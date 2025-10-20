Applications retail : sécurité renforcée avec GitLab

Dans l'environnement complexe du commerce de détail moderne, la sécurité applicative représente un défi majeur : les commerçants doivent protéger leurs applications exposées à une surface d'attaque plus étendue que jamais. Des applications mobiles à la personnalisation alimentée par l'IA, en passant par les plateformes omnicanales et l'Internet des Objets (IdO) en magasin, chaque point de contact multiplie le nombre de systèmes qui doivent être sécurisés et surveillés. Une même vulnérabilité n'affecte pas qu'un seul composant ; elle peut compromettre les passerelles de paiement, les systèmes d'inventaire, les données clients et, in fine, éroder la confiance accordée à la marque.

Les approches de sécurité traditionnelles, autrefois efficaces dans des environnements retail plus simples, sont à présent inadaptées. Les processus de sécurité sont souvent ajoutés après coup, ce qui ralentit les équipes et augmente les risques. Pourtant, il est possible d'intégrer la sécurité dès la conception.

Les plateformes modernes intègrent la sécurité tout au long du cycle de développement logiciel afin que la protection soit un élément naturel du workflow de développement, et non un frein à la livraison. Avec cette approche, la sécurité devient un levier stratégique qui favorise l'innovation sans compromettre la résilience des systèmes.

Dans cet article, découvrez comment une plateforme DevSecOps unifiée permet aux équipes retail de répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité sans ralentir la livraison ni nuire à l'expérience client.

La sécurité dans le secteur du retail : un défi à part

Dans le commerce de détail, la sécurité ne se limite pas à la protection des données : elle vise avant tout à préserver l'expérience client, véritable moteur du chiffre d'affaires. La moindre diminution de performances, panne ou vulnérabilité peut entraîner une diminution des ventes et une perte de confiance. Les plateformes d'e-commerce doivent rester opérationnelles, respecter les normes de conformité et résister à des attaques incessantes provenant de l'Internet ouvert. Contrairement aux systèmes d'entreprise, elles sont entièrement exposées au public et leur surface d'attaque est considérablement étendue. Les intégrations tierces, les API et les systèmes hérités viennent encore complexifier le paysage : les approches traditionnelles de sécurité ne suffisent donc plus.

À cela s'ajoutent des défis spécifiques au secteur, qui multiplient les risques et exigent des solutions de sécurité adaptées. En voici les principaux.

Fragilité de la chaîne d'approvisionnement et prolifération des API

Les retards de livraison, l'instabilité mondiale et la complexité des systèmes interconnectés perturbent la logistique du commerce de détail. Selon une enquête Fluent Commerce de 2024, près de la moitié des commerçants rencontrent des problèmes de disponibilité des produits et 25 % d'entre eux manquent de visibilité sur les stocks en temps réel. Même si les prévisions alimentées par l'IA peuvent s'avérer utiles en matière de planification, des API non sécurisées et des intégrations fragiles tout au long de la chaîne d'approvisionnement numérique créent de nouveaux vecteurs d'attaque.

Systèmes hérités inadaptés aux exigences modernes

De nombreux commerçants utilisent des systèmes monolithiques et obsolètes, incapables de prendre en charge les applications mobiles, les appareils IdO et les analyses en temps réel de façon sécurisée. Sans fondations sécurisées et agiles, chaque nouveau point de contact numérique devient une vulnérabilité potentielle.

Utilisation de l'IA et complexité de la conformité

L'IA redéfinit l'expérience client grâce à des recommandations personnalisées et à des technologies de suivi avancées, telles que les balises Bluetooth, la reconnaissance faciale et la géolocalisation via des applications mobiles. Ces systèmes surveillent les mouvements et les comportements des clients dans les magasins pour améliorer à la fois l'expérience client et les capacités de prévision de la demande pour les commerçants. Cependant, le RGPD (Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne) et les réglementations mondiales similaires sur la confidentialité imposent un traitement sécurisé des données et une logique d'IA transparente. Toute faille de sécurité peut entraîner des amendes lourdes et nuire durablement à la réputation.

