GitLab et TCS ont annoncé leur partenariat, qui a pour objectif d'aider les entreprises à accélérer leur vélocité d'innovation à grande échelle. Les entreprises ont besoin d'une livraison logicielle rapide et sécurisée, mais se heurtent souvent à des chaînes d'outils fragmentées, des contrôles de sécurité incohérents et des processus de conformité manuels qui freinent la livraison. Par ailleurs, le code généré par l'IA et les menaces liées à l'IA ajoutent niveau supplémentaire de complexité.

Les accélérateurs du centre d'excellence (CoE) de GitLab et TCS agissent conjointement pour réduire les frictions liées à la migration, codifier les garde-fous et industrialiser l'adoption du DevSecOps à grande échelle. Ensemble, ils ouvrent la voie d'une standardisation de l'orchestration intelligente, avec les garde-fous auditables nécessaires tout au long du développement.

Accompagner les entreprises tournées vers l'avenir

Les entreprises recherchent une plateforme DevSecOps conçue pour durer, sans devoir entreprendre une refonte majeure à intervalles réguliers. Le modèle de données unifié de GitLab regroupe l'ensemble du cycle de vie logiciel en une source unique de contexte, afin que les entreprises puissent standardiser les pipelines, les contrôles et les métriques à grande échelle. L'innovation continue de GitLab en matière de capacités pilotées par l'IA renforce sa pertinence sur le long terme, à mesure que les entreprises adoptent des workflows agentiques pour réduire la durée de création de valeur.

GitLab et TCS synchronisent l'orchestration multi-agents, la planification dynamique, la prise de décisions basée sur des scores de confiance et les cycles d'apprentissage continu afin d'automatiser le développement, les revues de code, les tests, la sécurité et les workflows CI/CD.

GitLab Duo Agent Platform assure une orchestration intelligente du cycle de vie logiciel grâce à des actions autonomes en contexte, un raisonnement en plusieurs étapes, une modernisation du code, des scans de sécurité et une automatisation des flows pour simplifier et accélérer le développement logiciel. Cette approche s'aligne naturellement avec la hiérarchie structurée des agents de TCS pour les opérations informatiques, qui favorise le raisonnement dynamique et la planification, et permet aux agents de domaine d'invoquer les agents spécialisés de GitLab Duo Agent Platform (par exemple, les agents Planner, Security Analyst, Code Review) via des intégrations alimentées par Model Context Protocol (MCP) et des flows avec un contexte de projet enrichi, le tout sous des contrôles DevSecOps avec l'IA native de GitLab.

Développer le DevSecOps grâce à l'ingénierie de plateforme

L'ingénierie de plateforme se détourne de la gestion des pipelines et des chaînes d'outils individuels pour se concentrer sur la construction d'une plateforme de développement interne (IDP) qui standardise la manière dont les logiciels sont développés, sécurisés, testés et déployés à l'échelle de l'organisation.

Les entreprises peuvent se développer en industrialisant l'expérience développeur via l'ingénierie de plateforme et en opérant des IDP avec des Golden Paths en libre-service. La sécurité, la conformité et la gouvernance sont intégrées par défaut via la politique en tant que code afin de standardiser les opérations Jour 2. GitLab devient le plan de contrôle de l'IDP, alors que TCS industrialise la conception et déploie le libre-service comme interface au-dessus de ce plan de contrôle pour offrir une expérience de développement de qualité. En tant que solutions architect, TCS construit des parcours en libre-service, tandis que GitLab Duo Agent Platform y ajoute une IA agentique pour automatiser le développement tout au long du SDLC.

