Programme Co-Create : comment nous construisons GitLab avec nos clients

L'année dernière, plus de 800 membres de la communauté ont apporté plus de 3 000 contributions à GitLab. Parmi ces contributeurs figurent des membres issus d'équipes travaillant pour des entreprises internationales comme Thales et Scania, qui contribuent à façonner l'avenir de GitLab grâce au Programme Co-Create. Dans le cadre de ce programme de développement collaboratif mis en place par GitLab, les clients travaillent directement avec les ingénieurs de GitLab pour ajouter des fonctionnalités importantes à la plateforme.

À travers des ateliers, des sessions de programmation en binôme et une assistance en continu, les participants au programme acquièrent une connaissance pratique de l'architecture et du code base de GitLab tout en résolvant des problèmes ou en améliorant des fonctionnalités existantes.

« Notre expérience avec le Programme Co-Create a été incroyable », déclare Sébastien Lejeune, Open Source Advocate chez Thales. « Il n'a fallu que deux mois entre le moment où nous avons discuté de notre contribution avec un ingénieur de l'équipe Contributor Success de GitLab et le moment où nous l'avons intégrée à la version de GitLab. »

Dans cet article, découvrez comment nos clients tirent parti du Programme Co-Create pour transformer leurs idées en code, tout en se formant et en apportant leur contribution.

Qu'est-ce que le Programme Co-Create ?

Avec le GitLab Development Kit (GDK), les contributeurs peuvent facilement faire leurs premiers pas sur la plateforme de développement de GitLab. « Ce que les nouveaux contributeurs doivent comprendre, c'est que rien n'est définitif avec le GDK », indique Hook. « Si un contributeur effectue une modification qui ne fonctionne pas, il peut l'annuler ou tout recommencer. Le GDK permet d'expérimenter, de tester et d'apprendre sans se soucier de l'environnement. »

Chaque entreprise participant au Programme Co-Create de GitLab reçoit une assistance tout au long de son parcours de contribution :

Atelier d'intégration technique : session dédiée à la mise en place du GitLab Development Kit (GDK) et à la présentation de l'architecture de la plateforme GitLab.

: session dédiée à la mise en place du GitLab Development Kit (GDK) et à la présentation de l'architecture de la plateforme GitLab. Support technique individuel : accès aux ingénieurs GitLab pour programmer en binôme et recevoir des conseils techniques.

: accès aux ingénieurs GitLab pour programmer en binôme et recevoir des conseils techniques. Explications détaillées sur l'architecture : sessions sur des composants spécifiques de la plateforme GitLab en lien direct avec le problème auquel l'entreprise contribue.

: sessions sur des composants spécifiques de la plateforme GitLab en lien direct avec le problème auquel l'entreprise contribue. Aide à la revue de code : retours et conseils détaillés tout au long du processus de merge request.

: retours et conseils détaillés tout au long du processus de merge request. Points réguliers : collaboration continue pour assurer l'avancement de la contribution et répondre aux problématiques rencontrées.

Cette structure garantit que les équipes peuvent contribuer efficacement, quelle que soit leur expérience antérieure avec le code base de GitLab ou les langages de programmation Ruby/Go. Comme le note John Parent de Kitware, « si vous êtes un nouvel utilisateur de GitLab, vous avez l'impression d'être face à une architecture sophistiquée et à une immense quantité de code réparti sur différents projets. Le Programme Co-Create regroupe l'équivalent de plusieurs semaines de formation interne en une formation accélérée et ciblée. »

En plus d'aboutir au développement de nouvelles fonctionnalités, ce programme permet d'établir des relations durables entre GitLab et sa communauté d'utilisateurs. « Le fait que nos clients contribuent avec enthousiasme au développement de nouvelles fonctionnalités est inspirant pour nos ingénieurs », révèle Shekhar Patnaik, Principal Engineer chez GitLab. « Les clients découvrent la "méthode GitLab" et les ingénieurs sont témoins de leur engagement à façonner l'avenir de GitLab. »

