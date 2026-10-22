Les agents de codage alimentés par l'IA écrivent et modifient du code, qu'il s'agisse des agents de GitLab Duo Agent Platform ou des agents externes connectés tels que Claude Code, Cursor et Codex. Vous êtes responsable de ce que font ces agents, pourtant la majeure partie de leur activité reste invisible : quels agents ont été exécutés, qui les a utilisés et ce qu'ils ont modifié. Les équipes peinent souvent à déterminer si un développeur a eu recours à un outil ou à un modèle approuvé.

Le tableau de bord de gouvernance de l'IA, désormais en version bêta, vous offre un espace centralisé pour visualiser l'activité des agents au sein de votre groupe principal. Il regroupe les agents de GitLab Duo Agent Platform et les agents externes connectés par vos équipes de développement dans une vue unifiée, qui indique quels agents ont été exécutés, qui les a utilisés et sur quels projets ils sont intervenus. Le tableau de bord affiche également les outils et les sessions associés à chaque agent.

Grâce à la piste d'audit, vous pouvez répondre aux questions posées par les auditeurs et les responsables des risques : qui a exécuté cet agent, qu'a-t-il fait et qui en est responsable ? Chaque action d'un agent est enregistrée dans une piste d'audit unique, avec le modèle utilisé, les outils appelés et le projet dans lequel il a opéré. Vous pouvez désormais analyser une session ou fournir des preuves à un auditeur sans avoir à consolider plusieurs sources de données.

Découvrez une démonstration du tableau de bord de gouvernance de l'IA avec Colleen Lake, Developer Advocate chez GitLab :

Bénéficiez d'une visibilité sur l'activité des agents d'IA

Les agents d'IA qui opèrent au sein de votre organisation sont trop nombreux pour être suivis manuellement. Les agents de GitLab Duo Agent Platform s'exécutent dans GitLab, tandis que les agents externes connectés tels que Claude Code, Cursor et Codex fonctionnent sur les machines des équipes de développement.

C'est tout le problème du shadow AI : de nombreux outils produisent un travail bien réel dans vos projets, mais aucun responsable ne peut le visualiser en un seul endroit ni savoir à quel membre de l'équipe l'attribuer.

Le tableau de bord de gouvernance de l'IA met cette activité en lumière et rattache chaque agent au développeur qui en est à l'origine. Pour l'activer dans votre groupe principal, accédez à IA > Gouvernance. Les agents de GitLab Duo Agent Platform et les agents externes connectés apparaissent ensemble, et vous pouvez basculer entre les vues pour afficher tous les agents, uniquement les agents de GitLab Duo Agent Platform ou uniquement les agents externes connectés. Trois indicateurs en haut de page vous donnent une vue d'ensemble : le nombre d'agents exécutés, le nombre de sessions démarrées et le nombre d'appels d'outils effectués au cours des sept ou trente derniers jours. Chaque indicateur affiche la tendance quotidienne et l'évolution par rapport à la période précédente, ce qui permet de repérer facilement les pics d'activité, comme l'adoption d'un nouvel outil par votre équipe la semaine passée. Les cartes situées en dessous vous indiquent où agir. Vous pouvez vérifier si les agents utilisés par vos équipes de développement correspondent à ceux que vous avez approuvés, identifier les projets où l'activité des agents est la plus forte et qui méritent un examen approfondi, et savoir à qui vous adresser en cas d'évolution des usages.

Prouvez ce que chaque agent a accompli

Pour gérer les risques liés à l'IA, il faut d'abord savoir ce que chaque agent a fait et qui l'a sollicité. Or, les pistes d'audit traditionnelles ont été conçues pour les modifications humaines, si bien que ces informations sont souvent éparpillées entre plusieurs outils, voire inexistantes. GitLab enregistre chaque action d'un agent sous la forme d'un événement d'audit, ce qui vous permet d'analyser un incident ou de répondre à un auditeur depuis un seul et même endroit.

Ouvrez n'importe quelle session GitLab Duo Agent Platform pour consulter le prompt envoyé par le développeur, les outils appelés par l'agent, les serveurs MCP utilisés, le modèle exécuté et le projet modifié. Vous pouvez ensuite télécharger une copie immuable de la session à titre de preuve, ou transmettre les événements vers votre système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM).

Configurez votre tableau de bord dès aujourd'hui

Le tableau de bord de gouvernance de l'IA peut être configuré en quelques étapes :

Vérifiez les accès. Le tableau de bord requiert le rôle Propriétaire au niveau du groupe principal, ou un rôle personnalisé disposant de l'autorisation read_agent_artifacts . Si les personnes chargées de surveiller l'activité des agents ne disposent pas d'un accès Propriétaire, créez d'abord ce rôle personnalisé. Activez le stockage des événements d'audit IA. Le stockage est désactivé par défaut et les événements ne sont enregistrés qu'après son activation. Dans votre groupe principal, accédez à Paramètres > GitLab Duo, sélectionnez Modifier la configuration, puis Stocker les événements d'audit IA dans la section Données et confidentialité. Vous devez disposer du rôle Propriétaire ou Responsable de la sécurité pour y accéder. Ouvrez le tableau de bord. Dans votre groupe principal, accédez à IA > Gouvernance et sélectionnez l'onglet Tableau de bord pour visualiser l'activité de GitLab Duo Agent Platform. Connectez vos agents externes. Authentifiez-vous avec GitLab CLI (glab) version 1.122.0 ou ultérieure sur macOS ou Linux. Pour capturer les sessions Claude Code, exécutez glab govern setup , qui installe les hooks Claude Code. Pour capturer également les sessions Cursor et Codex, exécutez glab govern setup --agents codex,cursor , ce qui ajoute une tâche en arrière-plan envoyant ces sessions toutes les 30 minutes. Exécutez glab govern doctor pour confirmer que la configuration fonctionne correctement.