linux à partir de la clé USB. Procédez à la configuration de base, à la partition du disque, à la configuration de l'utilisateur, au redémarrage et la première connexion. Effectuez la configuration initiale du serveur Linux : sécurisez l’accès par SSH, créez un utilisateur non-root, configurez le pare-feu et mettez à jour le système. Configurez le réseau. Choisissez une IP statique ou dynamique, configurez les DNS et la redirection des ports.

Enfin, pour terminer l'installation du serveur Linux, veillez à parfaire la sécurisation du serveur avec installation d'un pare-feu, d'un certificat SSL et d'outils de surveillance du réseau. Une fois ces étapes terminées, votre serveur Linux est prêt à fonctionner.

Lancez un projet avec GitLab et Linux

Si Linux a toujours dominé le secteur des serveurs d'entreprise, il connaît aussi un regain de popularité du côté du grand public. Au succès relatif des distributions adaptées aux utilisateurs sur PC, telles que Linux Mint et Ubuntu, s'ajoute l'essor des systèmes d'exploitation Android et Chrome OS pour mobiles et tablettes, qui sont basés sur le noyau Linux. Investir dans des applications fonctionnant sous Linux apparaît comme une stratégie gagnante à long terme, tant le succès de ce logiciel ne se dément pas.

GitLab et Linux offrent un environnement idéal pour développer vos activités de façon agile et profiter de tous nos outils de collaboration. La plateforme GitLab prend en charge de nombreux paquets Linux officiels, tels que Debian, Ubuntu, AlmaLinux et CentOS 7. Rendez-vous sur notre page d'information pour installer GitLab avec un serveur Linux et mener à bien votre projet.

Installer une distribution Linux avec GitLab