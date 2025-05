Qu’est-ce qu’un grand modèle de langage (LLM) ?

Les grands modèles de langage (ou Large Language Models) révolutionnent les approches DevOps et DevSecOps en simplifiant des tâches complexes, qu’il s’agisse de créer du code, d’examiner des logs ou de détecter des vulnérabilités.

Dans cet article, découvrez comment fonctionnent les grands modèles de langage, leurs applications concrètes et les principaux enjeux à surmonter pour exploiter pleinement leur potentiel.

Qu’est-ce qu’un LLM ?

Les grands modèles de langage (LLM) sont des systèmes d’intelligence artificielle capables de traiter et de générer du texte de manière autonome. Leur apprentissage repose sur l’analyse de vastes ensembles de données issues de sources variées, afin qu’ils puissent maîtriser les structures linguistiques, les relations contextuelles et les nuances du langage.

Les LLM représentent une avancée majeure dans le domaine de l’IA. Leur capacité à traiter, générer et interpréter du texte repose sur des techniques sophistiquées d’apprentissage automatique et de traitement automatique du langage naturel (NLP). Ces systèmes ne se contentent pas de traiter des mots isolés : ils analysent des séquences complexes pour saisir le sens global, les contextes subtils et les nuances linguistiques.

Pour mieux comprendre leur fonctionnement, explorons certaines des caractéristiques clés des grands modèles de langages.

Apprentissage supervisé et non supervisé

Les grands modèles de langage sont entraînés selon deux approches complémentaires : l’apprentissage supervisé et l’apprentissage non supervisé. Ces deux approches du machine learning permettent de maximiser leurs capacités à analyser et à générer du texte.

L’apprentissage supervisé repose sur des données étiquetées, où chaque entrée est associée à un résultat attendu. Le modèle apprend à associer ces entrées aux sorties correctes en ajustant ses paramètres internes pour réduire les erreurs de prédiction. Grâce à cette approche, le modèle acquiert des connaissances précises sur des tâches spécifiques, telles que la classification de textes ou la reconnaissance d’entités nommées.

L’apprentissage non supervisé (ou apprentissage automatique), quant à lui, ne nécessite pas de données étiquetées. Le modèle explore de vastes volumes de texte pour découvrir des structures cachées et identifier des relations sémantiques. Ainsi, le modèle est en capacité d‘apprendre des schémas récurrents, des règles grammaticales implicites dans le texte ou encore de contextualisation des phrases et des concepts. Cette méthode permet d’entraîner les LLM sur de vastes corpus de données, accélérant considérablement leur progression sans intervention humaine directe.

En combinant ces deux approches, les grands modèles de langage bénéficient autant d'un apprentissage précis guidé par des humains que d’une exploration autonome illimitée. Cette complémentarité leur permet de se développer rapidement, tout en améliorant continuellement leur capacité à comprendre et à générer du texte de manière cohérente et contextuelle.

Apprentissage reposant sur un large volume de données

Les grands modèles de langage sont entraînés à partir de milliards de phrases issues de sources variées, telles que des articles de presse, des forums en ligne, des documentations techniques, des études scientifiques et bien plus encore. Cette variété de sources leur permet d’acquérir une compréhension étendue et nuancée du langage naturel, allant des expressions courantes aux terminologies spécialisées.

La richesse des données utilisées est un facteur clé de la performance des LLM. Chaque source apporte des styles d’écriture, des contextes culturels et des niveaux de technicité différents.

Par exemple :

Des articles de presse : pour maîtriser un langage informatif et factuel.

: pour maîtriser un langage informatif et factuel. Des forums en ligne : pour comprendre les conversations informelles et les langages techniques des communautés spécialisées.

: pour comprendre les conversations informelles et les langages techniques des communautés spécialisées. Des documentations techniques et études scientifiques : pour assimiler des concepts complexes et des terminologies spécifiques, notamment dans des domaines comme le DevOps et le DevSecOps.

