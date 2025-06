GitLab Duo Chat fait peau neuve : place à l'IA agentique

Les assistants de chat basés sur l'IA générative se sont imposés comme des alliés incontournables des équipes de développement logiciel. Capables de suggérer du code, corriger des bogues et automatiser une multitude de tâches, ces assistants intelligents simplifient considérablement leur quotidien.

Mais imaginez un assistant qui ne se limite plus au code : capable de comprendre tous les artefacts de votre processus de développement, de gérer vos tickets, de documenter vos projets, et d’accéder à vos pipelines CI/CD et vos merge requests pour vous aider à mener à bien vos tâches de développement.

Découvrez GitLab Duo Agentic Chat, l'assistant d'IA nouvelle génération, qui succède à GitLab Duo Chat. Dernier-né de la plateforme GitLab, GitLab Duo Agentic Chat marque une avancée majeure dans l'assistance au développement basée sur l'IA native. Disponible dès aujourd'hui en version expérimentale, il est accessible à tous les utilisateurs de GitLab.com via l'extension GitLab Workflow pour VS Code.

Contrairement aux assistants de chat traditionnels basés sur une IA conversationnelle, Agentic Chat effectue des actions en votre nom. Il décompose les problèmes complexes en tâches distinctes qu'il peut accomplir. Au lieu de répondre simplement aux questions en se basant sur le contexte que vous fournissez, il offre les capacités suivantes :

Il détermine de manière autonome les informations dont il a besoin pour répondre à vos questions.

les informations dont il a besoin pour répondre à vos questions. Il exécute une séquence d'opérations afin de collecter ces informations à partir de plusieurs sources.

afin de collecter ces informations à partir de plusieurs sources. Il formule des réponses complètes en combinant les données provenant de l'ensemble de votre projet.

en combinant les données provenant de l'ensemble de votre projet. Il crée et modifie des fichiers pour vous aider à mettre en œuvre des solutions.

Mais bien évidemment, en tant que développeur, vous avez toujours votre mot à dire.

Agentic Chat repose sur l'architecture GitLab Duo Workflow, actuellement disponible en version bêta privée qui intègre des agents et des outils dédiés pour des tâches spécifiques : recherche contextuelle, modification de fichiers, et bien plus encore.

Cas d'utilisation de GitLab Duo Agentic Chat

Avec Agentic Chat, vous pouvez :

Prendre en main les nouveaux projets plus rapidement en demandant à l'IA de vous guider à travers le nouveau code base.

Commencer à effectuer immédiatement les tâches qui vous sont attribuées, même lorsque les descriptions des tickets ne sont pas claires : Agentic Chat vous aide à faire le lien entre les exigences et les implémentations.

Gérer l’implémentation : lorsqu'il est temps d'apporter des modifications, Agentic Chat peut gérer le travail d'implémentation en créant et en modifiant plusieurs fichiers dans votre projet.

Vérifier votre solution : au moment de la mise en production, Agentic Chat peut vous aider à vérifier que votre solution répond réellement aux exigences initiales en analysant vos merge requests et en les comparant au ticket ou à la tâche d'origine.

Agentic Chat apporte des modifications au code

De l'apprentissage à la livraison : un workflow en quatre étapes

Pour mieux saisir l'impact d'Agentic Chat, explorons un scénario réel vécu par notre équipe d’ingénierie. Prenons l'exemple suivant : vous intégrez une nouvelle équipe, un ticket vous est attribué, mais vous ne maîtrisez pas encore le code base.

Pour mieux visualiser ce scénario, n'hésitez pas à regarder la vidéo de démonstration ci-dessous :

Étape 1 : comprendre le projet

Au lieu d'explorer manuellement les fichiers et la documentation, vous pouvez soumettre le prompt suivant à Agentic Chat :

I am new to this project. Could you read the project structure and explain it to me?

