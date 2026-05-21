Une fois un incident résolu, chaque équipe de réponse aux incidents ou centre des opérations de sécurité se retrouve face à la même question : qu'avons-nous manqué, et pourquoi ? Répondre correctement à cette question exige un travail considérable : il faut passer en revue la chronologie de l'incident, mettre en correspondance les actions de l'attaquant avec les opportunités de détection, identifier les alertes qui auraient dû se déclencher, puis transformer ces résultats en améliorations concrètes. Effectuée manuellement, cette analyse est chronophage, incohérente et facilement reléguée au second plan dès l'arrivée du prochain incident.

Chez GitLab, notre équipe Signals Engineering est responsable de la mise en place et de la maintenance des détections qui protègent la plateforme et l'entreprise. Confrontés au même problème de lacunes de détection que toute équipe de sécurité, nous avons automatisé l'analyse de ces lacunes avec GitLab Duo Agent Platform afin d'améliorer notre évaluation de ces lacunes et le processus de remédiation.

Dans cet article, vous découvrirez notre stratégie, qui comprend deux agents d'IA que vous pouvez utiliser dans votre propre environnement : l'agent Security Analyst par défaut et un agent personnalisé que nous avons créé et nommé Detection Engineering Assistant.

Les lacunes de détection

Une lacune de détection se produit lorsqu'un attaquant a effectué une action, et que votre système de détection ne l'a pas interceptée. L'analyse des lacunes est le processus d'examen systématique des incidents de sécurité qui vise à identifier ces opportunités manquées et à déterminer quelles mesures de détection, nouvelles ou améliorées, permettraient de les combler.

La difficulté ne réside pas dans la complexité conceptuelle de cette analyse. Elle tient au fait qu'elle nécessite une lecture attentive et méthodique des données d'incident, ainsi qu'une mise en correspondance de ces événements avec votre couverture de détection. Un analyste expérimenté suffit pour un incident isolé. Mais face à un flux constant d'incidents et des contributions de multiples ingénieurs, il est difficile de maintenir la cohérence, et les revues deviennent rapidement superficielles.

Nous recherchions un processus reproductible, exhaustif et intégré directement dans le workflow où nos incidents de sécurité sont déjà gérés : les tickets GitLab.

Qu'est-ce que GitLab Duo Agent Platform ?

GitLab Duo Agent Platform est le framework de GitLab dédié à la création et au déploiement d'agents d'IA agentiques capables de raisonner, d'exécuter des actions et de s'intégrer nativement aux ressources de GitLab telles que les tickets, les merge requests et le code. Contrairement à une simple interface de chat, les agents de GitLab Duo Agent Platform peuvent se voir attribuer des rôles spécifiques, des connaissances métier et un accès à des outils, ce qui les rend particulièrement efficaces pour des workflows spécifiques à un domaine, comme les opérations de sécurité.

GitLab Duo Agent Platform vous offre deux approches concrètes :

Utiliser un agent prêt à l'emploi : GitLab propose plusieurs agents par défaut, dont un agent Security Analyst conçu pour les tâches liées à la sécurité. Créer votre propre agent : vous pouvez créer un agent personnalisé en quelques minutes en lui attribuant un nom, une description et un prompt système. C'est dans le prompt système que réside toute la puissance de l'agent.

Les deux approches sont adaptées à l'analyse des lacunes de détection. Examinons chacune d'entre elles.

1. Agent Security Analyst

La manière la plus simple de commencer est d'utiliser l'agent Security Analyst, qui est préconfiguré avec des connaissances dans le domaine de la sécurité et peut être utilisé directement depuis un ticket GitLab.

Pour utiliser l'agent dans le cadre de l'analyse des lacunes, nous accédons à un ticket d'incident clôturé et demandons à l'agent d'examiner la description de l'incident, la chronologie, les tâches et les commentaires afin d'identifier les détections manquées ou insuffisantes. L'agent parcourt le contenu du ticket (commentaires, artefacts liés et détails de la chronologie) et raisonne à partir de ces éléments pour mettre en évidence les lacunes potentielles. Il peut identifier les tactiques, techniques et procédures (TTP) non détectées, les faire correspondre au framework MITRE ATT&CK et suggérer les domaines dans lesquels de nouvelles règles de détection amélioreraient la couverture.

Cette approche fonctionne bien pour un premier passage rapide, notamment si vos tickets d'incident sont suffisamment documentés. L'agent Security Analyst possède des connaissances approfondies sur les concepts généraux de sécurité, les comportements courants des attaquants et les principes de détection. Pour les équipes qui débutent avec les opérations assistées par l'IA, il apporte une valeur immédiate sans aucune configuration requise.

