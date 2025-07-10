3 bonnes pratiques pour créer des logiciels à l'ère des LLM

L'IA s'impose désormais comme un pilier du développement logiciel moderne. En plus d'aider les développeurs à coder plus rapidement que jamais, elle automatise les tâches répétitives telles que la génération de scénarios de test ou la synthèse de la documentation. Selon notre Rapport Global DevSecOps 2024, 81 % des développeurs utilisent déjà l'IA dans leurs workflows ou prévoient de le faire au cours des deux prochaines années.

L'écriture du code devenant moins manuelle, un changement de comportement subtil mais non dénué de conséquences émerge : les développeurs commencent à faire confiance au code généré par l'IA sans le vérifier aussi minutieusement qu'auparavant. Aussi compréhensible soit-elle, cette confiance peut introduire des risques de sécurité inaperçus, d'autant plus lorsque le volume global de code augmente. Il serait irréaliste d'attendre des développeurs qu'ils maîtrisent toutes les vulnérabilités ou exploits existants. Ils ont donc besoin de systèmes et de mesures de protection capables d'évoluer à leur rythme. Les outils d'IA ne sont pas une mode transitoire, ils sont là pour durer. Les professionnels de la sécurité doivent donner aux développeurs les moyens de les adopter de manière à améliorer à la fois leur rapidité, leur efficacité, mais aussi la sécurité.

Voici trois bonnes pratiques pour y parvenir.

Ne jamais faire confiance sans vérifier

Comme nous l'avons évoqué dans l'introduction, les développeurs ont tendance à accorder une confiance croissante au code généré par l'IA, en particulier lorsqu'il semble bien structuré et se compile sans erreur. Pour lutter contre ce relâchement, adoptez un état d'esprit Zero Trust. Bien que le principe du Zero Trust soit généralement associé à la gestion des identités et des accès, ce concept s'applique aussi au code généré par l'IA, mais avec une nuance notable : il faut le traiter comme s'il s'agissait d'un code écrit par un développeur junior. Il peut être utile, mais il ne doit jamais être déployé en production sans une revue de code rigoureuse.

Chaque développeur doit être en mesure d'expliquer le fonctionnement du code et de garantir sa sécurité avant qu'il ne soit fusionné. Dans ce contexte, la capacité à effectuer une revue en bonne et due forme du code généré par l'IA émerge ainsi comme une compétence à part entière et incontournable dans le développement logiciel. Les développeurs qui excellent dans ce domaine seront indispensables, car ils allient rapidité des LLM et réduction des risques, de manière réfléchie, pour produire un code sécurisé, plus rapidement.

Des outils comme la revue de code de GitLab Duo peuvent vous assister. Intégrée à notre assistant IA sur l'ensemble du cycle de développement, cette fonctionnalité enrichit le processus de revue de code. Son objectif n'est pas de remplacer l'expertise humaine, mais de la renforcer : en identifiant les oublis, les incohérences et les zones d'ombre dans les merge requests, l'IA aide les équipes à tenir le rythme de cycles de développement accélérés.

Sécuriser les modèles à l'aide de prompts

La puissance des grands modèles de langage (LLM) n'est plus à prouver, mais leur précision dépend des prompts qui leur sont fournis. C'est pourquoi l'ingénierie des prompts devient une compétence centrale de l'utilisation des outils d'IA. Dans le monde des LLM, la requête que vous formulez est votre interface. Les équipes qui apprennent à rédiger des prompts clairs et orientés sécurité joueront un rôle déterminant dans la création de logiciels plus sûrs dès les premières lignes de code.

Des requêtes vagues produisent souvent des résultats vulnérables ou trop simplistes. Par exemple, un prompt tel que « crée un formulaire de connexion ». En revanche, le résultat répondra aux normes de sécurité de votre entreprise si vous incluez plus de contexte avec une requête du type « crée un formulaire de connexion avec validation des intrants, limitation du débit, hachage sécurisé et prise en charge de méthodes d'authentification résistantes à l'hameçonnage, comme les clés d'accès ».