Cette diversité de contenu permet aux LLM de reconnaître des structures linguistiques complexes, d’interpréter des phrases dans différents contextes et de s’adapter à des domaines très techniques. Dans le DevSecOps, cela signifie comprendre des commandes, des configurations, des protocoles de sécurité et même des concepts liés au développement et à la maintenance de systèmes informatiques.

Grâce à cette formation à grande échelle, les grands modèles de langage peuvent répondre avec précision à des questions complexes, rédiger des documentations techniques ou identifier des vulnérabilités dans des systèmes informatiques.

Architecture de réseaux neuronaux et « deep learning »

Les grands modèles de langage reposent sur des architectures de réseaux neuronaux avancées. Ces réseaux sont spécialement conçus pour traiter de grandes séquences de texte tout en maintenant une compréhension précise du contexte. Cet apprentissage en « deep learning » constitue un atout majeur dans le domaine du traitement automatique du langage naturel (NLP).

La plus connue de ces structures est l’architecture des modèles séquence à séquence (transformers). Cette architecture a révolutionné le NLP grâce à sa capacité à analyser simultanément toutes les parties d’un texte, contrairement aux approches séquentielles qui traitent les mots un par un.

Les modèles séquence à séquence excellent dans le traitement des textes longs. Par exemple, dans une conversation ou un document technique détaillé, ils sont capables de relier des informations distantes dans le texte pour produire des réponses précises et bien argumentées. Cette gestion du contexte est essentielle dans une approche DevSecOps, où les instructions peuvent être complexes et réparties sur plusieurs lignes de code ou étapes de configuration.

Génération de texte prédictive

Lorsque l'utilisateur soumet un texte, une requête ou une question, un grand modèle de langage utilise sa capacité de prédiction pour générer la suite la plus probable, fondée sur le contexte fourni.

Le modèle analyse chaque mot, étudie les relations grammaticales et sémantiques, puis sélectionne les termes les plus adaptés pour produire un texte cohérent et informatif. Cette approche permet de générer des réponses précises, détaillées et adaptées au ton attendu.

Dans les environnements DevSecOps, cette capacité devient particulièrement utile pour :

l’assistance au codage : génération de blocs de code ou de scripts adaptés à des configurations spécifiques.

: génération de blocs de code ou de scripts adaptés à des configurations spécifiques. la résolution de problèmes techniques : propositions de solutions basées sur des descriptions de bogues ou d’erreurs.

: propositions de solutions basées sur des descriptions de bogues ou d’erreurs. la rédaction de documentations techniques : création automatique de guides, de manuels ou d'instructions.

La génération de texte prédictive permet ainsi d’automatiser de nombreuses tâches répétitives et d’accélérer le travail des équipes techniques.

Applications des grands modèles de langage dans une approche DevSecOps

Avec la montée en puissance de l’automatisation, les grands modèles de langage sont devenus des alliés incontournables pour les équipes techniques. Leur capacité à comprendre et à générer du texte de manière contextuelle leur permet d’intervenir efficacement dans des environnements complexes tels que le DevSecOps.

Grâce à leur puissance d’analyse et leur capacité à s’adapter aux besoins spécifiques, ces modèles offrent des solutions sur mesure pour rationaliser les processus et alléger la charge de travail des équipes techniques.

Génération de code automatisée

Les équipes de développement peuvent exploiter les grands modèles de langage pour transformer des spécifications fonctionnelles en code source de manière automatisée.

Grâce à cette capacité, elles peuvent :

générer des scripts d'automatisation complexes,

créer des pipelines CI/CD adaptés aux processus spécifiques de l'entreprise,

produire des correctifs de sécurité sur mesure.

générer des explications de code et créer une documentation,

refactoriser le code en améliorant sa structure et sa lisibilité sans modifier les fonctionnalités,

générer des tests.

En s'appuyant sur les LLM, les équipes parviennent à accélérer le développement de leurs logiciels tout en réduisant les risques d'erreurs humaines.

