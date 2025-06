GitLab Duo combiné à Amazon Q : créez de nouvelles fonctionnalités en quelques minutes

Vous est-il déjà arrivé de passer des jours, voire des semaines, à transformer des idées complexes en code opérationnel ? Toutes les équipes de développement connaissent cette situation. Malgré un concept solide et des exigences claires, il peut falloir beaucoup de temps et d'efforts pour élaborer un code déployable.

Et si les capacités de l'IA agentique pouvaient tout changer ? C'est exactement ce que propose GitLab Duo combiné à Amazon Q. En associant la plateforme DevSecOps complète alimentée par l'IA de GitLab aux fonctionnalités avancées de cloud computing d'AWS, cette intégration vous permet d'accélérer considérablement votre processus de développement d'applications, le tout au sein de votre workflow GitLab habituel. Le code que vos équipes de développement écrivent en plusieurs jours peut désormais être généré automatiquement en quelques minutes à partir des descriptions et exigences incluses dans vos tickets GitLab.

Transformer un ticket en code opérationnel

Découvrons comment cette fonctionnalité d'IA agentique fonctionne en pratique. Imaginez que vous deviez développer une application de calcul de prêt immobilier. Voici comment procéder à l'aide de GitLab Duo combiné à Amazon Q :

Créez votre ticket dans GitLab : créez un ticket classique, contenant la liste complète des exigences de votre application. Ce ticket sert de point de départ pour développer votre solution logicielle. Activez Amazon Q : une fois votre ticket créé, ajoutez simplement un commentaire contenant la commande d'action rapide “/q dev” pour lancer Amazon Q et laisser la magie opérer. Génération automatique du code : GitLab Duo combiné à Amazon Q analyse votre ticket et le contexte de votre code source, puis génère automatiquement un code répondant à toutes vos spécifications. Et cerise sur le gâteau : l'IA soumet également ce code dans une merge request, prête pour la revue.

Revue de l'application générée : consultez la merge request pour vérifier que le code correspond bien à vos attentes et apportez des ajustements si nécessaire. Testez votre application : enfin, assurez-vous que l'application s'exécute correctement. Vous disposez désormais d'un code opérationnel conforme à vos exigences initiales, sans effort superflu.

Une nouvelle ère pour votre développement logiciel

GitLab Duo combiné à Amazon Q révolutionne le développement logiciel en automatisant intelligemment les tâches complexes, réduisant ainsi drastiquement le temps nécessaire pour produire du code opérationnel. En tirant parti de l'IA agentique, vous pouvez accélérer le déploiement de vos nouvelles fonctionnalités, ce qui permet à vos équipes de se concentrer sur des tâches plus stratégiques.

Avec GitLab Duo combiné à Amazon Q, dites adieu aux tâches manuelles et développez des logiciels plus rapidement, plus efficacement et plus facilement. Vous pouvez ainsi :

Accélérer votre processus de développement en automatisant la création de code conformément aux exigences du projet.

en automatisant la création de code conformément aux exigences du projet. Maintenir une qualité constante lors de la génération de code, pour l'ensemble de vos projets.

lors de la génération de code, pour l'ensemble de vos projets. Réduire la charge mentale en limitant la traduction manuelle des exigences en code opérationnel.

en limitant la traduction manuelle des exigences en code opérationnel. Accélérer vos cycles de sortie des nouvelles versions en supprimant les goulots d'étranglement, notamment ceux liés à l'implémentation.

en supprimant les goulots d'étranglement, notamment ceux liés à l'implémentation. Optimiser l'expertise de votre équipe en la recentrant sur la revue de code et l'optimisation de ce dernier, plutôt que sur son écriture.

Vous souhaitez découvrir GitLab Duo combiné à Amazon Q ? Regardez notre vidéo de démonstration et découvrez dès aujourd'hui comment optimiser votre workflow de développement.