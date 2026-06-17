GitLab Partner Awards 2026 : les lauréats de la région EMEA

Le Programme Partenaires de GitLab continue de développer un écosystème dynamique de professionnels du DevSecOps, déterminés à aider leurs clients à moderniser leur développement logiciel, des pratiques DevSecOps fondamentales aux dernières capacités alimentées par l'IA. À travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), nos partenaires ont une nouvelle fois démontré ce qu'il est possible d'accomplir lorsqu'une expertise technique approfondie rencontre un engagement commun envers la réussite des clients.

La semaine dernière, les partenaires GitLab de la région EMEA se sont réunis pour échanger, approfondir leur expertise et s'aligner sur les perspectives à venir. Dans le cadre de cet événement, nous avons saisi l'occasion d'honorer les partenaires qui se sont particulièrement distingués dans leur collaboration avec GitLab et nos clients communs.

Nous sommes ravis d'annoncer les lauréats des GitLab Partner Awards 2026 pour la région EMEA :

Prix du partenaire régional de l'année - Récompense le partenaire de chaque région ayant fait preuve de performances globales exceptionnelles et d'une collaboration stratégique remarquable.

Europe centrale : cc cloud GmbH

cc cloud GmbH allie expertise en infrastructure et en DevOps pour les applications et plateformes cloud. En tant que prestataire de services gérés, cc cloud GmbH prend en charge l'infrastructure informatique et les applications des entreprises, permettant ainsi à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier.

cc cloud GmbH cc cloud GmbH allie expertise en infrastructure et en DevOps pour les applications et plateformes cloud. En tant que prestataire de services gérés, cc cloud GmbH prend en charge l'infrastructure informatique et les applications des entreprises, permettant ainsi à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier. Europe du Nord : Eficode

Eficode est le leader européen spécialisé dans l’IA et les services dédiés au cycle de vie du développement logiciel, au service de plus de 1 600 clients en Europe et en Amérique du Nord. L'entreprise aide les grandes organisations à accélérer la livraison de logiciels grâce à des services gérés, du conseil, la mise en œuvre de chaînes d'outils et des pratiques de développement augmentées par l'IA.

Eficode Eficode est le leader européen spécialisé dans l’IA et les services dédiés au cycle de vie du développement logiciel, au service de plus de 1 600 clients en Europe et en Amérique du Nord. L'entreprise aide les grandes organisations à accélérer la livraison de logiciels grâce à des services gérés, du conseil, la mise en œuvre de chaînes d'outils et des pratiques de développement augmentées par l'IA. Europe du Sud : Kiratech

Kiratech est une entreprise informatique italienne spécialisée dans l'accompagnement des grandes entreprises dans la modernisation de leurs infrastructures grâce à une approche cloud native, DevOps et PlatformOps. Kiratech agit en tant que revendeur officiel, ainsi que partenaire Select et partenaire d'implémentation pour GitLab.

Marchés émergents :

Europe de l'Est et Israël : Bynet

Bynet est l'un des intégrateurs de systèmes les plus importants et les plus établis d'Israël, fort de plus de quatre décennies d’expérience dans la réalisation de projets informatiques d’entreprise, de cloud, de cybersécurité et de modernisation. Grâce à une expertise sectorielle approfondie et à des relations durables avec des clients des secteurs public et privé, Bynet joue un rôle central dans le paysage de la modernisation numérique en Israël et constitue un allié clé de GitLab pour faire progresser l'adoption du DevSecOps et de l'IA.

Meilleure solution/meilleur projet technique - Récompense le partenaire ayant fourni la solution technique la plus innovante, la plus complexe ou à fort impact pour un client.

Capgemini | Sogeti

Sogeti, filiale de Capgemini, simplifie et amplifie la technologie grâce à des solutions alimentées par l'IA dans les domaines de l'ingénierie qualité, des données et du cloud. L’entreprise concrétise rapidement les idées en actions, en fournissant des résultats mesurables dès le premier jour.

Partenaire le plus certifié et formé - Récompense le partenaire dont l’équipe compte le plus grand nombre de professionnels certifiés GitLab.

Devoteam

Devoteam est un cabinet de conseil technologique piloté par l'IA. Depuis 30 ans, Devoteam est un conseiller de confiance, qui accompagne les entreprises à travers un paysage technologique en constante évolution. Passionnées par la technologie, les équipes de Devoteam vous accompagnent vers un avenir propulsé par l'IA.

Recrue de l'année - Récompense le partenaire le plus récent ayant connu un succès précoce et un impact significatif.

ITDOTCOM

ITDOTCOM, LLC est un distributeur informatique à valeur ajoutée basé en Ouzbékistan, spécialisé dans le développement logiciel, l'infrastructure, la cybersécurité et les solutions d'automatisation des processus métier. L'entreprise aide les fournisseurs technologiques internationaux et les partenaires locaux à se développer en Asie centrale grâce à son expertise technique, à ses services de développement commercial et à son soutien sur le marché local.

Pro de l'acquisition - Récompense le partenaire qui excelle dans l'acquisition de nouveaux clients et remporte régulièrement de nouveaux contrats.

Linux Polska

Linux Polska est l’un des principaux fournisseurs de solutions open source et de services de conseil pour les entreprises, avec une forte spécialisation dans les domaines du DevOps, de l'automatisation, de la conteneurisation et de l'analyse de données. Linux Polska permet aux entreprises d'innover plus rapidement grâce à son expertise technologique de pointe et à un support technique fiable.

Partenaire co-marketing de l'année - Récompense le partenaire ayant fait preuve d'une collaboration exceptionnelle dans le cadre d'actions marketing conjointes pour accroître la notoriété et stimuler la croissance.