Documentation et partage des connaissances améliorés

Ces puissants outils facilitent la création de manuels d'utilisation, de descriptions d'API et de tutoriels sur mesure, parfaitement adaptés au niveau d'expertise de chaque utilisateur. En s’appuyant sur des bases de connaissances existantes, les grands modèles de langages créent des réponses contextuelles aux questions fréquentes. Cela améliore la transmission des savoirs au sein des équipes, accélère l'intégration des nouveaux membres et permet de centraliser les bonnes pratiques.

Gestion des incidents et dépannage

Lors d’un incident, les LLM jouent un rôle crucial en analysant en temps réel les logs et les fichiers de trace. Grâce à leur capacité à croiser des informations provenant de multiples sources, ils identifient les anomalies et proposent des solutions fondées sur des incidents similaires passés. Cette approche réduit significativement le temps de diagnostic. De plus, les LLM peuvent automatiser la création de rapports d'incidents détaillés et recommander des actions correctives précises.

Création et amélioration des pipelines CI/CD

Les grands modèles de langage révolutionnent la configuration des pipelines CI/CD. Ils peuvent non seulement aider à créer des pipelines, mais aussi à automatiser ce processus et proposer des configurations optimales basées sur des standards de l'industrie. En adaptant les workflows selon vos besoins spécifiques, ils assurent une cohérence parfaite entre les différents environnements de développement. Les tests automatisés sont renforcés par des suggestions pertinentes, limitant ainsi les risques de défaillance. Les LLM surveillent également en continu l’efficacité des pipelines et ajustent les processus pour garantir un déploiement fluide et sans interruption.

Sécurité et conformité

Dans un environnement DevSecOps, les grands modèles de langage deviennent des alliés précieux pour la sécurité et la conformité. Ils analysent le code source à la recherche de vulnérabilités potentielles et génèrent des recommandations correctives détaillées. Les LLM peuvent également surveiller l'application des normes de sécurité en temps réel, produire des rapports de conformité complets et automatiser l'application de correctifs de sécurité dès qu'une faille est identifiée. Cette automatisation renforce la sécurité globale et garantit un respect constant des exigences légales et industrielles.

Quels sont les avantages des grands modèles de langage ?

Les grands modèles de langage transforment en profondeur les approches DevOps et DevSecOps, apportant des améliorations substantielles en matière de productivité, de sécurité et de qualité logicielle. En s’intégrant aux workflows existants, les LLM bouleversent les approches traditionnelles en automatisant des tâches complexes et en fournissant des solutions innovantes.

Amélioration de la productivité et de l’efficacité

Les grands modèles de langage jouent un rôle central dans l’amélioration de la productivité et de l’efficacité des équipes techniques. En automatisant un large éventail de tâches répétitives, ils libèrent les équipes de développement des opérations routinières. Ces dernières peuvent ainsi se concentrer sur des activités stratégiques à plus forte valeur ajoutée.

En outre, les LLM agissent comme des assistants techniques intelligents capables de fournir instantanément des extraits de code pertinents, adaptés au contexte spécifique de chaque projet. De cette manière, ils réduisent considérablement le temps de recherche en proposant des solutions prêtes à l’emploi pour assister les équipes dans leur travail. Cette assistance ciblée accélère la résolution des problèmes et diminue les interruptions dans les workflows.

Ainsi, la productivité augmente et les projets avancent plus rapidement. Les équipes techniques peuvent prendre en charge un plus grand nombre de tâches sans compromettre la qualité des livrables.

Amélioration de la qualité du code et de la sécurité

L’utilisation des grands modèles de langage dans le développement logiciel constitue un levier majeur pour améliorer autant la qualité du code que la sécurité des applications. Grâce à leurs capacités d’analyse avancées, les LLM peuvent examiner le code source ligne par ligne et détecter instantanément les erreurs syntaxiques, incohérences logiques et vulnérabilités potentielles. Leur aptitude à reconnaître le code défectueux permet de recommander des corrections adaptées et conformes aux meilleures pratiques du secteur.

