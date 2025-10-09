Le changement n'est jamais facile, surtout lorsqu'il ne relève pas de votre choix. L'annonce par Atlassian de la fin de vie de tous ses produits Data Center au 28 mars 2029 signifie que des milliers d'entreprises doivent désormais repenser leur déploiement et leur infrastructure DevSecOps. Mais vous n'avez pas à vous contenter d'options de déploiement qui ne correspondent pas à vos besoins. GitLab vous laisse libre de choisir, que vous ayez besoin d'une solution self-managed pour la conformité, d'une solution cloud pour la commodité ou d'une solution hybride pour la flexibilité. Le tout au sein d'une plateforme DevSecOps unique alimentée par l'IA qui respecte vos exigences.

Alors que d'autres fournisseurs imposent des migrations vers des architectures exclusivement cloud, GitLab reste déterminé à prendre en charge les choix de déploiement qui correspondent à vos besoins métier. Que vous gériez des données gouvernementales sensibles, que vous opériez dans des environnements air-gapped ou que vous préfériez simplement le contrôle des déploiements self-managed, nous comprenons qu'une solution unique ne convient pas à tous.

Le cloud n'est pas la solution pour tout le monde

Pour les nombreuses entreprises qui ont investi des millions de dollars dans des déploiements Data Center, y compris celles qui ont migré vers Data Center après l'arrêt des produits Server, cette annonce représente bien plus qu'un simple retrait de produit. Elle marque un changement fondamental dans l'approche des choix d'architecture centrés sur le client, plaçant les entreprises face à un dilemme difficile : accepter un modèle de déploiement inadapté à leurs besoins, ou trouver un fournisseur qui respecte leurs exigences.

Bon nombre d'organisations qui ont besoin de déploiements self-managed comptent parmi les plus importantes au monde : des systèmes de santé protégeant les données des patients, des institutions financières gérant des milliers de milliards d'actifs, des agences gouvernementales chargées de la sécurité nationale et des sous-traitants de la défense opérant dans des environnements air-gapped.

Ces organisations ne choisissent pas les déploiements self-managed par commodité. Elles les choisissent pour répondre à des exigences de conformité, de sécurité et de souveraineté auxquelles les architectures exclusivement basées sur le cloud ne peuvent tout simplement pas satisfaire. Les organisations opérant dans des environnements fermés avec un accès Internet restreint ou inexistant ne font pas exception. Elles représentent une part importante des clients d'entreprise dans divers secteurs.

Le coût réel d'une migration forcée vers le cloud dépasse le simple aspect financier

Alors que les fournisseurs cloud présentent les migrations obligatoires comme des « mises à niveau », les organisations sont confrontées à des défis considérables qui vont bien au-delà des simples coûts financiers :

Perte des capacités d'intégration : des années d'intégrations personnalisées avec des systèmes hérités, des workflows soigneusement élaborés et des automatisations spécifiques à l'organisation deviennent obsolètes. Les organisations fortement intégrées à des systèmes hérités trouvent souvent la migration vers le cloud techniquement irréalisable.

Contraintes réglementaires : pour les organisations des secteurs réglementés, la migration vers le cloud n'est pas seulement complexe, elle est souvent interdite. Les exigences en matière de résidence des données, les environnements air-gapped et les frameworks réglementaires stricts ne s'adaptent pas aux préférences des fournisseurs. L'absence de solutions monolocataires dans de nombreuses approches exclusivement basées sur le cloud crée des obstacles insurmontables en matière de conformité.

Impacts sur la productivité : les architectures exclusivement cloud nécessitent souvent de jongler entre plusieurs produits : des outils distincts pour la planification, la gestion du code, le CI/CD et la documentation. Chaque outil implique un nouveau changement de contexte, une nouvelle intégration à maintenir, ou encore un nouveau point de défaillance potentiel. Les recherches menées par GitLab montrent que 30 % des équipes de développement consacrent au moins 50 % de leur temps à maintenir et/ou intégrer leur chaîne d'outils DevSecOps. Les architectures fragmentées exacerbent ce problème plutôt que de le résoudre.

