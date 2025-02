GitLab Duo Workflow : une IA agentique offrant visibilité et contrôle à l'échelle de l'entreprise

Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui l'ouverture de la liste d'attente qui vous permet d'accéder à la version bêta privée de GitLab Duo Workflow, notre IA agentique intégrée à la plateforme DevSecOps la plus complète. Nouvelle étape de notre roadmap en matière d'IA, GitLab Duo Workflow accompagne les équipes de développement tout au long de leur projet. Que ce soit pour la configuration initiale, le processus de déploiement, le débogage, ou encore la coordination entre les équipes, tout est directement réalisé au sein de l'IDE.

Intégré à la plateforme GitLab, GitLab Duo Workflow simplifie la collaboration, l'intégration et le déploiement continus, ainsi que la gestion de la sécurité et de la conformité. Objectif affiché : aider les entreprises à accélérer leurs processus de développement à l'aide d'agents d'IA.

GitLab Duo Workflow facilite l'ensemble du processus de développement :

Lancement rapide de projets

Modernisation du code

Réalisation de tâches contextuelles

Rédaction de la documentation

Amélioration de la couverture de test

Et bien plus encore

Et ce n'est que le début. Grâce à son intégration au magasin de données unifié de GitLab, plus vous utilisez GitLab, plus GitLab Duo Workflow se nourrit du contexte de votre code, de vos configurations, des résultats de vos scans de sécurité et de vos pratiques de déploiement. Résultat : une expérience de développement toujours plus puissante et parfaitement adaptée à vos besoins.

Les promesses et les défis des agents d'IA

Les logiciels ont fondamentalement transformé notre monde, mais seule une infime fraction de la population mondiale possède aujourd'hui les compétences nécessaires pour les développer. Pourtant, ces équipes de développement améliorent la vie de milliards d'utilisateurs qui bénéficient des avancées technologiques via leurs smartphones et Internet. Imaginez un monde où les innovations se multiplient grâce à un nombre croissant de personnes capables de développer, sécuriser et livrer des logiciels prêts à l'emploi qui impactent des milliards d'individus. Ce futur prometteur est à notre portée grâce à l'IA agentique.

Les agents d'IA comprennent le contexte, mémorisent des ensembles complets de codes bases et collaborent activement sur des projets logiciels complexes menés par les équipes DevSecOps. Avec les agents d'IA, ces équipes peuvent désormais créer des logiciels à une échelle auparavant inimaginable.

Cependant, de nombreuses questions importantes restent en suspens concernant la visibilité, le contrôle et l'impact de l'IA sur le travail des développeurs et développeuses. Il est essentiel que les entreprises s'assurent que l'IA améliore les capacités de leurs équipes tout en leur permettant de superviser leur processus de développement. L'adoption de l'IA doit non seulement faciliter le travail des équipes, mais aussi garantir la sécurité, la conformité et la gouvernance.

L'adoption réussie de l'IA dépend de votre plateforme, pas de l'ajout de nouveaux outils

À mesure que vous augmentez la taille des équipes de développement, le volume de code et les risques de sécurité potentiels, l'ajout d'outils distincts pour chaque nouvelle problématique a pour seul effet d'augmenter la complexité du processus. Notre récente enquête DevSecOps montre à quel point ce dilemme est réel : les équipes DevSecOps jonglent parfois avec jusqu'à 14 outils différents, ce qui leur fait perdre jusqu'à 80 % de leur temps consacré en réalité à des tâches autres que le codage. Pour que l'IA soit vraiment efficace, elle a également besoin de données unifiées de haute qualité, ce qui est difficile à obtenir avec des outils disparates.