Les LLM jouent aussi un rôle préventif essentiel. Ils excellent dans l'identification des failles de sécurité complexes, souvent difficiles à repérer par les humains. En analysant les dépendances, ils peuvent signaler des bibliothèques obsolètes ou vulnérables, et recommander des versions mises à jour plus sûres. Cette approche contribue au maintien d’un environnement sécurisé et conforme aux normes de sécurité en vigueur.

Au-delà de la correction des erreurs existantes, les LLM proposent des améliorations en suggérant des pratiques de codage et des structures de projet optimisées. Ils peuvent générer du code respectant les normes de sécurité les plus avancées, et ce, dès les premières étapes du développement.

Accélération des cycles de développement

Les grands modèles de langage jouent un rôle déterminant dans l’accélération des cycles de développement logiciel en automatisant des tâches clés qui, autrement, mobiliseraient de précieuses ressources humaines.

Les tâches complexes et répétitives, comme l’écriture de fonctions, la création de tests unitaires ou l’implémentation de composants standards, sont automatisées en quelques instants.

Les LLM accélèrent également la phase de validation grâce à leur capacité à suggérer des scénarios de test complets et adaptés. Ils garantissent une couverture de test plus étendue en un minimum de temps, réduisant les risques d’erreurs et facilitant la détection précoce des anomalies. Cette approche préventive raccourcit le cycle de corrections et limite les retards liés aux problèmes de qualité du code.

En simplifiant les tâches techniques et en fournissant des solutions rapides et adaptées, les grands modèles de langage favorisent une réponse plus agile des entreprises aux exigences du marché. Cette accélération du cycle de développement se traduit par des mises à jour plus fréquentes, des itérations plus rapides et une meilleure capacité à adapter les produits aux besoins changeants des utilisateurs.

Les cycles de développement deviennent ainsi plus courts, offrant un avantage stratégique essentiel dans un environnement technologique toujours plus exigeant.

Quels sont les défis liés à l’utilisation des LLM ?

Malgré leurs nombreux avantages, les grands modèles de langage présentent certaines limites qui nécessitent une gestion attentive. Leur efficacité dépend fortement de la qualité des données utilisées lors de leur entraînement et de la mise à jour régulière de leurs bases de connaissances. De plus, des problèmes liés aux biais algorithmiques, à la sécurité des données et à la confidentialité peuvent survenir, exposant les entreprises à des risques opérationnels et juridiques. Une supervision humaine rigoureuse demeure indispensable pour garantir la fiabilité des résultats, assurer la conformité réglementaire et éviter les erreurs critiques.

Confidentialité et sécurité des données

L’entraînement des LLM repose sur de vastes volumes de données, souvent issues de sources diverses, ce qui soulève des questions quant à la protection des informations confidentielles. Les données sensibles partagées avec des plateformes cloud peuvent donc être exposées à des violations potentielles. Cela inquiète particulièrement les entreprises opérant dans des secteurs réglementés.

En Europe, où des réglementations strictes comme le RGPD régissent la gestion des données, de nombreuses entreprises hésitent à transférer leurs informations vers des services externes. Les exigences réglementaires, associées à la crainte d'une exploitation non autorisée des données sensibles, incitent certaines entreprises à privilégier des solutions auto-hébergées pour conserver un contrôle total sur leurs systèmes.

Des fournisseurs comme GitLab ont mis en place des garanties de sécurité robustes, telles que la non-rétention intentionnelle des données à caractère personnel et le chiffrement de bout en bout. Toutefois, cela peut ne pas suffire pour les clients les plus exigeants, qui préfèrent une maîtrise complète de leurs environnements. La mise en œuvre de solutions hybrides ou sur site devient alors une nécessité stratégique pour répondre aux exigences de sécurité de certaines entreprises.

Pour en savoir plus sur GitLab Duo Self-Hosted, cliquez sur l'image ci-dessous pour accéder à la visite guidée.

