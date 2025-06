Automatisation avec GitLab Duo : comment générer des tests (Partie 1)

Très chronophages, les tests automatisés donnent parfois l'impression de ne pas faire avancer le projet. Cependant, comme de nombreux développeurs et développeuses en ont probablement fait l'expérience, les tests automatisés offrent un retour sur investissement globalement positif. Nous l'avons particulièrement constaté lors de la construction d'un module personnalisé que nous appellerons assistant GitLab dans cet article.

Notre développement initial s'est concentré sur la migration de fonctionnalités éprouvées et utilisées à partir de scripts existants vers un nouveau module dont le seul but était de servir de base pour les fonctionnalités futures. Bien que les scripts existants n'aient pas fait l'objet de tests automatisés, leur utilisation systématique a constitué une preuve concrète que la fonctionnalité fonctionnait comme prévu.

Notre objectif était de fournir une solution plus mature à ce problème, et les tests automatisés sont donc devenus une nécessité. La difficulté consistait à construire efficacement tout en équilibrant le temps nécessaire pour tester et garantir la robustesse du produit, et ce, avec un total de trois membres d'équipe. Le goulot d'étranglement n'était donc pas des moindres. C'est pourquoi nous avons décidé de tirer parti de GitLab Duo, notre suite de fonctionnalités alimentées par l'IA, pour la génération de tests afin d'améliorer la rapidité et la qualité du produit livré.

Cette série de trois articles sur l'automatisation avec GitLab Duo couvre les points suivants :

L'utilisation de GitLab Duo pour générer des tests pour le code La gestion de situations plus complexes avec GitLab Duo par une approche interactive Les résultats que nous avons pu obtenir (Spoiler : 1 développeur + GitLab Duo = 84 % de couverture en 2 jours)

Générer des tests pour le code avec GitLab Duo

Bien que les fonctionnalités soient disponibles dans tous les outils, cet article couvrira l'utilisation de GitLab Duo dans VS Code, avec l'extension GitLab Workflow pour VS Code pour générer des tests. Des liens vers d'autres options de GitLab Duo sont disponibles dans les références mentionnées ci-dessous.

Installez et activez GitLab Duo

Comme prérequis à l'utilisation de GitLab Duo, nous nous sommes assurés de disposer d'un accès aux fonctionnalités de GitLab Duo. Si vous ne disposez pas encore de GitLab Duo, vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit de 60 jours.

Pour utiliser GitLab Duo Chat dans VS Code, nous avons suivi les instructions d'installation. L'extension GitLab Duo Chat s'est ensuite affichée dans la barre latérale et nous avons pu ouvrir la fenêtre de Chat.

Générez de tests avec Chat

L'assistant GitLab est un module personnalisé construit pour standardiser l'interaction avec l'API GitLab à toutes les étapes du travail et étend d'autres fonctionnalités de la bibliothèque pour simplifier le développement et le travail de script. Une fois qu'une méthode ou une fonctionnalité a été migrée vers l'assistant GitLab et semble avoir été implémentée de manière appropriée, le processus de génération de tests était simple. Nous avons :

Sélectionné la méthode, la classe ou le fichier entier dans l'IDE.

Effectué un clic droit sur le code sélectionné.

Sélectionné « Générer des tests » sous GitLab Duo Chat.

En quelques secondes, les tests ont été générés et présentés dans la fenêtre de GitLab Duo Chat. Ces tests peuvent être revus et/ou ajoutés au code base, par copier/coller, dans des fichiers de test existants ou nouveaux. Comme c'est le cas avec la plupart des générations actuelles de traitement du langage naturel, en particulier en ce qui concerne le contexte, certains des tests initiaux créés par GitLab Duo ont échoué et ont donc nécessité une mise au point (par exemple, en ce qui concerne les dépendances imbriquées).

Conseil : GitLab Duo ne crée pas automatiquement les fichiers dans lesquels ajouter les tests générés. Nous avons trouvé utile de créer de nouveaux fichiers de tests et d'ajouter un commentaire # Tests générés par GitLab Duo en haut et d'y ajouter le suffixe _duo.py pour indiquer d'où venaient les tests.

GitLab Duo a fourni un excellent point de départ pour développer les tests automatisés de l'assistant GitLab et a considérablement amélioré la productivité en matière d'écriture de tests et de couverture du code, accélérant ainsi le processus de développement de manière conséquente. Parallèlement à GitLab Duo, de nombreuses itérations de tests utiles ont été introduites dans le module de l'assistant GitLab avec une supervision humaine.

Dans le prochain article de cette série, nous partagerons les enseignements tirés de l'utilisation de GitLab Duo pour la génération de tests automatisés et comment aborder des situations plus complexes en travaillant de manière interactive avec l'IA.

En savoir plus sur la génération de tests avec GitLab Duo

GitLab Duo peut être utilisé de plusieurs façons pour générer des tests, consultez les autres options ci-dessous :