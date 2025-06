Principes DevOps : les fondamentaux pour un développement réussi

La méthodologie de développement de logiciels DevOps, bien que populaire, peut paraître un peu déroutante pour les novices. D’autant plus lorsqu'elle englobe d'autres domaines tels que la sécurité (DevSecOps), les affaires (BizDevOps), ou d'autres spécificités.

Dans cet article, découvrez les quatre grands principes DevOps et pourquoi ils sont essentiels au bon développement et déploiement de vos logiciels.

Qu’est-ce que le DevOps ?

Le DevOps réunit deux pratiques autrefois séparées : le développement de logiciels et les opérations IT. L'une de ses principales missions est d'accélérer le cycle de vie du développement logiciel en favorisant un environnement collaboratif entre ces différentes équipes.

Les principes fondamentaux de l’approche DevOps comprennent une culture de la collaboration et de la communication, des tests automatisés, des releases et des déploiements, ainsi que des itérations fréquentes. Un autre terme couramment utilisé dans l'univers DevOps est le DevSecOps, qui fait référence à une pratique DevOps dans laquelle l’accent est mis sur la sécurité.

L'essentiel de l’approche DevOps réside dans quatre grands principes clés qui vous aideront à améliorer les pratiques de développement de votre entreprise :

L’automatisation du cycle de vie du développement logiciel

La collaboration et la communication

L’amélioration continue et la réduction de la source de gaspillage

La concentration sur les besoins des utilisateurs avec des boucles de rétroaction courtes

Quels sont les principes DevOps ?

Il y a environ quinze ans, une nouvelle idée émerge : réunir et faire collaborer de manière harmonieuse le développement et les opérations IT. Nous sommes alors en 2009 lorsque Patrick Debois, aujourd'hui considéré comme l'un des grands mentors de cette méthodologie, invente le terme « DevOps ». Le DevOps intègre de nombreux principes du développement logiciel Agile avec pour objectif de supprimer les silos entre les équipes de développement (Dev) et celles des opérations (Ops).

Depuis lors, les pratiques DevOps n'ont cessé de gagner en popularité auprès des petites et grandes entreprises, dotées ou non de systèmes hérités. Si cette méthodologie a connu une adoption aussi rapide, c'est grâce à sa capacité à s'adapter aux besoins et à l'environnement unique de chaque entreprise, tout en répondant à ses différents objectifs commerciaux.

S’il existe de nombreuses variantes à la méthodologie DevOps, quatre principes fondamentaux peuvent cependant être identifiés.

L’automatisation du cycle de vie du développement logiciel

Le Graal, pour toute équipe DevOps, c'est l'automatisation. Avant l'apparition de l’approche DevOps, le développement de logiciels impliquait, à chaque étape du processus, un effort manuel important nécessitant une intervention humaine.

Avec un tel besoin en ressources humaines, il n'était pas rare pour les entreprises de mettre à jour ou de publier un nouveau code seulement une fois par an, et cela pour les plus productives. En effet, la plupart suivait plutôt un rythme de publication de 18 ou 24 mois. De nos jours, en partie grâce à l'automatisation, les « équipes DevOps confirmées » arrivent à publier du code plusieurs fois par jour.

Pour comprendre la puissance et l'importance de l'automatisation en DevOps, prenons l'exemple des tests logiciels, étape souvent négligée et sous-estimée. Elle est d'ailleurs bien trop souvent mise en cause lors de retards de déploiement logiciel.

Et pour cause : les tests logiciels sont probablement l'étape la plus chronophage de toute l’approche DevOps. En effet, cette dernière exige des équipes qu'elles préparent des scénarios auxquels elles feront passer une multitude de tests, pour ensuite analyser les résultats et appliquer des correctifs. La phase de tests est en réalité essentielle car sans elle, les entreprises risqueraient de publier un code erroné, voire un code non sécurisé.

