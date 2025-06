L'IA agentique : guides et ressources

Définition de l'IA agentique

L'IA agentique désigne une forme avancée d'intelligence artificielle capable d'agir de manière autonome en s'appuyant sur des modèles de langage sophistiqués et le traitement du langage naturel. Contrairement à l'IA générative classique, qui nécessite une intervention humaine constante, elle comprend les instructions, prend des décisions éclairées et exécute plusieurs séquences d'action pour atteindre l'objectif défini. Elle décompose les tâches complexes en étapes plus simples et adapte sa stratégie en temps réel grâce à sa capacité d'apprentissage adaptatif lorsqu'elle rencontre des obstacles.

En savoir plus sur l'IA agentique

Informations clés sur l'IA agentique

Bonnes pratiques pour intégrer l'IA agentique

Agents d’IA : sécurisez leur autonomie avec des garde-fous efficaces : découvrez les garde-fous de sécurité indispensables à l'approche DevSecOps pour encadrer les agents d'IA, tels que les contrôles de conformité, la sécurisation de l'infrastructure et la gestion des accès utilisateurs.

Les offres de GitLab en matière d'IA agentique

GitLab Duo combiné à Amazon Q

Visionnez une démonstration de GitLab Duo combiné à Amazon Q :

Visite guidée

Cliquez sur l'image pour une visite guidée de GitLab Duo avec Amazon Q :

Tutoriel GitLab Duo combiné à Amazon Q

GitLab Duo + Amazon Q : transformez vos idées en code en quelques minutes : la nouvelle intégration de GitLab Duo combiné à Amazon Q analyse les descriptions de vos tickets et génère automatiquement des solutions de code complètes et fonctionnelles, pour des workflows de développement plus rapides.

GitLab Duo Workflow

Regardez cette présentation de GitLab Duo Workflow :