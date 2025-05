GitLab + HackerOne : pour une sécurité applicative renforcée

La sécurité doit désormais être intégrée dès le début du processus de développement. Les entreprises ont besoin de solutions robustes qui intègrent la sécurité à chaque étape du cycle de développement logiciel. Le partenariat entre HackerOne et GitLab offre une combinaison gagnante pour les équipes de développement d'applications modernes.

GitLab, la plateforme DevSecOps complète et alimentée par l'IA, s'associe à HackerOne, leader de la sécurité collaborative, pour combiner le meilleur des deux univers : les workflows DevSecOps rationalisés de GitLab et les puissantes capacités de gestion des vulnérabilités de HackerOne.

Découvrez dans ce tutoriel comment améliorer la productivité de vos équipes de développement et renforcer votre posture de sécurité grâce à l'intégration de GitLab à HackerOne.

Une intégration pensée pour les développeurs

L'intégration de GitLab à la plateforme de cybersécurité HackerOne est aussi simple à mettre en œuvre que puissante. Lorsqu'un chercheur en cybersécurité détecte une vulnérabilité via la plateforme HackerOne, celle-ci est automatiquement convertie en un ticket GitLab.

Ce workflow permet de :

détecter les vulnérabilités sur la plateforme HackerOne

créer automatiquement des tickets GitLab à partir des vulnérabilités validées

permettre aux équipes de développement de traiter ces tickets directement dans leur workflow existant

synchroniser le statut de résolution de ces vulnérabilités entre les deux plateformes

Vous pouvez tirer parti de cette intégration en liant les tickets GitLab aux rapports HackerOne comme références. Cette synchronisation bidirectionnelle et fluide des données entre vos rapports HackerOne et les tickets GitLab améliore ainsi la coordination entre les équipes de développement et de sécurité tout en rationalisant le traitement des failles de sécurité.

Pour configurer cette intégration, référez-vous aux instructions détaillées de la documentation HackerOne dédiée à l'intégration GitLab, dont voici les principales étapes :

Créez une application OAuth 2.0 pour votre instance GitLab à l'aide des paramètres fournis par HackerOne Connectez la plateforme HackerOne à votre instance GitLab en utilisant cette application OAuth 2.0 Autorisez HackerOne à accéder à l'API GitLab Configurez le projet GitLab vers lequel vous souhaitez transférer les rapports HackerOne Sélectionnez les champs HackerOne à mapper aux champs GitLab correspondants Définissez les événements à synchroniser, de GitLab vers HackerOne et de HackerOne vers GitLab

Une fois l'intégration mise en place, la synchronisation bidirectionnelle des données entre GitLab et HackerOne devient fluide, réduisant les changements de contexte et facilitant le suivi des vulnérabilités sur les deux systèmes.

Les principales fonctionnalités de cette intégration sont les suivantes :

Création de tickets GitLab depuis HackerOne : créez de nouveaux tickets GitLab à partir des rapports que vous recevez dans HackerOne.

: créez de nouveaux tickets GitLab à partir des rapports que vous recevez dans HackerOne. Connexion des rapports HackerOne aux tâches GitLab existantes.

Synchronisation des mises à jour apportées aux rapports HackerOne vers GitLab : les informations suivantes sont envoyées sous forme de commentaires dans le ticket GitLab correspondant. Commentaires du rapport Changements d'état Récompenses Changements d'assignation Divulgation publique Fermeture du ticket GitLab

: les informations suivantes sont envoyées sous forme de commentaires dans le ticket GitLab correspondant. Synchronisation des mises à jour de GitLab vers HackerOne : lorsque certaines actions sont effectuées dans un ticket GitLab, ces mises à jour sont reprises automatiquement dans le rapport correspondant sur HackerOne, sous forme de commentaire interne : Commentaires Changements d'état

: lorsque certaines actions sont effectuées dans un ticket GitLab, ces mises à jour sont reprises automatiquement dans le rapport correspondant sur HackerOne, sous forme de commentaire interne : Mappage des niveaux de gravité HackerOne avec les labels GitLab : définissez une priorité personnalisée lorsque vous transférez un rapport HackerOne vers GitLab.

: définissez une priorité personnalisée lorsque vous transférez un rapport HackerOne vers GitLab. Mappage des dates d'échéance : définissez automatiquement une date d'échéance personnalisée dans GitLab en fonction du niveau de gravité du rapport HackerOne.

Ces fonctionnalités renforcent la coordination entre les équipes de développement et de sécurité et rationalisent le traitement des failles de sécurité. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'intégration, consultez la documentation fournie par HackerOne.

Aperçu des programmes de bug bounty de HackerOne

HackerOne propose des programmes de bug bounty, c'est-à-dire des initiatives en matière de cybersécurité qui récompensent la découverte et le signalement de vulnérabilités dans les systèmes logiciels, les sites web ou les applications de ses clients. Ces programmes contribuent à renforcer la sécurité des applications en :

identifiant les failles de sécurité avant que des acteurs malveillants ne puissent les exploiter

tirant parti de l'expertise diversifiée d'une communauté mondiale de chercheurs en cybersécurité

offrant un moyen rentable d'améliorer la cybersécurité

complétant les efforts de sécurité internes et les tests de pénétration traditionnels

GitLab s'appuie sur le programme de bug bounty de HackerOne pour permettre aux chercheurs en cybersécurité de signaler les vulnérabilités présentes dans ses applications ou son infrastructure. Cette approche collaborative aide GitLab à identifier et à résoudre plus efficacement les potentielles failles de sécurité.