C’est là qu’entre en jeu l'automatisation avec l’idée que les tests logiciels les plus élémentaires peuvent se faire au fur et à mesure de l'écriture du code. L'automatisation des tests, dans ce nouveau paradigme, permet alors d'accélérer considérablement l'ensemble du processus de développement logiciel. En plus de booster la productivité des équipes et de réduire les erreurs humaines, ce principe DevOps permet également aux testeurs de logiciels de se concentrer sur des problèmes plus importants liés à la qualité du code.

Bien que l'automatisation des tests soit l'une des avancées majeures de l’approche DevOps, elle est loin d'être la seule. Nous retrouvons également l'intégration continue qui automatise le processus de déplacement d'un nouveau code vers le code existant, tandis que le déploiement continu permet d'automatiser les releases. Sans oublier, l'infrastructure en tant que code (IaC) qui facilite quant à elle l'automatisation du processus de provisionnement des environnements de développement.

La collaboration et la communication

Une bonne équipe DevOps dispose de l'automatisation, mais une équipe DevOps confirmée communique et collabore en permanence. Derrière l'idée de réunir les équipes Dev et Ops (ainsi que les équipes dédiées à la sécurité et aux tests, les parties prenantes, etc.), il s'agit surtout de les encourager à collaborer et à communiquer de manière harmonieuse.

Ce principe DevOps peut sembler évident, mais il est en réalité plus compliqué qu'il n'y paraît. En effet, il n'est pas rare pour les différentes équipes de reprendre leurs vieilles habitudes et de fonctionner avec une vision, voire même des outils, cloisonnés, comme en témoigne le scénario suivant : les équipes Dev veulent écrire du code et le publier ; les équipes Ops se concentrent sur les outils, la conformité et le cloud et les équipes Sec s’assurent que le code est sûr.

Dans ce scénario, les équipes Dev, Ops et Sec n'ont pas les mêmes priorités et ne parlent peut-être pas le même « langage », ce qui les empêche de travailler en harmonie. Elles sont alors susceptibles d'aborder la résolution de problèmes sous des angles très différents.

De plus, il arrive que les équipes Dev et Sec ne s'entendent pas, en partie parce que le fossé en matière de communication et de collaboration est important. Il y a donc un véritable enjeu à rassembler chaque équipe et surtout à les inciter à penser et voir les choses différemment.

L’amélioration continue et la réduction de la source de gaspillage

S'appuyant fortement sur des méthodologies de développement logiciel déjà existantes, notamment les méthodes Agile et Lean, l’approche DevOps se concentre également sur la réduction de la source de gaspillage et l'amélioration continue. Qu'il s'agisse d'automatiser des tâches répétitives comme les tests (afin de gagner du temps) ou de réduire le nombre d'étapes nécessaires à la publication d'un nouveau code, les équipes DevOps performantes continuent de mesurer les indicateurs de performance afin de déterminer les domaines qui peuvent être améliorés.

Ainsi, ce principe DevOps encourage notamment les équipes à améliorer continuellement leurs délais de publication, ou encore à réduire le temps moyen de récupération (MTTR - Mean Time to Recovery) et le nombre de bogues détectés.

La concentration sur les besoins des utilisateurs avec les boucles de rétroaction courtes

Le dernier principe incontournable de l’approche DevOps est l'importance d'impliquer l'utilisateur à chaque étape du processus. Grâce aux principes DevOps précédemment cités, les équipes bénéficient normalement de plus de temps, qu'elles peuvent mettre à contribution pour se concentrer sur les besoins des utilisateurs et développer des fonctionnalités répondant à leurs attentes.

Il est évidemment difficile de se mettre à la place des utilisateurs finaux, et il peut être encore plus compliqué pour les équipes d'implémenter des processus œuvrant dans ce sens. Cependant, maintenant que vos équipes automatisent certaines tâches, communiquent plus efficacement entre elles et ont à cœur d'améliorer chaque étape du cycle du développement logiciel, elles pourront écouter et intégrer les retours des utilisateurs, plus facilement et plus rapidement.

Quels sont les défis liés à la mise en œuvre des principes DevOps ?

La mise en œuvre d’une approche DevOps peut s'avérer difficile, surtout si elle est mise en place pour première fois au sein d’une entreprise.