Risques liés à l'automatisation des interactions clients

Les caisses automatiques, les bornes et les chatbots promettent commodité et économies, mais leur sécurité n'est que rarement renforcée. Ces points de contact deviennent des points d'entrée pour les cyberattaquants, mais aussi pour le vol à l'étalage, devenu plus difficile à repérer, en raison d'une faible détection de la fraude, d'une surveillance limitée et de systèmes facilement manipulables.

Surfaces d'attaque disparates

Les commerçants doivent sécuriser de multiples vecteurs, souvent gérés par des équipes réparties dans le monde entier (en fonction de la taille de l'entreprise). Les plateformes d'e-commerce, les applications mobiles, les systèmes de point de vente (PDV) et les appareils IdO en magasin constituent tous un point d'entrée pour les acteurs malveillants, avec des caractéristiques uniques qui nécessitent différentes solutions de sécurité pour garantir la résilience des systèmes.

Le paradoxe du retail est unique en son genre : les commerçants doivent innover plus rapidement que jamais tout en maintenant des normes de sécurité supérieures à celles de la plupart des autres secteurs, et ce, sans compromettre la fluidité de l'expérience client sur l'ensemble des canaux.

La sécurité applicative : les approches classiques face à leurs limites

La plupart des commerçants s'appuient sur des outils de sécurité disparates, tels que des scanners de test statique de sécurité des applications (SAST), des vérificateurs de licences et des évaluations de vulnérabilités. Ils sont déconnectés les uns des autres, ce qui crée des lacunes critiques qui exposent les commerçants à des risques importants :

Couverture limitée : les outils se concentrent sur certaines phases du développement, sans tenir compte des risques liés à la chaîne d'approvisionnement et à l'environnement d'exécution des applications.

les outils se concentrent sur certaines phases du développement, sans tenir compte des risques liés à la chaîne d'approvisionnement et à l'environnement d'exécution des applications. Problèmes d'intégration : les lacunes des systèmes hérités et le manque de connectivité entre les outils génèrent des zones non protégées, et les vulnérabilités échappent aux équipes et aux solutions de sécurité.

les lacunes des systèmes hérités et le manque de connectivité entre les outils génèrent des zones non protégées, et les vulnérabilités échappent aux équipes et aux solutions de sécurité. Processus manuels : les transferts de sécurité ralentissent les équipes, et les problèmes sont souvent découverts trop tardivement, lorsqu'ils deviennent plus coûteux à résoudre.

les transferts de sécurité ralentissent les équipes, et les problèmes sont souvent découverts trop tardivement, lorsqu'ils deviennent plus coûteux à résoudre. Équipes cloisonnées : la sécurité n'est pas intégrée aux workflows de développement quotidiens et les équipes de conformité et informatiques travaillent indépendamment des équipes de sécurité.

Quelle stratégie adopter ?

Dans le paysage moderne du commerce de détail, où tout évolue rapidement, la sécurité ne doit pas freiner l'innovation. En l'intégrant dès le cycle de développement et en rassemblant toutes les équipes sur une seule plateforme DevSecOps unifiée, elle ne constitue plus un goulot d'étranglement, mais bien un avantage stratégique.

Allier innovation et sécurité à grande échelle avec une plateforme DevSecOps

GitLab fournit l'ensemble le plus complet de scanners de sécurité pour maximiser la couverture de sécurité des applications, notamment :

Mais les scans et les analyses ne suffisent pas à garantir la sécurité des applications. Il est nécessaire d'appliquer des politiques pertinentes pour s'assurer que les vulnérabilités sont systématiquement identifiées et corrigées. Avec GitLab, les équipes de sécurité disposent d'un contrôle total qui garantit que les scans adéquats sont exécutés sur chaque application au moment opportun et que les vulnérabilités sont corrigées avant qu'elles n'atteignent l'environnement de production.

Les scans de sécurité s'exécutent dans le pipeline CI/CD et offrent un retour immédiat sur les vulnérabilités potentielles.

Le rapport de vulnérabilité affiche toutes les vulnérabilités d'un projet ou groupe spécifique.