GitLab offre choix, engagement et consolidation

Les entreprises méritent un partenaire technologique fiable. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à prendre en charge toute une gamme d'options de déploiement. Que vous ayez besoin d'une solution sur site pour la conformité, d'une solution hybride pour la flexibilité ou d'une solution cloud pour la commodité, le choix vous appartient. Cet engagement se poursuit avec GitLab Duo, notre solution d'IA qui accompagne les équipes de développement à chaque étape de leur workflow.

Mais nous offrons plus qu'une simple flexibilité de déploiement. Alors que d'autres fournisseurs peuvent vous obliger à assembler leurs produits pour former une chaîne d'outils fragmentée, GitLab fournit tout ce dont vous avez besoin dans une plateforme DevSecOps complète avec l'IA native. La gestion du code source, le CI/CD, le scanning de sécurité, la planification Agile et la documentation sont tous gérés au sein d'une seule application et d'une seule relation fournisseur.

Ce n'est pas théorique. Lorsque Airbus et Iron Mountain ont évalué leurs chaînes d'outils fragmentées existantes, ils ont systématiquement identifié les défis suivants : mauvaise expérience utilisateur, fonctionnalités manquantes comme le scanning de sécurité intégré et les versions temporaires d'application, et complexité de gestion liée au dépannage des plugins. Ce ne sont pas des défis mineurs, mais des obstacles majeurs à la livraison logicielle moderne.

Votre parcours de migration : plus simple que vous ne le pensez

Nous avons aidé des milliers d'organisations à migrer depuis d'autres fournisseurs, et nous avons développé les outils et l'expertise nécessaires pour faciliter votre transition :

Outils de migration automatisés : notre outil d'importation Bitbucket Server transfère les dépôts, les pull requests, les commentaires et même les objets Large File Storage (LFS). Pour Jira, notre outil d'importation intégré gère les tickets, les descriptions et les labels, avec des services professionnels disponibles pour les migrations complexes.

Efficacité prouvée à grande échelle : un dépôt de 500 Gio avec 13 000 pull requests, 10 000 branches et 7 000 tags ne prendra probablement que 8 heures à migrer de Bitbucket vers GitLab en utilisant le traitement parallèle.

Retour sur investissement immédiat : une étude Total Economic Impact™ de Forrester Consulting commandée par GitLab révèle qu'investir dans GitLab Ultimate confirme que ces avantages se traduisent par un impact réel sur les résultats financiers, avec un ROI de 483 % sur trois ans, un gain de temps multiplié par 5 dans les activités liées à la sécurité et 25 % d'économies sur les coûts de la chaîne d'outils logiciels.

Commencez votre transition vers une plateforme DevSecOps unifiée

Les organisations avant-gardistes n'attendent pas les échéances imposées par les fournisseurs. Elles évaluent les alternatives dès maintenant, pendant qu'elles ont encore le temps de migrer de manière réfléchie vers des plateformes qui protègent leurs investissements et tiennent leurs promesses.

Les organisations investissent dans des déploiements self-managed parce qu'elles ont besoin de contrôle, de conformité et de personnalisation. Lorsque les fournisseurs déprécient ces capacités, ils suppriment non seulement des fonctionnalités, mais aussi la possibilité fondamentale de choisir des environnements adaptés aux exigences métier.

Les plateformes DevSecOps modernes doivent offrir des fonctionnalités complètes qui respectent les besoins de déploiement, consolident les chaînes d'outils et accélèrent la livraison logicielle, sans imposer de compromis en matière de sécurité ou de souveraineté des données.

Contactez notre équipe commerciale dès aujourd'hui pour discuter de vos options de migration, ou explorez nos ressources et découvrez comment des milliers d'organisations ont déjà effectué leur transition.