Voici quelques-uns des principaux défis à connaître avant de se lancer :

Briser les silos. Il peut être difficile de modifier la dynamique entre les équipes Dev et Ops auparavant distinctes. Prenez donc le temps de comprendre les rôles de chacun, leurs habitudes et leurs outils de travail.

Il peut être difficile de modifier la dynamique entre les équipes Dev et Ops auparavant distinctes. Prenez donc le temps de comprendre les rôles de chacun, leurs habitudes et leurs outils de travail. Comprendre le jargon. La méthodologie DevOps s'accompagne de beaucoup de jargon technique et de nombreux acronymes difficiles à comprendre pour les non initiés (comme le CI/CD). Prenez le temps d'étudier ces différents termes et rappelez-vous qu'apprendre en travaillant est parfaitement acceptable.

La méthodologie DevOps s'accompagne de beaucoup de jargon technique et de nombreux acronymes difficiles à comprendre pour les non initiés (comme le CI/CD). Prenez le temps d'étudier ces différents termes et rappelez-vous qu'apprendre en travaillant est parfaitement acceptable. Migrer à partir d'un logiciel hérité. Le concept DevOps peut être particulièrement délicat pour les équipes qui tentent de migrer des logiciels hérités. Par exemple, de nombreux outils conçus pour le DevOps ne fonctionnent pas avec les mainframes (système informatique central de haute performance). Les intégrations peuvent être difficiles, même pour des professionnels DevOps expérimentés.

Le concept DevOps peut être particulièrement délicat pour les équipes qui tentent de migrer des logiciels hérités. Par exemple, de nombreux outils conçus pour le DevOps ne fonctionnent pas avec les mainframes (système informatique central de haute performance). Les intégrations peuvent être difficiles, même pour des professionnels DevOps expérimentés. Réduire le nombre d’outils. Les équipes passent tellement de temps à intégrer et à gérer la maintenance des outils que cela les empêche de développer, de publier et de surveiller leur code. C'est ce que l'on appelle communément la « taxe liée à la chaîne d'outils » (« toolchain tax »).

Les équipes passent tellement de temps à intégrer et à gérer la maintenance des outils que cela les empêche de développer, de publier et de surveiller leur code. C'est ce que l'on appelle communément la « taxe liée à la chaîne d'outils » (« toolchain tax »). Apprivoiser la frustration de la courbe d'apprentissage. L’approche DevOps est compliquée et comprendre son fonctionnement se fait progressivement. Faites preuve de patience et de compréhension avec vos équipes, et ce tout au long de la mise en œuvre de cette méthodologie. Aidez-vous de toutes les ressources disponibles, telles que la documentation technique et les services d'assistance de votre plateforme DevOps pour réussir votre apprentissage continu.

Avant de mettre en place une approche DevOps, nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes :

Définissez des objectifs, Clarifiez les rôles et responsabilités de chaque partie prenante impliquée, Commencez petit et, avec l'expérience, faites évoluer progressivement votre stratégie, Prévoyez d'automatiser autant que possible, Planifiez votre chaîne d'outils et n'oubliez pas qu’elle peut toujours être modifiée par la suite, Mettez en place des points de contrôle réguliers, Soyez prêt à itérer constamment (mais seulement après avoir attendu suffisamment longtemps pour prouver qu'une nouvelle itération est nécessaire),

Quel avenir pour le DevOps ?

L'adoption de l’approche DevOps a connu une croissance importante lors de la pandémie de Covid-19. Dépassant les difficultés classiques liées à la gestion de projet et au travail collaboratif, en particulier à distance, les équipes de développement ont alors concentré leurs efforts sur l’adoption de nouvelles technologies, plus performantes.

L'utilisation de technologies avancées, comme Kubernetes, les plateformes DevOps et l’intelligence artificielle (IA) ou le machine learning (ML), nous donnent des indications sur ce à quoi pourrait ressembler l'avenir du DevOps.

Dans ce contexte, il paraît logique de s'attendre à ce que le futur du DevOps implique :