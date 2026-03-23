La planification Agile de GitLab a fait l'objet d'une mise à niveau significative. À partir de la version GitLab 18.10, la nouvelle liste des éléments de travail et les vues enregistrées réunissent deux fonctionnalités très demandées : une liste unique qui combine tous les types d'éléments de travail, et des vues enregistrées qui vous permettent de sauvegarder des configurations de liste personnalisées et d'y revenir.

Ces fonctionnalités permettent de gagner du temps et d'économiser des efforts :

En éliminant la configuration répétitive des filtres pour les workflows courants

En garantissant la cohérence dans la façon dont les équipes visualisent et évaluent le travail

En facilitant les rapports standardisés et les vérifications de statut

Que sont les éléments de travail ?

Auparavant, les epics et les tickets se trouvaient sur des pages séparées, ce qui obligeait les utilisateurs à naviguer d'une page à l'autre. La liste des éléments de travail combine désormais les epics, les tickets et d'autres éléments de travail dans une liste unique et unifiée, afin que les équipes n'aient plus à basculer entre les pages selon les éléments de travail.

Cette liste servira également de base pour des fonctionnalités de planification plus approfondies à venir. Le regroupement de tous les types d'éléments de travail en un seul endroit ouvre la voie à des vues hiérarchiques (comme une vue table), qui faciliteront la visualisation des relations et de la structure entre les epics, les tickets et d'autres éléments en un coup d'œil.

Au-delà des vues de liste et d'éléments classés selon une hiérarchie, nous prévoyons également de consolider d'autres workflows courants, comme les tableaux, dans cette expérience unifiée. Toutes vos vues de planification essentielles seront disponibles en un seul endroit et pourront être partagées avec votre équipe via des vues enregistrées, sans besoin de naviguer dans différentes parties du produit.

Vous vous demandez peut-être quels sont ces « éléments de travail », et s'il s'agit de tickets. Le terme « ticket » ne correspond pas à notre vision future. Vous pourrez bientôt entièrement configurer vos types d'éléments de travail, y compris leurs noms, pour qu'ils correspondent à la planification de votre organisation. Limiter l'expérience à une terminologie legacy irait à l'encontre de cette flexibilité. Les « éléments de travail » constituent la base d'un modèle que vous pouvez personnaliser.

Qu'est-ce qui a conduit à cette évolution vers les éléments de travail ?

En 2024, nous avons partagé notre vision d'une nouvelle expérience de planification Agile dans GitLab, alimentée par le framework des éléments de travail. Cet article décrivait le problème principal : les epics et les tickets sont des expériences séparées et créent des frictions pour les équipes qui s'attendent à une fonctionnalité cohérente entre les objets de planification. Le framework des éléments de travail a permis d'apporter une solution : une architecture unifiée conçue pour offrir plus de cohérence et de nouvelles fonctionnalités au sein des outils de planification de GitLab. La liste des éléments de travail et les vues enregistrées constituent une étape de ce parcours.

Que sont les vues enregistrées ?

Les vues enregistrées permettent aux utilisateurs de sauvegarder et de revenir à des configurations de liste personnalisées, avec filtres, ordre de tri et options d'affichage. L'objectif est de rendre les vérifications quotidiennes plus efficaces et de prendre en charge des affichages cohérents et standardisés du travail au sein d'une équipe.

Perspectives

Pour comprendre pourquoi nous effectuons ces changements, il convient d'abord de rappeler notre objectif.

Nous avons pour objectif non seulement d'offrir une liste d'éléments de travail, mais aussi une expérience de planification qui vous permet de passer facilement entre différents types de vues (liste, tableau, table et plus encore) tout en conservant votre portée de filtre actuelle.

Associez cette fonctionnalité aux vues enregistrées, et vous pouvez créer une vue dédiée pour chacun de vos workflows : planification d'itération, raffinement du backlog, planification au niveau du portefeuille avec des vues de table imbriquées, et plus encore.

Chaque vue est prête à l'emploi et cohérente dans la façon dont elle filtre et affiche le travail, et elle peut être partagée avec votre équipe. Ce framework prépare également le terrain pour des fonctionnalités plus puissantes à l'avenir, notamment la prise en charge complète des swimlanes pour tout attribut d'élément de travail dans les tableaux.

Nous savons que les changements apportés aux outils que vous utilisez quotidiennement peuvent être perturbants. Les workflows que vous avez conçus autour des listes d'epics et de tickets existantes auront désormais un design différent, et nous en sommes conscients.

Cette orientation a été mûrement réfléchie et reflète des années de retours des utilisateurs, un investissement architectural significatif dans le framework des éléments de travail et la conviction profonde qu'une expérience unifiée servira mieux les équipes à long terme. Nous nous attendons à ce que la transition nécessite certains ajustements, et nous continuerons à itérer en fonction de vos retours.

Donnez votre avis

Nous vous encourageons à essayer ces nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience avec la liste des éléments de travail et les vues enregistrées dans ce ticket. Vos retours nous aideront à améliorer davantage ces fonctionnalités.