En tirant parti de la plateforme HackerOne et de la communauté mondiale de hackers éthiques, les entreprises peuvent considérablement renforcer leur posture de sécurité, identifier plus rapidement les vulnérabilités et garder une longueur d'avance sur les menaces potentielles.

Sécurisez vos applications et améliorez votre productivité avec GitLab

GitLab offre une plateforme DevSecOps complète, qui intègre des fonctionnalités couvrant l'ensemble du cycle de développement logiciel, y compris des outils de sécurité et de conformité. GitLab prend en charge les types de scanners de sécurité suivants :

Tests statiques de sécurité des applications (SAST)

Tests dynamiques de sécurité des applications (DAST)

Analyse des conteneurs

Analyse des dépendances

Analyse de l'Infrastructure as Code (IaC)

Fuzzing guidé par la couverture de code

Test de l’API web par injection de données aléatoires

Avec GitLab, vous pouvez simplement appliquer un template à votre fichier de définition de pipeline CI/CD pour activer un scanning de sécurité. Par exemple, l'activation de SAST ne nécessite que quelques lignes de code dans le fichier .gitlab-ci.yml :

stage: - test include: - template: Jobs/SAST.gitlab-ci.yml

Cela exécutera SAST à l'étape de test et détectera automatiquement les langages utilisés dans votre application. Ainsi, chaque fois que vous créez une merge request, SAST analyse les différences entre la branche de fonctionnalité et la branche cible pour détecter les vulnérabilités et fournit des données précises sur chaque faille de sécurité afin d'en faciliter la correction.

Les résultats du scanner SAST peuvent bloquer le merge du code si des stratégies de sécurité sont appliquées. Les utilisateurs natifs de GitLab peuvent être définis comme approbateurs, ce qui permet d'effectuer les revues requises avant de fusionner du code non sécurisé. Cela garantit que toutes les vulnérabilités sont surveillées par les parties concernées.

HackerOne a intégré GitLab à ses processus opérationnels et à ses processus de développement de manière stratégique, ce qui lui a permis de les rendre plus fluides et plus efficaces, à grande échelle, et de renforcer la collaboration entre les équipes. Parmi ces améliorations, HackerOne profite désormais de déploiements plus rapides et d'une planification inter-équipes performante.

Principaux avantages d'intégrer GitLab à HackerOne

L'utilisation conjointe de HackerOne et GitLab offre les avantages suivants :

Visibilité accrue en matière de sécurité : les équipes de développement bénéficient d'un accès immédiat aux failles de sécurité sans quitter leur environnement de workflow principal. Cette visibilité en temps réel aide les équipes à prioriser les problèmes de sécurité parallèlement au développement des fonctionnalités.

: les équipes de développement bénéficient d'un accès immédiat aux failles de sécurité sans quitter leur environnement de workflow principal. Cette visibilité en temps réel aide les équipes à prioriser les problèmes de sécurité parallèlement au développement des fonctionnalités. Processus de correction rationalisé : en convertissant automatiquement les rapports HackerOne en tickets GitLab, le processus de correction des vulnérabilités s'intègre naturellement au cycle de développement standard. Cela évite les changements de contexte entre les plateformes et garantit des correctifs de sécurité en parallèle des autres tâches de développement.

: en convertissant automatiquement les rapports HackerOne en tickets GitLab, le processus de correction des vulnérabilités s'intègre naturellement au cycle de développement standard. Cela évite les changements de contexte entre les plateformes et garantit des correctifs de sécurité en parallèle des autres tâches de développement. Temps de correction réduit : l'intégration raccourcit considérablement le délai entre la détection d'une vulnérabilité et sa résolution. Les soumissions de vulnérabilités dans HackerOne étant immédiatement disponibles dans GitLab, les équipes de développement peuvent réagir sans délai et renforcer ainsi la posture de sécurité globale.

: l'intégration raccourcit considérablement le délai entre la détection d'une vulnérabilité et sa résolution. Les soumissions de vulnérabilités dans HackerOne étant immédiatement disponibles dans GitLab, les équipes de développement peuvent réagir sans délai et renforcer ainsi la posture de sécurité globale. Collaboration améliorée : cette intégration fluidifie les échanges entre les chercheurs en cybersécurité, les équipes de sécurité et de développement. Les commentaires et mises à jour circulent entre les deux plateformes, créant ainsi un environnement collaboratif axé sur le renforcement de la sécurité.

: cette intégration fluidifie les échanges entre les chercheurs en cybersécurité, les équipes de sécurité et de développement. Les commentaires et mises à jour circulent entre les deux plateformes, créant ainsi un environnement collaboratif axé sur le renforcement de la sécurité. Impact réel : les entreprises qui ont opté pour l'intégration HackerOne + GitLab ont constaté les améliorations suivantes : Une réduction pouvant atteindre 70 % du temps nécessaire entre l'identification d'une vulnérabilité et sa correction Une satisfaction accrue des équipes de développement, qui peuvent continuer à travailler dans leur environnement préféré Une visibilité accrue de la sécurité à l'échelle de l'entreprise Une allocation plus efficace des ressources de sécurité

: les entreprises qui ont opté pour l'intégration HackerOne + GitLab ont constaté les améliorations suivantes :

En savoir plus sur GitLag + HackerOne

Pour en savoir plus sur GitLab et HackerOne, et découvrir comment nous pouvons vous aider à renforcer votre posture de sécurité, consultez les ressources suivantes :