L’IA génère du code plus vite que n’importe quelle équipe de sécurité ne peut en assurer la revue. Ce qui constituait autrefois un backlog gérable de vulnérabilités détectées par les tests statiques de sécurité des applications (SAST) est désormais une liste écrasante et difficile à analyser. Demander aux équipes de développement de rechercher et de corriger manuellement chaque vulnérabilité n’est pas un processus, c’est un goulot d’étranglement. La solution ne réside pas dans un effort humain accru, mais dans un pipeline autonome. Agentic SAST Vulnerability Resolution intégré à GitLab Duo Agent Platform a été conçue précisément pour répondre à ce problème.

Désormais en disponibilité générale, Agentic SAST Vulnerability Resolution génère automatiquement des correctifs de code prêts à être fusionnés pour remédier aux vulnérabilités SAST. Grâce à cette fonctionnalité :

Les équipes de développement restent concentrées sur leur travail

Les vulnérabilités sont résolues avant d’atteindre l'environnement de production

Les équipes AppSec consacrent moins de temps au classement et à la coordination avec les équipes

Agentic SAST Vulnerability Resolution représente l’avenir de la sécurité des applications. La version GitLab 18.11 offre également des scans SAST plus rapides, une priorisation plus intelligente et une gouvernance renforcée sur l’ensemble de la plateforme.

Une correction automatique sans interrompre votre workflow

Lorsque l’IA génère du code à grande échelle, l'équation change. Un backlog de sécurité qui progressait autrefois de façon linéaire s’accroît désormais de manière exponentielle à chaque commit assisté par un modèle. Il n’existe aucune solution à ce problème qui consiste à demander aux équipes de développement de changer de contexte plus souvent et de continuer à corriger manuellement des vulnérabilités. Selon le rapport DevSecOps 2025 de GitLab, les équipes de développement consacrent déjà 11 heures par mois à corriger des vulnérabilités après la mise en production, c’est-à-dire à résoudre des problèmes déjà exploitables en production au lieu de livrer de nouvelles fonctionnalités.

Agentic SAST Vulnerability Resolution transforme l’économie de ce cycle. Lorsqu’un scan SAST est terminé, les résultats déclenchent automatiquement le flow de SAST false positive detection. Les risques confirmés sont directement intégrés au flow Agentic SAST Vulnerability Resolution, où GitLab Duo Agent Platform :

Analyse la vulnérabilité dans son contexte

Génère un correctif qui traite la cause profonde

Valide le correctif à l'aide de tests automatisés

L’équipe de développement reçoit une merge request prête à être fusionnée, accompagnée d’un score de confiance, afin de prendre une décision éclairée sur la manière de corriger la vulnérabilité. Le sprint reste dans les temps, les équipes de développement restent concentrés sur leur travail et les vulnérabilités sont résolues avant d’atteindre l'environnement de production.

Accélérer la production logicielle implique également de ne pas attendre les résultats de votre scanner. GitLab 18.11 introduit le scan incrémental pour Advanced SAST, permettant aux équipes de développement d’obtenir les résultats relatifs aux vulnérabilités sans attendre la fin d’un scan complet, et aux pipelines de continuer d'avancer.

Une remédiation en fonction du risque métier

La correction autonome ne fonctionne que si le signal qui la déclenche est fiable. Lorsque les scores de sévérité ne reflètent pas l’exploitabilité réelle, les équipes de développement cessent de faire confiance au signal et commencent à l’ignorer.

GitLab 18.11 répond à ce problème sur quatre niveaux. Premièrement, les scores de vulnérabilité s’appuient désormais sur le Common Vulnerability Scoring System (CVSS) 4.0, la norme la plus récente du secteur, avec des métriques plus granulaires qui reflètent davantage l’exploitabilité réelle. Le score affiché dans GitLab correspond ainsi à la norme du secteur la plus à jour pour mesurer le risque réel.

Les équipes AppSec peuvent ensuite définir des règles basées sur des politiques qui ajustent automatiquement les scores de sévérité des vulnérabilités en fonction de signaux tels que les Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), les Common Weakness Enumeration (CWE) et le le chemin d'accès au fichier/répertoire. Une fois la politique définie, les modifications de sévérité s’appliquent immédiatement, permettant aux équipes de développement de travailler à partir d’un backlog qui reflète le risque métier réel, et non les résultats bruts du scanner.

L'application des règles en fonction des risques ne se limite pas au backlog. Les équipes AppSec peuvent désormais configurer des politiques d’approbation pour bloquer ou émettre des alertes en fonction du statut Known Exploited Vulnerabilities (KEV) ou des seuils de score Exploit Prediction Scoring System (EPSS). Lorsqu’un merge est bloqué, les équipes de développement savent que c’est parce que la vulnérabilité s'appuie sur des données d’exploitabilité réelles, et non sur un score qui ne tenait pas compte de leur environnement.

Enfin, le nouveau graphique du tableau de bord de sécurité Top CWEs offre aux équipes une visibilité sur les classes de vulnérabilités qui apparaissent le plus fréquemment dans leurs projets. Plutôt que de traiter les résultats individuellement, les équipes peuvent identifier des tendances, établir des priorités au niveau de la cause profonde et traiter les risques systémiques avant qu’ils ne s’aggravent.

Des contrôles de sécurité renforcés avec moins de charge opérationnelle

L'efficacité d'un pipeline de correction autonome dépend entièrement de la couverture offerte par le scanner de sécurité sur lequel il s'appuie. Si la configuration du scanner est incohérente, les résultats transmis au pipeline sont incomplets, tout comme les correctifs.

GitLab 18.11 introduit le Security Manager, un nouveau rôle par défaut conçu spécifiquement pour les professionnels de la sécurité. Grâce au rôle Security Manager, les équipes de sécurité peuvent appliquer des scanners de sécurité, définir et configurer des politiques de sécurité, gérer les workflows de classement et de correction des vulnérabilités, et maintenir les frameworks de conformité et les flux d’audit, sans avoir besoin d’autorisations de modification du code ou de déploiement. Les équipes de sécurité disposent ainsi des accès nécessaires à leur travail, et rien de plus, ce qui permet de limiter les autorisations au travail à accomplir et de laisser les autorisations relatives au code et au déploiement aux équipes de développement.

Pour les équipes AppSec, obtenir une couverture cohérente du scanner SAST sur plusieurs projets et groupes est désormais beaucoup plus simple. Les profils de configuration SAST offrent aux équipes de sécurité un espace unique pour définir la configuration des scans une seule fois et l’appliquer à tous les projets d’un groupe en une seule action. Les équipes n'ont plus besoin de rédiger et de maintenir des fichiers de politique YAML, de dépendre des équipes de développement pour configurer les scanners, ni de vérifier manuellement chaque projet pour identifier les lacunes de couverture.

Commencer dès aujourd’hui avec la remédiation agentique des vulnérabilités

GitLab 18.11 offre un workflow complet de gestion des vulnérabilités sur une seule plateforme : une IA qui corrige automatiquement les vulnérabilités, une priorisation plus intelligente qui réduit le bruit lié aux vulnérabilités, et des contrôles de gouvernance qui donnent aux équipes de sécurité les accès et la couverture appropriés à grande échelle.