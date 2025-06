Automatisation avec GitLab Duo : comment valider des tests (Partie 3)

Dans les articles précédents de cette série, nous avons vu comment utiliser GitLab Duo pour générer des tests pour notre code et présenté ce que nous avons appris en utilisant GitLab Duo pour générer des tests automatisés. Nous avons également partagé quelques-unes des façons dont nous avons abordé les changements apportés aux tests générés par GitLab Duo. Ce dernier article de la série présente un test que nous avons effectué pour valider l'impact de GitLab Duo sur les tests automatisés de notre équipe et dévoile les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent.

Résultats des tests de validation

Afin de valider la valeur ajoutée de notre utilisation de GitLab Duo pour générer des tests, nous avons mis GitLab Duo et nous-mêmes au défi de remplacer et d'augmenter la couverture des tests. L'équipe a supprimé tous les tests précédemment écrits afin d'obtenir une couverture de test de 0 %, puis a méthodiquement parcouru le dépôt et créé de nouveaux fichiers de test pour stocker ceux générés par GitLab Duo.

L'équipe a ensuite suivi les étapes décrites dans le premier article de blog pour générer des tests. Pour fournir un groupe témoin stable, aucun humain n'a modifié les tests et fichiers de test et nous avons ajouté un commentaire Tests générés par GitLab Duo en haut avec le suffixe duo.py pour indiquer d'où venaient les tests.

Toutes les itérations des tests ont été réalisées uniquement par le biais d'interactions avec GitLab Duo via la fenêtre Générer des tests et GitLab Duo Chat, comme mentionné dans le deuxième article de la série. Comme indiqué alors, nous avons demandé à GitLab Duo de faire des mises à jour en fonction des erreurs rencontrées, des échecs de tests et des exemples d'extraits de code que GitLab Duo peut utiliser comme contexte supplémentaire.

Lors de nos tests avec GitLab Duo, des tests et des rapports de couverture ont été exécutés afin d'évaluer si les tests générés augmentaient la couverture des tests et apportaient la valeur ajoutée que nous attendions. En tirant parti de la visualisation de la couverture de test de GitLab, nous avons pu surveiller en permanence les résultats de notre travail.

Après avoir utilisé GitLab Duo pour régénérer des tests pour le code précédemment couvert par nos tests essentiellement manuels, nous avons pu atteindre une couverture de test de 84 %. Ce fut une grande réussite pour l'équipe car :

Il s'agissait d'une amélioration significative par rapport à la couverture précédente, qui était de 74 %. Il a fallu environ deux jours à un ingénieur pour atteindre 84 %, alors qu'il avait fallu environ quatre semaines à plusieurs ingénieurs pour atteindre 74 %.

Depuis cette expérience, l'équipe est parvenue à augmenter la couverture à 89 % avec l'aide de GitLab Duo, tout en continuant à introduire de nouvelles fonctionnalités.

L'utilisation de GitLab Duo a permis d'améliorer l'efficacité et la couverture des tests, et a également permis aux équipes de développement disposant d'un contexte plus restreint au sujet du code existant d'écrire rapidement des tests de qualité. Cela a permis à l'équipe de développer de nouvelles fonctionnalités sans craindre d'introduire des erreurs.