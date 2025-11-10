Maîtrisez votre planification sans changer de contexte

Les équipes de développement logiciel font face à un défi complexe : des dizaines de tâches, un temps limité et une pression constante pour choisir leur prochain projet. La charge administrative liée à la structuration des exigences, à la gestion des backlogs, au suivi des livraisons et à la rédaction des rapports d'avancement prive les équipes d'heures précieuses qui pourraient être consacrées à la réflexion stratégique.

Résultat ? Le temps manque pour les décisions à forte valeur ajoutée qui contribuent réellement au développement des produits. C'est exactement pour cette raison que nous avons développé GitLab Duo Planner, un agent d'IA construit sur GitLab Duo Agent Platform qui assiste les responsables produits directement au sein de GitLab. GitLab Duo Planner n'est pas un simple assistant d'IA générique. Les équipes produits et ingénierie de GitLab, qui rencontrent ces défis au quotidien comme beaucoup de nos clients, ont conçu GitLab Duo Planner spécifiquement pour orchestrer les workflows de planification, réduire les tâches administratives et améliorer l'alignement et la prévisibilité.

Votre nouveau collègue dédié à la planification

Les workflows de planification actuels sont confrontés à trois problèmes majeurs :

Tendance à la dérive : le travail non planifié et orphelin ébranle la vision d'ensemble. Perturbation des équipes : les interruptions constantes liées aux mises à jour de statut empêchent la concentration. Opacité : les risques cachés apparaissent trop tard pour corriger la trajectoire.

Transformant la façon dont les équipes travaillent, GitLab Duo Planner convertit en quelques minutes des idées vagues en exigences structurées : il détecte les problèmes cachés dans le backlog avant qu'ils n'impactent les sprints et applique instantanément les frameworks RICE et MoSCoW afin de faciliter le classement des priorités. Grâce à sa connaissance du contexte sur l'ensemble de la plateforme GitLab, chaque interaction avec GitLab Duo Planner fait gagner du temps et améliore la qualité des décisions. Fort de son architecture de base construite sur les agents, il apporte une expertise approfondie et une connaissance du contexte spécifique à GitLab.

Conçu pour les équipes

GitLab Duo Planner exploite les éléments de travail (epics, tickets, tâches) et comprend les nuances des structures de répartition des tâches, l'analyse des dépendances et l'estimation des efforts. C'est un agent idéal pour améliorer la visibilité, l'alignement et la confiance dans la livraison logicielle.

Approche plateforme : contrairement aux solutions ponctuelles, GitLab Duo Planner orchestre l'ensemble de votre plateforme GitLab, de la planification au développement en passant par les tests. De plus, il offre une visibilité sur les équipes et les workflows.

Intégration dans les workflows : plus besoin de changer de contexte entre différents outils ni de parcourir des centaines de pages sur GitLab pour trouver des informations. GitLab Duo Planner permet aux utilisateurs de contribuer, de collaborer et de maintenir la transparence tout au long du cycle de développement logiciel.

Économie de temps et d'efforts : fini les tâches de coordination répétitives avec GitLab Duo Planner. Il améliore la prévisibilité des livraisons, réduit les engagements non tenus et met l'accent sur les projets à fort impact.

Oubliez le chaos, place à la clarté

GitLab Duo Planner peut vous aider à différentes étapes de la planification et de la livraison de logiciels, car il opère dans le cadre de la planification et offre un environnement sécurisé et délimité avec une visibilité sur les projets.

L'agent peut vous aider de six manières différentes :

Priorisation : appliquez des frameworks comme RICE, MoSCoW ou WSJF pour classer intelligemment les éléments de travail.

Décomposition des tâches : décomposez les initiatives en epics, fonctionnalités et user stories pour structurer les exigences.

Analyse des dépendances : identifiez les tâches bloquées et comprenez les relations entre les éléments pour maintenir la vélocité.

Planification : organisez les sprints, les jalons ou la planification trimestrielle.

Création de rapports : générez des résumés de l'avancement du projet, des risques et des blockers pour suivre la livraison.

Gestion du backlog : identifiez les tickets obsolètes, les doublons ou les éléments à affiner pour améliorer la qualité des données.

Voici un exemple de la façon dont GitLab Duo Planner peut vérifier le statut d'une initiative :

GitLab Duo Planner est disponible en tant qu'agent personnalisé dans le panneau latéral de GitLab Duo Chat, avec le contexte de la page actuelle.

Demandons à GitLab Duo Planner le statut d'une initiative en fournissant le lien vers l'epic :

Nous recevons un résumé structuré avec une vue d'ensemble, le statut actuel des jalons, les éléments en cours, les dépendances et les blockers, ainsi que des recommandations concrètes.

Ensuite, demandons un executive summary à partager avec les parties prenantes : GitLab Duo Planner élimine des heures d'analyse manuelle et d'efforts dédiés à la création de rapports. De plus, il aide à prendre des décisions plus rapidement et à tenir toutes les parties prenantes informées.

Voici quelques autres prompts que vous pouvez essayer avec GitLab Duo Planner :

« Quels bogues avec le label “boards” devrions-nous corriger en premier, en tenant compte de l'impact utilisateur ? »

« Classe ces epics par valeur stratégique pour le T1. »

« Aide-moi à prioriser la dette technique par rapport aux nouvelles fonctionnalités. »

« Quelles tâches sont nécessaires pour implémenter cette user story ? »

« Suggère une approche par phases pour ce projet : (insérer URL). »

Prochaines étapes

GitLab Duo Planner se concentre intentionnellement sur les responsables produits et ingénierie qui travaillent dans des environnements Agile, car ce sont les secteurs spécialisés qui améliorent les performances. En entraînant GitLab Duo Planner en profondeur sur les workflows de planification de GitLab et les frameworks Agile, nous fournissons des informations fiables et concrètes plutôt que des suggestions génériques.

Notre vision pour la plateforme ? Une famille d'agents spécialisés, où chacun sera optimisé pour des workflows spécifiques, mais contribuera aussi à une couche d'intelligence unifiée. L'agent GitLab Duo Planner d'aujourd'hui pour les équipes logicielles n'est que le début de la façon dont l'IA transformera la priorisation du travail au sein des organisations.