Une seule plateforme pour les équipes Dev, Sec et Ops

Les équipes retail perdent d'innombrables heures à jongler d'un outil à l'autre, à transférer manuellement des données, à subir des pertes d'informations réparties sur différents systèmes en raison du manque d'intégrations et à consolider des rapports contradictoires. Une plateforme unifiée élimine ces points de friction. Elle offre :

Une source unique de vérité pour le code, les pipelines CI/CD, les vulnérabilités et la conformité

pour le code, les pipelines CI/CD, les vulnérabilités et la conformité Des fonctionnalités Dev, Sec et Ops intégrées pour éviter tout problème de compatibilité entre outils

pour éviter tout problème de compatibilité entre outils Des workflows cohérents et homogènes pour toutes les équipes et tous les projets

Résultat ? Les équipes consacrent leur temps à leurs projets plutôt qu'à la gestion des outils.

Le Centre de conformité vous permet d'appliquer des frameworks de conformité à tous vos projets.

Dans une merge request, une approbation est nécessaire si des risques sont détectés avant de fusionner le code, conformément aux politiques définies.

Responsabilité partagée, fin du cloisonnement

Les stratégies de sécurité les plus efficaces dans le secteur du retail font de la sécurité la responsabilité de tous, et pas seulement de l'équipe de sécurité.

Autonomisation des équipes de développement

Les directives de sécurité et de conformité s'affichent directement dans les merge requests. Les équipes de développement ne peuvent donc pas passer à côté de problèmes critiques. Elles reçoivent un retour immédiat sur chaque commit, avec des explications claires sur les risques et les étapes de remédiation. Par exemple, l'explication et la résolution des vulnérabilités alimentées par l'IA les aident à comprendre et à résoudre les failles de sécurité de manière autonome. Cette approche réduit les goulots d'étranglement et renforce l'expertise en sécurité au sein de l'équipe.

Page de vulnérabilité avec un bouton pour expliquer ou résoudre les problèmes avec l'IA et combler les lacunes.

Automatisation de la conformité

Générez des rapports d'audit, suivez l'utilisation des licences et maintenez une nomenclature logicielle (SBOM) sans effort manuel.

Le rapport de dépendances automatisé de GitLab fournit une SBOM complète. Il affiche toutes les dépendances du projet avec le statut des vulnérabilités, les détails de la licence et les risques détectés pour une transparence et une conformité totales.

Avec cette approche, la sécurité n'est plus un frein à la livraison, mais permet d'innover rapidement et en toute confiance.

Comparatif plateforme GitLab vs outils ponctuels

Capacités Outils ponctuels Plateforme DevSecOps GitLab Tests SAST/DAST/API/Données aléatoires Séparés et limités 100 % intégrés Analyses des licences et des dépendances Souvent des outils tiers Intégrées Rapports de conformité et d'audit Manuels ou fragmentés Automatisés avec traçabilité Collaboration entre équipes Fragmentée Unifiée Visibilité complète En fonction de l'outil Vue de la totalité du cycle et de la chaîne de valeur

La sécurité, catalyseur du succès

Dans le secteur du retail, la sécurité vise non seulement à protéger les données, mais aussi l'expérience client, source directe de revenus. Lorsque la sécurité ralentit la livraison de nouvelles fonctionnalités ou crée des vulnérabilités, les ventes sont directement impactées, car vos clients attendent des expériences sécurisées et fluides à chaque interaction.

La plateforme DevSecOps intégrée de GitLab offre les avantages suivants aux commerçants :

Déployez plus rapidement sans compromettre la sécurité avec un scanning de sécurité automatisé qui détecte les problèmes avant qu'ils n'atteignent les clients.

avec un scanning de sécurité automatisé qui détecte les problèmes avant qu'ils n'atteignent les clients. Respectez facilement les exigences de conformité avec des rapports intégrés qui facilitent le respect du RGPD, de la norme PCI-DSS et des autres réglementations du secteur.

avec des rapports intégrés qui facilitent le respect du RGPD, de la norme PCI-DSS et des autres réglementations du secteur. Réduisez les coûts liés aux outils de sécurité en remplaçant plusieurs solutions ponctuelles par une plateforme unifiée.

en remplaçant plusieurs solutions ponctuelles par une plateforme unifiée. Transformez les équipes de développement en défenseurs de la sécurité grâce à des directives claires et à l'automatisation, sans obstacle.

Découvrez les principales fonctionnalités de sécurité de GitLab :