Des revues de code agentiques à 0,25 $

La revue de code est devenue le goulot d'étranglement que personne n'avait anticipé. Les équipes de développement livrent plus vite que jamais avec l'IA, mais la file d'attente des revues ne suit pas le rythme. Les délais de revue de code ont augmenté de 91 % au sein des équipes qui utilisent des outils d'IA pour le code. Dans les grandes entreprises, un ingénieur attend en moyenne 13 heures avant qu'une pull request soit fusionnée, et 44 % des équipes d'ingénierie considèrent désormais la lenteur des revues de code comme le principal frein à la livraison.

Pour faire face à cette problématique, le secteur propose des outils de revue alimentés par l'IA, mais la plupart présentent un inconvénient majeur : une tarification imprévisible basée sur les tokens qui rend difficile leur déploiement à grande échelle. Certains de ces nouveaux outils coûtent entre 15 et 25 $ par revue, selon la taille et la complexité de la modification. À ce prix, les équipes réservent les revues aux changements cruciaux, et les files d'attente ne raccourcissent pas.

Le flow Code Review, une fonctionnalité d'IA agentique au sein de GitLab Duo Agent Platform, coûte 0,25 $ par revue. Ce tarif forfaitaire vaut pour chaque merge request et chaque projet.

Fonctionnement

Lorsqu'une merge request est ouverte, le flow Code Review lance automatiquement une revue en plusieurs étapes : scan des modifications, exploration du contexte pertinent du dépôt, vérification du pipeline, des résultats de sécurité et des exigences de conformité, puis génération de commentaires inline structurés.

Le résultat ? Une revue ancrée dans votre projet, et non plus limitée aux seules modifications du diff. Et comme elle s'exécute au sein de GitLab, vous bénéficiez d'un avantage que les outils autonomes ne peuvent offrir : des centaines de revues exécutées en parallèle dans toute votre organisation, et non une seule à la fois dans l'IDE d'un ingénieur.

Découvrez le flow Code Review en action dans cette démo :

Un calcul simple, des économies réelles

Chaque revue coûte 0,25 crédit GitLab (0,25 $ au tarif catalogue). Quatre revues correspondent à un crédit. Que votre équipe fusionne 500 merge requests par mois ou 50 000, le calcul reste le même.

Fini les estimations de tokens et les mauvaises surprises sur les factures liées aux merge requests complexes : vous profitez d'un coût forfaitaire par revue, facile à prévoir dans un tableur.

Si une revue de code manuelle prend environ 15 minutes du temps d'un ingénieur senior, cela représente environ 25 $ en coût d'ingénierie. À 0,25 $ par revue automatisée, la réduction du coût par revue atteint 99 %. Et comme les revues s'exécutent en parallèle au lieu de s'accumuler dans une file d'attente, vous ne faites pas que réaliser des économies : vos merge requests sont débloquées en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

Pourquoi le tarif forfaitaire change-t-il la donne ?

Avec une tarification variable, les équipes choisissent les merge requests qui doivent bénéficier d'une revue par l'IA. Au tarif forfaitaire de 0,25 $, ce choix n'a plus lieu d'être. Vous pouvez désormais activer ce flow pour toutes les merge requests.

Chaque merge request, chaque projet. Configurez le flow Code Review pour qu'il se déclenche automatiquement sur chaque merge request. Laissez l'agent gérer la file d'attente pendant que vos ingénieurs se concentrent sur l'architecture et le mentorat.

Des normes cohérentes à grande échelle. Définissez des instructions de revue personnalisées par projet. Un projet utilise le flow intégré. Un autre utilise Claude Code ou Codex. Un troisième exécute un agent personnalisé. Tout fonctionne en parallèle, chaque agent aligné sur ses propres garde-fous, avec une visibilité unifiée.

Allègement de la file d'attente des revues. Dans la livraison logicielle, le goulot d'étranglement n'est pas l'écriture du code, mais l'attente liée aux revues. Les revues alimentées par l'IA en parallèle et à un tarif forfaitaire transforment une file d'attente de plusieurs jours en un processus de quelques minutes.

Vous ne connaissez pas GitLab Credits ? GitLab Credits est l'unité de consommation de GitLab Duo Agent Platform. 1 crédit = 1 $. Découvrez le fonctionnement de GitLab Credits.

Lancez-vous dès aujourd'hui

La tarification forfaitaire de 0,25 $ pour la revue de code agentique est disponible dès maintenant si vous utilisez GitLab Duo Agent Platform sur GitLab.com, GitLab Dedicated ou sur des instances auto-gérées exécutant la version 18.8.4 ou ultérieure.