Agentic Chat fournit une vue d'ensemble complète du projet en :

explorant la structure des répertoires

lisant les fichiers README et la documentation

identifiant les composants et les applications clés

Étape 2 : comprendre la tâche qui vous a été attribuée

Ensuite, vous devez comprendre la tâche à effectuer. Vous pouvez donc saisir le prompt suivant :

I have been assigned Issue 1119. Could you help me understand this task, specifically where do I need to apply the refactoring?

Agentic Chat explique la tâche et propose une approche de refactorisation :

en récupérant et en analysant les détails du ticket à partir du serveur GitLab distant

en examinant les fichiers associés au projet

en identifiant les emplacements spécifiques nécessitant des modifications

Étape 3 : mettre en œuvre la solution

Plutôt que d'effectuer le travail manuellement, vous pouvez saisir le prompt suivant :

Could you make the edits for me? Please start with steps one, two, three.

Agentic Chat :

crée des répertoires et fichiers si nécessaire

extrait et refactorise le code à plusieurs emplacements

assure la cohérence de tous les fichiers modifiés

fournit un résumé de toutes les modifications apportées

Étape 4 : vérifier que le travail effectué est correct

Enfin, après avoir créé votre merge request, vous pouvez vérifier votre travail avec le prompt suivant :

Does my MR fully address Issue 1119?

Agentic Chat confirme alors si toutes les exigences ont été prises en compte en analysant à la fois votre merge request et le ticket d'origine.

Essayez Agentic Chat dès aujourd'hui !

GitLab Duo Agentic Chat est actuellement disponible en tant que fonctionnalité expérimentale dans VS Code pour les utilisateurs de GitLab Duo Pro et GitLab Duo Enterprise. Découvrez les prérequis et les étapes de configuration dans notre documentation officielle.

Cette version expérimentale d'Agentic Chat présente encore quelques limitations connues que nous nous efforçons de résoudre, y compris des temps de réponse parfois lents en raison de multiples appels API, une recherche basée sur des mots-clés plutôt que sur une recherche sémantique, ainsi qu'une prise en charge limitée des nouveaux dossiers locaux ou des projets autres que GitLab. Vos retours sont précieux pour nous aider à hiérarchiser les prochaines améliorations et à proposer Agentic Chat en disponibilité générale. C'est pourquoi nous vous invitons à partager votre expérience dans ce ticket.

Quelles perspectives pour Agentic Chat ?

Nous concentrons tous nos efforts sur l'amélioration d'Agentic Chat en vue de sa future disponibilité générale. À court terme, notre objectif est de réduire les temps de réponse et d'y intégrer les capacités dont GitLab Duo Chat dispose actuellement, telles que la compatibilité avec les modèles de GitLab Duo Self-Hosted, ainsi que la prise en charge des environnements JetBrains et Visual Studio, en plus de VS Code. Une fois cette nouvelle architecture pleinement implémentée dans GitLab Duo Chat, nous prévoyons également d'intégrer Agentic Chat directement au chat intégré à l'application web de GitLab. D'autres améliorations sont déjà en cours de développement, notamment : la modification directe des artefacts GitLab, la prise en charge du contexte à partir de serveurs personnalisés via MCP (Model Context Protocol) et la possibilité d'exécuter des commandes directement dans le terminal.

Vous souhaitez découvrir l'assistance au développement autonome, mais vous n'utilisez pas encore GitLab ? Profitez dès aujourd'hui d'un essai gratuit de 60 jours de GitLab Ultimate avec Duo Enterprise pour tester Agentic Chat et contribuez à façonner l'avenir du développement alimenté par l'IA. Pour commencer, suivez simplement ces étapes de configuration pour VS Code.

Avertissement : cet article de blog contient des informations relatives aux produits, fonctionnalités et caractéristiques à venir. Il est important de noter qu'elles ne sont fournies qu'à titre informatif. Veuillez ne pas vous fier à ces informations à des fins d'achat ou de planification. Comme pour tout projet, les éléments mentionnés dans cet article sont susceptibles de changer ou d’être retardés. Le développement, la sortie et le calendrier de tout produit ou fonctionnalité restent à la seule discrétion de GitLab.

En savoir plus