Cela dit, l'agent par défaut ne connaît pas votre environnement spécifique : votre système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM), vos sources de logs, votre pile de détection ou les standards d'ingénierie de détection de votre équipe. Dans notre cas, les recommandations, bien que pertinentes de manière générale, ne possédaient parfois pas le contexte spécifique nécessaire pour les transformer en détections exploitables. C'est ce qui nous a conduits à créer notre propre agent.

2. Création du Detection Engineering Assistant

Pour créer un agent personnalisé dans GitLab Duo Agent Platform, il vous suffit de vous rendre dans l'interface de GitLab Duo Agent Platform, d'attribuer un nom à l'agent (nous avons nommé le nôtre Detection Engineering Assistant), d'ajouter une brève description et un prompt système. L'agent est prêt à être utilisé.

Le prompt système est important, car il s'agit de la base de connaissances de l'agent : des données sur votre équipe, votre environnement, vos normes et la manière dont il doit raisonner dans son travail. Un prompt système trop vague et superficiel produit des résultats imprécis. Un prompt système détaillé et soigneusement rédigé produit un agent qui se comporte comme un membre compétent de votre équipe.

Voici l'approche que nous avons adoptée pour la rédaction du prompt système du Detection Engineering Assistant :

Définir clairement le rôle et le périmètre de l'agent

Nous avons défini le prompt système en indiquant précisément à l'agent son rôle et ses responsabilités. Nous n'avons pas simplement indiqué : « Tu es un analyste en sécurité ». Nous lui avons spécifiquement précisé : « Tu es un assistant en ingénierie de détection pour l'équipe Signals Engineering de GitLab. Tu es responsable de l'analyse des incidents de sécurité et de l'identification des lacunes dans notre couverture de détection ». Ce cadre sert de référence à chacune de ses réponses.

Intégrer votre philosophie de détection

Nous avons décrit ce qu'« une bonne détection » signifie pour nous : un faible taux de faux positifs, une fidélité de signalement élevée et des alertes exploitables qui fournissent aux intervenants le contexte dont ils ont besoin. Nous avons expliqué notre préférence pour les détections de comportements plutôt que celles basées sur des indicateurs de compromission lorsque cela est possible, et décrit notre approche qui mise sur un équilibre entre couverture étendue et fatigue liée aux alertes.

Fournir le contexte sur votre pile technique et vos sources de logs

Un agent ne peut recommander que ce que vous êtes réellement en mesure de mettre en place. Nous avons indiqué à l'agent les sources de logs que nous ingérons, l'architecture de notre SIEM et les données réellement à notre disposition. Ainsi, lorsqu'il recommande une nouvelle détection, il le fait en fonction de ce que nous pouvons réellement implémenter, et non sur la base d'une télémétrie hypothétique dont nous ne disposons pas.

Ancrer l'analyse dans le framework MITRE ATT&CK

Nous avons demandé à l'agent d'organiser ses résultats d'analyse des lacunes en utilisant les tactiques et techniques ATT&CK. Nous obtenons ainsi un résultat structuré et cohérent, directement aligné sur la manière dont nous suivons la couverture en interne, qui facilite la priorisation des lacunes à traiter.

Définir les attentes concernant le format des données de sortie

Nous avons précisé exactement ce que nous attendons de l'agent : une liste structurée de lacunes de détection, chacune accompagnée de la technique ATT&CK correspondante, d'une description des éléments qui n'ont pas été détectés, de la source de logs ou des données susceptibles d'alimenter une détection, et d'une approche recommandée. Un format de données de sortie cohérent facilite le tri des résultats et leur transformation en tâches d'ingénierie.

Extrait de notre prompt système

Remarque : notre prompt système complet pour le Detection Engineering Assistant compte 1 870 mots et 337 lignes. L'exemple ci-dessous n'est qu'un bref aperçu de ce que peut contenir un prompt système personnalisé complet.

Copy You are the Detection Engineering Assistant for GitLab's Security Operations team. Your role is to analyze closed security incidents and identify gaps in our detection capabilities. When reviewing an incident, you should: 1. Identify each distinct attacker action or technique described in the incident timeline 2. For each action, assess whether our existing detections would have caught it 3. For any action that would not have been detected, document it as a detection gap For each gap, provide: - MITRE ATT&CK Technique ID and name (e.g., T1078 - Valid Accounts) - A plain-language description of what happened and why it wasn't detected - The log source or telemetry that could support a detection (e.g., authentication logs, process execution events, network flow data) - A recommended detection approach, written in terms our SIEM can implement Our SIEM ingests [log sources]. Our detection standards prioritize behavioral patterns over static IOCs. Avoid recommending detections that would generate significant false positives without a high-confidence tuning path...

