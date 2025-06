GitLab nommée Leader dans le rapport The Forrester Wave™: DevOps Platforms (T2 2025)

Le choix d'une plateforme DevSecOps est l'une des décisions technologiques les plus stratégiques pour une entreprise. C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers d'annoncer que GitLab a été nommée Leader dans le rapport The Forrester Wave™: DevOps Platforms, T2 2025. Notre plateforme a obtenu les meilleurs scores pour les critères qui comptent le plus aux yeux de nos clients, notamment l'expérience zero-day, les outils de développement, l'automatisation de la compilation, l'intégration continue, l'automatisation du déploiement, ainsi que l'atténuation des risques liés à l'IA, l'injection d'IA, les outils de sécurité directement intégrés et la cohésion au sein de la plateforme.

« GitLab est la solution tout-en-un la plus complète. Elle s'adresse aux entreprises qui cherchent à standardiser leurs processus avec un seul achat. » - Rapport The Forrester Wave™ dédié aux plateformes DevOps, T2 2025

Cette reconnaissance vient renforcer notre conviction : les équipes de développement logiciel doivent livrer des logiciels sécurisés, plus rapidement, sans sacrifier ni la rapidité, ni la sécurité, ni la simplicité, alors que d'autres plateformes imposent ce compromis. GitLab unifie les enjeux de rapidité, de fiabilité et de gouvernance. Avec la version 18.0 de GitLab sortie en mai, nous franchissons une nouvelle étape en intégrant les fonctionnalités basées sur l'IA native de GitLab Duo, sans frais supplémentaires. Avec GitLab Duo, nos clients bénéficient de fonctionnalités avancées, telles que la génération de tests, les suggestions de code et la refactorisation du code, directement dans GitLab Premium et GitLab Ultimate.

Une IA de pointe, sans compromis sur la sécurité

Les principes de l'approche DevSecOps évoluent rapidement, et l'IA est au cœur de cette transformation. Malheureusement, de nombreux outils alimentés par l'IA imposent de choisir entre des fonctionnalités de pointe et la sécurité à l'échelle de l'entreprise.

Forrester a attribué à GitLab la note maximale de 5 pour 2 critères clés : l'injection d'IA et l'atténuation des risques liés à l'IA. Nous sommes fiers que notre engagement à créer des fonctionnalités d'IA innovantes qui renforcent la sécurité soit remarqué non seulement par nos clients, mais également par d'autres parties prenantes.

Ces deux critères se reflètent dans nos offres d'IA GitLab Duo, notamment :

Duo Workflow (bêta privée) : des agents d'IA autonomes capables de gérer des tâches DevSecOps complexes, avec l'implémentation de garde-fous adaptés au secteur d'activité concerné et de pistes d'audit.

: des agents d'IA autonomes capables de gérer des tâches DevSecOps complexes, avec l'implémentation de garde-fous adaptés au secteur d'activité concerné et de pistes d'audit. Agentic Chat : une IA contextuelle et conversationnelle adaptée à toutes les étapes du cycle de développement, des explications de code à la création de tests, avec une protection de la propriété intellectuelle et des contrôles de confidentialité intégrés.

: une IA contextuelle et conversationnelle adaptée à toutes les étapes du cycle de développement, des explications de code à la création de tests, avec une protection de la propriété intellectuelle et des contrôles de confidentialité intégrés. Suggestions de code : génération prédictive de blocs de code, définition d'une logique fonctionnelle, génération de tests et suggestion d'un code commun comme des motifs regex.

: génération prédictive de blocs de code, définition d'une logique fonctionnelle, génération de tests et suggestion d'un code commun comme des motifs regex. Résolution de vulnérabilités intégrant l'IA native : détection, explication et correction automatiques des vulnérabilités, avec des merge requests générées automatiquement, qui simplifient le processus de développement.

En finir avec la multiplication des outils

Les équipes DevSecOps ne veulent plus jongler entre plusieurs outils disparates et des intégrations qui les aident seulement pour une partie de leur cycle de développement logiciel. Elles ont besoin d'une expérience de développement fluide, intégrée et cohérente de bout en bout.

Les scores de GitLab dans les critères suivants valident notre stratégie centrée sur le client :

Expérience zero-day : Forrester a cité notre « forte expérience zero-day », en notant que « la plateforme est opérationnelle immédiatement », grâce notamment aux nombreux outils de migration et tutoriels complets mis à disposition.

Forrester a cité notre « forte expérience zero-day », en notant que « la plateforme est opérationnelle immédiatement », grâce notamment aux nombreux outils de migration et tutoriels complets mis à disposition. Outils de développement : Forrester a cité GitLab Duo combiné à Amazon Q, notre offre d'IA agentique destinée aux clients AWS, ainsi que notre environnement de développement cloud, notre plateforme de développement intégrée et nos wikis de documentation.

Forrester a cité GitLab Duo combiné à Amazon Q, notre offre d'IA agentique destinée aux clients AWS, ainsi que notre environnement de développement cloud, notre plateforme de développement intégrée et nos wikis de documentation. Planification et alignement des projets : Forrester a noté la « robustesse de notre centre de conformité » et le fait que nous disposons d'outils pour favoriser une approche à la fois descendante et ascendante.

Forrester a noté la « robustesse de notre centre de conformité » et le fait que nous disposons d'outils pour favoriser une approche à la fois descendante et ascendante. Sécurité des pipelines : Forrester nous a attribué la note maximale pour ce critère.

Forrester nous a attribué la note maximale pour ce critère. Automatisation des compilations et intégration continue (CI) : Forrester a cité notre automatisation des compilations et nos fonctionnalités d'intégration continue avec des pipelines de compilation en plusieurs étapes et une solide prise en charge des modèles auto-hébergés.

Téléchargez notre rapport

Le fait que GitLab soit nommée Leader dans le rapport The Forrester Wave™: DevOps Platforms (T2 2025) témoigne de l'étendue et de la profondeur des fonctionnalités de notre plateforme, qui fournit une source unique de vérité pour l'ensemble du cycle de développement logiciel. Plus besoin de jongler avec plusieurs outils et multiples intégrations : GitLab offre une expérience fluide et intégrée qui augmente la productivité et réduit les points de friction. Cette distinction reflète le travail assidu de nos équipes, les nombreuses contributions de notre communauté open source, les précieux retours de nos clients et notre engagement constant à façonner l'avenir du développement logiciel.

Forrester ne cautionne aucune entreprise, aucun produit, aucune marque ou aucun service inclus dans ses publications de recherche et ne conseille à quiconque de sélectionner les produits ou services d'une entreprise ou d'une marque en fonction des notes attribuées. Les informations se fondent sur les meilleures ressources disponibles. Les opinions reflètent notre jugement du moment et peuvent évoluer. Pour en savoir plus, découvrez les critères d'objectivité de Forrester.