Contribution de Thales : amélioration de l'expérience utilisateur des projets

La société Thales a identifié des opportunités pour améliorer l'interface utilisateur de la plateforme GitLab lorsque les utilisateurs créent des projets vides. Et elle ne s'est pas contentée de soumettre une demande de fonctionnalité : elle a développé la solution elle-même. Elle a axé ses contributions sur l’amélioration de l'expérience de configuration de nouveaux projets en simplifiant la configuration SSH/HTTPS avec une interface composée de plusieurs onglets et en ajoutant une fonctionnalité de copier/coller pour les extraits de code. Ces changements ont eu un impact significatif sur les workflows des équipes de développement.

L'équipe de Thales n'a pas seulement travaillé à l'amélioration de l'UX. Quentin Michaud, doctorant travaillant dans le domaine des applications cloud en périphérie chez Thales, a contribué à l'amélioration du GitLab Development Kit (GDK). Chargé de maintenance de paquets pour Arch Linux, Quentin Michaud, fort de son expertise, a contribué à enrichir la documentation du GDK et à soutenir sa conteneurisation, facilitant ainsi le travail des futurs contributeurs.

« Grâce à mon expérience en open source, j'ai pu améliorer la prise en charge des distributions Linux par le GDK », explique Quentin Michaud. « Pendant que j'améliorais la documentation sur la gestion de versions des paquets, j'ai constaté que l'équipe Contributor Success de GitLab travaillait également à l'intégration du GDK dans un conteneur. Voir nos efforts converger a été un grand moment pour moi. Cela a montré que la collaboration open source peut contribuer à la création de meilleures solutions. »

L'expérience s'étant avérée positive pour l'équipe de Thales, Sébastien Lejeune utilise désormais le Programme Co-Create comme exemple « pour montrer à nos managers le retour sur investissement généré grâce aux contributions open source. »

Contribution de Scania : amélioration de la prise en charge des paquets

Lorsque l'entreprise Scania a eu besoin d'une prise en charge avancée des paquets dans GitLab, elle a vu une opportunité d'apporter sa contribution et de développer cette fonctionnalité elle-même.

« Cela fait longtemps que nous utilisons la plateforme GitLab et que nous promouvons activement l'open source au sein de notre entreprise. Le Programme Co-Create est pour nous une façon concrète d'y contribuer directement », révèle Puttaraju Venugopal Hassan, Solution Architect chez Scania.

L'équipe a commencé par des changements mineurs pour se familiariser avec le code base et le processus de revue avant de passer à des fonctionnalités plus importantes. « L'un des aspects les plus gratifiants du Programme Co-Create a été de revenir sur l'ensemble du processus et de voir le chemin parcouru », indique Océane Legrand, Software Developer chez Scania. « Nous avons commencé par évaluer les besoins et apporter de petits changements, avant de passer à des tâches plus importantes au fil du temps. C'est formidable de voir cette progression. »

Les contributions de l'équipe de Scania incluent la correction des bogues pour le registre de paquets, ainsi que l'amélioration des fonctionnalités du registre de paquets Conan. Ce dernier pourra bientôt être proposé en disponibilité générale (GA), avec l'implémentation de la prise en charge de la version 2 de Conan. Le travail et la collaboration de Scania avec GitLab sont la preuve que le Programme Co-Create peut apporter des améliorations significatives aux fonctionnalités de registre de paquets de GitLab.

« Dès le début, notre expérience avec le Programme Co-Create a été très organisée. Nous avons participé à des sessions de formation pendant lesquelles nous avons pu découvrir tous les éléments nécessaires à notre contribution. Des sessions individuelles avec un ingénieur GitLab nous ont également offert une vue détaillée de l'architecture des paquets de GitLab, ce qui a rendu le processus de contribution beaucoup plus fluide », déclare Juan Pablo Gonzalez, Software Developer chez Scania.