Une étude récente de Backlash Security le confirme. Elle montre que les prompts spécifiquement orientés sécurité améliorent considérablement les résultats dans les LLM les plus courants. Lorsque les développeurs demandent simplement aux modèles d'« écrire du code sécurisé », la probabilité d'obtenir du code sécurisé reste faible. En revanche, les prompts qui font référence aux bonnes pratiques de l'OWASP guident efficacement le LLM.

À l'avenir, l'ingénierie des prompts devra faire partie intégrante de la formation des équipes de sécurité au sein des équipes de développement logiciel. Tout comme sont enseignés les coding patterns sécurisés et la modélisation des menaces, expliquer aux développeurs comment guider les outils d'IA sans se départir de cette approche centrée sur la sécurité devient indispensable.

Pour aller plus loin, consultez ces conseils utiles sur l'ingénierie des prompts.

Tout analyser, sans exception

Avec l'essor de l'IA, les équipes écrivent davantage de code, plus rapidement, sans pour autant être plus nombreuses. Ce changement doit profondément modifier notre conception de la sécurité. Il ne s'agit plus seulement d'une vérification finale, mais d'une protection permanente intégrée à tous les aspects du processus de développement.

Une plus grande quantité de code implique une surface d'attaque plus large. Et lorsque ce code est partiellement ou entièrement généré, il devient illusoire de s'en remettre uniquement à des pratiques de codage sécurisées ou à l'intuition de chaque développeur pour repérer les vulnérabilités. C'est là que le scanning de sécurité automatisé entre en jeu. Les tests statiques de sécurité des applications (SAST), l'analyse de la composition logicielle (SCA) et la détection des secrets sont aujourd'hui des garde-fous indispensables pour atténuer le risque de fuites de secrets, d'attaques de la chaîne d'approvisionnement logicielle et de faiblesses telles que les injections SQL. Sur des plateformes comme GitLab, la sécurité des applications est intégrée en amont dans le workflow des développeurs, devenant un composant à part entière du cycle de développement. Les scanners peuvent également parcourir l'ensemble du programme pour s'assurer que le nouveau code généré par l'IA est sécurisé dans le contexte de tout le reste du code. Cela peut être difficile à repérer si vous ne vérifiez que le nouveau code dans votre IDE ou dans un correctif généré par l'IA.

Mais analyser ne suffit pas, il s'agit de tenir le rythme. Si les équipes de développement veulent suivre la rapidité du développement assisté par l'IA, elles ont besoin d'analyses rapides, précises et évolutives. L'exactitude est particulièrement importante. Si les scanners submergent les développeurs de faux positifs, ces derniers risquent de perdre entièrement confiance dans le système.

La seule façon d'agir rapidement et de maintenir la sécurité est d'imposer les scans.

À chaque validation. Sur chaque branche. Sans exceptions.

Sécurisez votre code généré par l'IA avec GitLab

L'IA modifie la façon dont nous créons des logiciels, mais les principes fondamentaux du développement logiciel sécurisé s'appliquent toujours : le code doit faire l'objet d'une revue de code rigoureuse, des tests doivent être effectués pour contrer les menaces et la sécurité doit toujours être intégrée à chaque étape du cycle de développement. C'est précisément l'approche adoptée par GitLab.

Notre plateforme de développement n'ajoute pas la sécurité en bout de chaîne au workflow. Elle l'intègre directement là où les développeurs travaillent déjà : dans l'IDE, dans les merge requests et à chaque étape du pipeline CI/CD. Les scans s'exécutent automatiquement, et le contexte de sécurité le plus pertinent est mis en évidence pour accélérer les cycles de correction. Comme ces fonctionnalités sont disponibles sur une seule plateforme, celle-là même où les développeurs créent, testent et déploient des logiciels, ces derniers n'ont pas à jongler entre différents outils, ni à changer de contexte ou lutter pour obtenir du code sécurisé.

Les fonctionnalités d'IA telles que l'explication et la résolution des vulnérabilités de GitLab Duo améliorent la rapidité de développement et mettent à disposition des informations stratégiques, qui aident les équipes à comprendre les risques et à les corriger plus rapidement, sans interrompre leur workflow.

L'IA n'est pas une solution miracle pour sécuriser le code. Néanmoins, associée aux bonnes pratiques et à une plateforme conçue pour les développeurs, elle peut grandement participer à la création rapide de logiciels sécurisés et évolutifs.