Précision et fiabilité

Bien que les grands modèles de langage soient capables de générer des résultats impressionnants, leur performance n’est pas infaillible. Ils peuvent produire des réponses incorrectes, incomplètes ou incohérentes. Cette imprécision devient particulièrement problématique dans le cadre de tâches critiques comme la génération de code de sécurité ou l'analyse de données sensibles.

De plus, les LLM fonctionnent sur la base de modèles probabilistes, ce qui signifie qu’ils ne « comprennent » pas véritablement le contenu qu'ils traitent, mais produisent des prédictions basées sur des probabilités statistiques. Cela peut entraîner des recommandations techniquement incorrectes, voire dangereuses, lorsqu'elles sont utilisées sans validation humaine.

Pour éviter ces pièges, il est essentiel de maintenir une supervision constante et d’établir des processus de validation rigoureux. Les résultats fournis par les LLM doivent alors toujours être examinés par des humains avant leur intégration dans des systèmes critiques.

Une stratégie de mise à jour régulière des modèles, associée à une surveillance humaine proactive, permet de réduire les erreurs et d'améliorer progressivement la fiabilité des résultats.

GitLab Duo exploite la puissance des grands modèles de langage pour transformer les processus DevSecOps en intégrant des fonctionnalités alimentées par l’IA, et ce, tout au long du cycle de vie du développement logiciel. Cette approche vise à améliorer la productivité, renforcer la sécurité et automatiser des tâches complexes afin de permettre aux équipes de développement de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée.

Une assistance IA pour le développement logiciel

GitLab Duo propose un soutien continu tout au long du cycle de développement logiciel grâce à des recommandations en temps réel. Les équipes de développement peuvent automatiquement générer des tests unitaires, obtenir des explications détaillées sur des segments de code complexes et bénéficier de suggestions pour améliorer la qualité de leur code.

Analyse proactive des défaillances CI/CD

L’une des fonctionnalités clés de GitLab Duo est son assistance à l'analyse des échecs des jobs CI/CD. Grâce au LLM et l’IA, les équipes parviennent à identifier rapidement les sources d'erreurs dans leurs pipelines d’intégration et de déploiement continus.

Sécurité du code renforcée

GitLab Duo intègre des fonctionnalités de sécurité basées sur l’IA. Le système détecte les vulnérabilités dans le code source et propose des correctifs détaillés pour en réduire les risques. Les équipes reçoivent des explications claires sur la nature des failles identifiées et peuvent appliquer des correctifs automatisés via des merge requests générées directement par GitLab Duo. Cette fonctionnalité permet de sécuriser le développement sans pour autant ralentir les cycles de développement.

Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, cliquez sur l'image ci-dessous pour accéder à notre visite guidée.

Fonctionnalités clés de GitLab Duo

GitLab Duo Chat : cette fonctionnalité conversationnelle traite et génère du texte et du code de manière intuitive. Elle permet aux utilisateurs de rechercher rapidement des informations pertinentes dans des volumes importants de texte, notamment dans les tickets, les epics, le code source et la documentation GitLab.

GitLab Duo Self-Hosted : GitLab Duo Self-Hosted permet aux entreprises ayant des exigences strictes en matière de confidentialité de leurs données de bénéficier des fonctionnalités d’IA de GitLab Duo avec une flexibilité dans le choix du déploiement et des LLM parmi une liste d’options supportées.

Suggestions de code : les équipes de développement bénéficient de suggestions de code automatisées, ce qui leur permet d'écrire du code sécurisé plus rapidement. Les tâches de codage répétitives et routinières sont ainsi automatisées, accélérant considérablement les cycles de développement logiciel.

GitLab Duo ne se limite pas à ces fonctionnalités. Il offre une gamme étendue de fonctionnalités destinées à simplifier et à optimiser le développement logiciel. Que ce soit pour automatiser des tests, améliorer la collaboration entre les équipes ou renforcer la sécurité des projets, GitLab Duo constitue une solution complète pour des processus DevSecOps intelligents et efficaces.

Pour en savoir plus sur GitLab Duo Enterprise, cliquez sur l'image ci-dessous pour accéder à notre visite guidée.