L'impact du programme va au-delà du code. En effet, les participants acquièrent également des compétences précieuses grâce à leurs contributions. À l'occasion de la sortie de la version 17.8 de GitLab, Océane Legrand et Juan Pablo Gonzalez ont tous deux été désignés comme Most Valuable Person (MVP) de GitLab. Océane Legrand a parlé de l'impact de son travail en open source sur GitLab et Scania, y compris l'obtention de nouvelles compétences pour elle et son équipe : « Ma contribution au travers du Programme Co-Create m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences et une expérience de Ruby et des migrations en arrière-plan. Lorsque mon équipe chez Scania a rencontré un problème lors d'une mise à niveau, j'ai pu participer à sa résolution, car je l'avais déjà rencontré dans le cadre du Programme Co-Create. »

Contribution de Kitware : optimisation de l'authentification pour le calcul haute performance

Kitware a mis à profit son expertise spécialisée issue de son travail avec des laboratoires nationaux pour améliorer le framework d'authentification de GitLab. Ses contributions comprenaient l'ajout de la prise en charge du flux d'autorisation d'appareil OAuth2 dans GitLab, ainsi que la mise en œuvre de nouveaux composants, tels que des tables de base de données, des contrôleurs, des vues et de la documentation. Ces améliorations élargissent les options d'authentification de GitLab, rendant la plateforme plus polyvalente pour les appareils sans navigateur ou disposant de capacités de saisie limitées.

« Le Programme Co-Create est le moyen le plus efficace de contribuer à GitLab en tant que contributeur externe », estime John Parent, R&D Engineer chez Kitware. « Grâce aux sessions de pair programming entre développeurs et développeuses, nous avons identifié de meilleures implémentations que nous aurions peut-être manquées si nous avions travaillé seuls. »

En tant que contributeur open source de longue date, Kitware a particulièrement apprécié l'approche de développement de GitLab. « Je me doutais que GitLab ne se contenterait pas de solutions prêtes à l'emploi à son échelle, mais voir les équipes de développement intégrer une dépendance Ruby au lieu de créer une solution interne personnalisée était génial », explique John Parent. « Venant du monde C++, où les gestionnaires de paquets sont rares, j'ai apprécié de voir cette approche et sa simplicité. »

Quels sont les avantages du Programme Co-Create ?

Le Programme Co-Create crée de la valeur à la fois pour GitLab et le partenaire impliqué. « Le programme comble le fossé qui peut exister entre les ingénieurs qui développent GitLab et nos clients », affirme Imre Farkas, Staff Backend Engineer chez GitLab. « Collaborer avec les clients nous permet de comprendre leurs défis quotidiens, les parties de l'écosystème GitLab sur lesquelles ils s'appuient et les domaines dans lesquels des améliorations peuvent être apportées. C'est formidable de voir à quel point ils sont enthousiastes à l'idée de s'impliquer dans le développement de GitLab à nos côtés. »

Cette approche collaborative accélère également le développement de GitLab. Comme l'observe Shekhar Patnaik, Principal Engineer chez GitLab : « Grâce au Programme Co-Create, nos clients nous aident à faire progresser notre roadmap. Leurs contributions nous permettent de fournir des fonctionnalités critiques plus rapidement, ce qui profite à l'ensemble de notre base d'utilisateurs. Le programme étant en constante évolution, nous avons de fortes chances d'accélérer le développement de nos fonctionnalités les plus importantes en travaillant aux côtés des personnes qui comptent sur elles. »

Premiers pas avec le Programme Co-Create

Vous souhaitez transformer vos demandes de fonctionnalités en réalité ? Que vous cherchiez à perfectionner l'interface utilisateur de GitLab comme Thales, à améliorer la prise en charge des paquets comme Scania ou à optimiser l'authentification comme Kitware, le Programme Co-Create accueille les entreprises qui souhaitent façonner activement l'avenir de GitLab tout en développant une expérience open source précieuse.

Contactez votre représentant GitLab pour en savoir plus sur la participation au Programme Co-Create ou visitez notre page dédiée pour plus d'informations.