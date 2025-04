GitLab Duo combiné à Amazon Q : l'IA agentique optimisée pour AWS est désormais disponible à tous les utilisateurs

Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui la disponibilité générale de GitLab Duo combiné à Amazon Q, qui fournit une IA agentique tout au long du cycle de développement logiciel aux clients AWS. Basé sur GitLab Ultimate, GitLab Duo combiné à Amazon Q inclut de nombreuses fonctionnalités, telles que la complétion de code, l'explication de code, la génération de code, le chat, ainsi que l'explication et la résolution des vulnérabilités, qui sont désormais toutes optimisées par Amazon Q. Cette solution est disponible dans le cadre d'un modèle de déploiement GitLab Self-Managed pour les clients sur AWS.

Les agents d'Amazon Q étant directement intégrés à la plateforme DevSecOps de GitLab, les développeurs peuvent continuer à utiliser leur environnement de développement habituel tout en bénéficiant de puissantes fonctionnalités d'IA. Le résultat ? Une expérience fluide qui permet d'accélérer les cycles de développement, de réduire les tâches manuelles et d'améliorer la qualité du code.

« Le programme d'accès anticipé de GitLab Duo combiné à Amazon Q nous a permis de découvrir tout le potentiel de transformation de cette solution pour nos workflows de développement », explique Osmar Alonso, ingénieur DevOps chez Volkswagen Digital Solutions. « Même lors de la phase d'amorçage, nous avons vu comment une intégration plus avancée d'agents autonomes pouvait rationaliser notre processus, de la validation du code à la production. Nous avons hâte de découvrir comment cette technologie va nous permettre de nous concentrer sur l'innovation et d'accélérer notre transformation digitale. »

L'IA agentique s'invite dans les environnements clients complexes

En combinant l'IA agentique avec une infrastructure cloud sécurisée et fiable, GitLab et AWS apportent une sécurité, une évolutivité et une fiabilité intégrées aux environnements clients complexes, ce qui se traduit par de nombreux avantages :

Une expérience de développement unifiée pour un développement rationalisé

Les développeurs peuvent interagir avec Amazon Q via l'interface GitLab Duo Chat à partir de leur environnement de développement intégré (IDE) préféré ou de l'interface Web GitLab. Les utilisateurs n'ont ainsi pas besoin de changer de contexte pour utiliser d'autres outils et peuvent rester concentrés sur le projet en cours.

Une solution unique pour l'ensemble du cycle de développement logiciel

Les suggestions et optimisations de code exploitent les modèles et pratiques spécifiques à AWS, tandis que les outils de test comprennent les interactions et les dépendances des services AWS. Un magasin de données commun à toutes les étapes fournit un contexte essentiel aux agents d'IA, permettant une visibilité et une traçabilité complètes pour les actions pertinentes.

Un développement sécurisé avec des garde-fous à l'échelle de l'entreprise

La sécurité et la conformité tout au long du cycle de développement logiciel sont intégrées directement dans la plateforme de développement avec des garde-fous qui aident à réduire les risques sans entraver la vélocité du développement. Cette approche sécurisée du développement logiciel garantit la transparence et l'auditabilité grâce aux agents d'IA, tout en s'intégrant de façon homogène aux services liés à la sécurité et aux frameworks de conformité d'AWS.

Voici cinq cas d'utilisation initiaux que nous ciblons pour aider les équipes à créer plus rapidement des logiciels sécurisés avec une IA agentique :

Accélération du développement des fonctionnalités : créez des descriptions dans les tickets, générez des plans de mise en œuvre en fonction de votre code base existant et produisez des merge requests complètes prêtes pour la vérification. Vous accélérez ainsi la livraison des fonctionnalités tout en appliquant vos normes de développement internes. Modernisation des applications existantes : analysez votre code base Java existant, créez un plan de mise à niveau complet et générez des merge requests contenant toutes les modifications de code nécessaires. Cela permet de réduire le temps de mise à niveau de Java, tout en maintenant une piste d'audit claire de toutes les transformations de code. La prise en charge de .NET et d'autres langages est prévue pour les prochaines versions. Amélioration de l'assurance qualité : analysez le code et créez automatiquement des tests unitaires complets qui comprennent la logique de votre application et les interactions avec les services AWS. Vous pouvez ainsi augmenter la couverture des tests, réduire les tâches manuelles de rédaction des tests et contribuer à assurer une qualité de test constante pour toutes les applications. Optimisation de la revue de code : insérez des commentaires inline sur les modifications de code, suggérez des améliorations basées sur les normes de développement, mettez en évidence les considérations de sécurité et de performances. Vous pouvez ainsi réduire les cycles de revue de code et fournir des merges de code de meilleure qualité pour le déploiement. Correction des vulnérabilités : expliquez les vulnérabilités détectées de façon claire et détaillée, puis corrigez-les en un seul clic en fonction des modifications de code recommandées, ce qui contribue à réduire considérablement le délai entre la détection des failles et leur correction.

Découvrez GitLab Duo combiné à Amazon Q en action :