Un prompt système aussi spécifique produit des résultats considérablement plus utiles qu'un prompt générique. L'agent cesse de vous donner des conseils de sécurité généraux et commence à fournir des recommandations de détection ciblées.

Exécuter l'analyse des lacunes sur les incidents

Une fois le Detection Engineering Assistant configuré, le workflow est simple. À la clôture d'un incident, nous ouvrons le ticket d'incident dans GitLab et appelons l'assistant. Il parcourt l'intégralité du ticket (résumé de l'incident, chronologie, notes d'investigation et ressources liées) et produit une analyse structurée des lacunes.

Voici à quoi ressemble un résultat type :

Lacune : mouvement latéral via des identifiants valides non détecté

ATT&CK : T1078.004 – comptes valides : comptes cloud

T1078.004 – comptes valides : comptes cloud Résumé de l'incident : un attaquant a utilisé un jeton d'accès valide pour s'authentifier sur une instance GitLab auxiliaire. Aucune alerte ne s'est déclenchée, car nous ne disposions pas de détections de référence pour l'authentification sur cette instance.

un attaquant a utilisé un jeton d'accès valide pour s'authentifier sur une instance GitLab auxiliaire. Aucune alerte ne s'est déclenchée, car nous ne disposions pas de détections de référence pour l'authentification sur cette instance. Source de logs : logs d'authentification de example.gitlab.com

logs d'authentification de Approche recommandée : créer une détection qui déclenche une alerte lors de la première authentification d'un compte utilisateur sur example.gitlab.com dans une fenêtre glissante de 90 jours, avec suppression pour les comptes disposant de schémas d'accès établis.

Ce type de résultat structuré alimente directement notre backlog d'ingénierie. Nous traitons l'analyse de l'agent comme une première ébauche, puis celle-ci est revue par un ingénieur qui valide les résultats, vérifie si les lacunes sont déjà couvertes par des détections non documentées et ajoute le contexte nécessaire avant de créer un ticket. Ainsi, le travail fastidieux consistant à lire le rapport d'incident et à générer les premières conclusions est automatisé.

Ce que nous avons appris

Nous pouvons tirer plusieurs enseignements de la création de ce workflow et de son itération :

Le prompt système est un document vivant : chaque fois que l'agent produit un résultat qui omet un élément évident ou présente une formulation inadéquate, nous mettons à jour le prompt. La qualité de l'agent est le reflet direct de la manière dont nous avons encodé nos connaissances métier.

La qualité de la documentation des incidents est déterminante : un agent ne peut raisonner que sur ce qui est consigné. Les incidents dotés de chronologies détaillées et structurées produisent une analyse des lacunes bien plus pertinente que ceux documentés de manière sommaire ou informelle. La mise en place du workflow d'analyse des lacunes a engendré un second bénéfice inattendu : elle nous a fourni une raison concrète d'améliorer nos normes de documentation des incidents.

L'agent renforce les compétences, mais ne remplace personne : le Detection Engineering Assistant ne remplace pas un ingénieur qualifié, mais il amplifie ses capacités. L'ingénieur continue d'examiner les résultats, de valider les recommandations et de prendre la décision finale quant aux éléments à ajouter au backlog. Cependant, le temps consacré à l'analyse initiale diminue considérablement, et la cohérence entre les incidents s'améliore.

Si vous souhaitez créer votre propre agent d'analyse des lacunes de détection, voici comment procéder :

Examinez vos trois à cinq derniers incidents clôturés et notez ce qu'une bonne analyse des lacunes aurait dû révéler pour chacun d'entre eux. Utilisez ces observations pour rédiger un prompt système qui intègre votre environnement, vos normes et le format des données de sortie souhaité. Créez un agent personnalisé dans GitLab Duo Agent Platform avec votre prompt. Exécutez-le sur l'un de vos incidents et itérez sur le prompt en fonction des résultats obtenus.

Les lacunes de détection ne disparaîtront pas. Mais avec GitLab Duo Agent Platform, vous pouvez transformer l'analyse en un processus reproductible, cohérent et intégré directement dans l'environnement où vous effectuez déjà vos tâches de sécurité.