La plateforme DevSecOps de GitLab combinée aux agents d'IA réunit toutes les fonctionnalités dans un modèle de données unique qui inclut le code source, les merge requests, les epics, les utilisateurs, les droits d'accès et bien plus encore. Nos agents d'IA utilisent ce contexte pour simplifier le travail des équipes et automatiser les tâches non liées au codage qui monopolisent le temps des équipes de développement. Ils peuvent, par exemple, réaliser des scans de sécurité visant à détecter des vulnérabilités ou encore vérifier l'application des règles de conformité. Lorsque l'IA est intégrée directement à la plateforme, ces fonctionnalités deviennent d'autant plus puissantes, et les agents d'IA agissent alors comme de véritables partenaires tout en vous permettant de garder le contrôle sur la manière dont ils améliorent le processus.

Et c'est précisément ce que nous proposons avec GitLab Duo Workflow.

GitLab Duo Workflow : des agents d'IA intégrés à la plateforme DevSecOps la plus complète

Tirant parti de la plateforme DevSecOps complète et unifiée de GitLab, GitLab Duo Workflow aide les équipes de développement à travailler à leur plein potentiel. Contrairement aux assistants IA pour le code qui se limitent à générer des portions de code, GitLab Duo Workflow comprend l'ensemble de votre cycle de développement et automatise les tâches routinières. Ainsi, les équipes peuvent se concentrer sur l'innovation stratégique et la résolution de problèmes de façon plus créative.

Les fonctionnalités que nous développons actuellement dans GitLab Duo Workflow aideront les équipes de la manière suivante :

Un lancement rapide de projets

Les équipes de développement passent un temps précieux à configurer de nouveaux projets, à gérer les dépendances et à mettre en place une infrastructure de base au lieu de se concentrer sur la création de nouvelles fonctionnalités. Avec GitLab Duo Workflow, vous pouvez automatiser la mise en place d'un projet directement dans l'IDE : vous disposez dès le départ des configurations nécessaires, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'innovation plus rapidement.

Des applications modernes

La modernisation du code hérité ne se limite pas à la mise à jour de la syntaxe. Elle nécessite de comprendre les dépendances, les tests, les pipelines CI/CD et la documentation. GitLab Duo Workflow vous aide à moderniser votre code base en gérant le processus de refactorisation, depuis le code source jusqu'aux tests.

Du changement de contexte à un état de concentration optimale et ininterrompue

Les équipes de développement changent constamment d'outils, de documentation et de codes bases pour résoudre des problèmes. GitLab Duo Workflow aide à résoudre les tâches en prenant en compte l'intégralité du contexte des tickets et merge requests liés à votre code base, ce qui permet aux équipes de rester concentrés sur leurs workflows.

Des connaissances dynamiques

La documentation devenant rapidement obsolète, le code base devient plus difficile à comprendre et à maintenir. GitLab Duo Workflow aide les développeurs et développeuses à générer et à mettre à jour la documentation, y compris les fichiers README, les diagrammes de flux de code et la documentation de l'architecture logicielle.

Des tests complets

À mesure que votre code base devient de plus en plus volumineux, maintenir une couverture de test complète devient de plus en plus complexe. GitLab Duo Workflow peut générer des tests pour des sections entières de votre code base tout en s'intégrant à votre infrastructure de test existante, facilitant ainsi la livraison de logiciels plus fiables.

Inscrivez-vous à notre version bêta privée

Inscrivez-vous à la liste d'attente de la version bêta privée de GitLab Duo Workflow et découvrez notre nouvelle IA agentique sécurisée (de la configuration des projets jusqu'à leur déploiement). Intégrés à la plateforme DevSecOps de GitLab, ces agents vous assistent à chaque étape de votre cycle de développement logiciel tout en garantissant la sécurité nécessaire et le contrôle total sur les processus et les données à l'échelle de votre entreprise.

Avertissement : cette page contient des informations relatives aux produits, fonctionnalités et outils à venir. Celles-ci ne sont fournies qu'à titre informatif. Veillez donc à ne pas vous fier à ces informations à des fins d'achat ou de planification. Comme pour tout projet, les éléments mentionnés sont susceptibles de changer ou d'être retardés. Le développement, la sortie et le calendrier de tout produit ou fonctionnalité restent à la seule discrétion de GitLab Inc.