Catégorie Détails Couche d'expérience (IDP) • Génération automatique de structures de code en libre-service pour les équipes de développement

• Environnements, runners et scans en un clic

• Intégration standardisée Plan de contrôle de la plateforme (GitLab) • Merge requests comme point de contrôle

• CI/CD intégré

• Sécurité

• Nomenclatures logicielles ( SBOM)

• Approbations

• Télémétrie Garde-fous et gouvernance • Gouvernance basée sur des politiques

• Compliance-as-Code

• Golden Paths par niveau de risque

• Contrôles obligatoires sans barrières manuelles Infrastructure et environnement d'exécution • Landing zones cloud

• Environnement d'exécution Kubernetes/machine virtuelle

• Application de l'état désiré via GitOps Golden Paths • Amélioration continue et extensibilité sécurisée des produits garanties

• Élimination de la dérive de configuration des pipelines avec préservation de l'autonomie Opérations Jour 2 • Retour à la version précédente automatisé

• Objectifs de niveau de service (SLO) de l'environnement d'exécution liés aux politiques de release

• Accords de niveau de service (SLA) relatifs aux vulnérabilités

• Visibilité des coûts

• Excellence opérationnelle intégrée à la plateforme

Passer du DevSecOps à l'orchestration intelligente

Une plateforme DevSecOps unifiée offre aux entreprises une base solide, mais à mesure que les agents d'IA deviennent des participants actifs du cycle de développement logiciel, la plateforme ne doit pas se contenter de gérer le code et les pipelines. Elle doit orchestrer conjointement le travail des équipes et des agents d'IA, avec un contexte de cycle de développement complet et des garde-fous intégrés. GitLab Duo Agent Platform concrétise ce passage du DevSecOps à l'orchestration intelligente et améliore la qualité de la livraison logicielle à long terme.

GitLab Duo Agent Platform

GitLab Duo Agent Platform introduit dans le cycle de développement logiciel des agents d'IA qui travaillent aux côtés des équipes en tant que collaborateurs. Plusieurs agents d'IA traitent des tâches en parallèle, de la génération de code aux tests en passant par les corrections CI/CD, afin de réduire les goulots d'étranglement et d'accélérer les releases. Les équipes pilotent et guident ces agents via des règles définies afin de conserver le contrôle et de déléguer les tâches répétitives. Cette orchestration d'agents prend en charge des workflows complexes (comme la correction automatique des pipelines en échec) et permet aux équipes de se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée.

Les agents d'IA opèrent au sein du modèle de données unifié de GitLab : ils créent des merge requests, améliorent le code et assurent la conformité pour accroître la productivité et la vélocité. Étant donné que toutes les actions des agents bénéficient d'un contexte de projet complet, sont auditables et alignées sur les politiques, les entreprises peuvent déployer l'IA à grande échelle pour des milliers d'ingénieurs en toute confiance, en maintenant la sécurité et la conformité réglementaire dans tous les workflows automatisés. Résultat : la charge est réduite pour les Application Engineers, les DevSecOps Engineers, les Scrum Masters et les Product Managers.

Comprendre l'architecture de référence

GitLab et TCS, un partenariat puissant

GitLab fournit une plateforme d'orchestration intelligente pour le DevSecOps dans laquelle les équipes logicielles et les agents d'IA collaborent tout au long du cycle de développement. TCS propose des moteurs d'adoption industrialisés, des architectures de référence éprouvées, des centres de migration à grande échelle, des normes de sécurité de niveau entreprise, des capacités d'IA d'entreprise, des outils et frameworks de gestion de la confiance et des risques liés à l'IA, ainsi qu'une culture produit pour les opérations de plateforme.

Ce partenariat se distingue par la connaissance contextuelle que TCS a acquise au fil des décennies dans le cadre de projets dans de nombreux secteurs, zones géographiques et environnements réglementaires. Cette expérience permet à TCS de contextualiser les capacités de GitLab pour répondre aux contraintes des entreprises comme les systèmes legacy, les exigences de conformité, les modèles opérationnels et les défis liés à la mise à l'échelle plutôt que de déployer des outils de manière isolée. Ensemble, GitLab et TCS garantissent une livraison rapide, fiable et à l'échelle de l'entreprise, sur tous les clouds et avec une conformité intégrée.